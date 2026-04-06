“No estamos garantizados en segunda vuelta”: Keiko Fujimori pide prudencia y rechaza la confrontación en la recta final de las Elecciones 2026

Keiko Fujimori hizo autocrítica, defendió el papel del Congreso y pidió prudencia ante la posibilidad de una segunda vuelta

A pocos días de una de las elecciones más decisivas de la historia reciente, Keiko Fujimori fue entrevistada en el programa ‘Enfrentados’ de América TV, donde analizó su actual posición, defendió el legado de Fuerza Popular y admitió las lecciones aprendidas tras tres décadas de vida política. “Vienen seis días claves y cualquier cosa puede pasar en el Perú: aún hay un bolsón grande de indecisos”, afirmó, subrayando que el esfuerzo de su partido y la militancia será fundamental en el tramo final de la campaña.

Fujimori reconoció que la experiencia y los golpes recibidos en la política la han llevado a madurar y a valorar el diálogo por encima de la confrontación. “Hoy el país necesita más diálogo y menos enfrentamiento. He aprendido a no rendirme, a acercarme a Dios y a dar siempre la cara. Todo lo vivido me ha hecho más fuerte, y quiero poner esa fuerza al servicio del país para recuperar el orden”, expresó, en referencia a los procesos judiciales y la persecución política que, según ella, ha enfrentado.

Imagen de archivo. Simpatizantes de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori se reúnen fuera de la sede de un debate televisado para los candidatos, antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 31 de marzo 2026. REUTERS/Angela Ponce

Niega ser culpable de la crisis política de 2016

Consultada sobre su rol en la crisis política de 2016 y el supuesto “obstruccionismo” de Fuerza Popular, Fujimori negó esa narrativa y defendió el apoyo de su bancada a las leyes clave del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. “No hubo obstrucción. Dimos el voto de confianza, aprobamos presupuesto y facultades legislativas. Pero también aprendí lecciones personales: a no rendirme y a dar la cara ante la adversidad”, enfatizó.

Sobre la gestión frente a Pedro Castillo, Keiko destacó el papel de la oposición para evitar una Mesa Directiva en manos de Perú Libre y asegurar la continuidad de Julio Velarde en el BCR. Además, defendió las medidas adoptadas para moderar la cuestión de confianza y evitar el cierre del Congreso. “Cuando llegó el golpe de Estado de Castillo, todas las instituciones —Congreso, prensa, Fuerzas Armadas y ciudadanía— defendimos la democracia”, remarcó, admitiendo que el Congreso no es popular, pero reivindicando su papel en la defensa institucional.

Keiko Fujimori negó ser culpable de la crisis política de 2016 y defendió el apoyo de su bancada a las leyes clave del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Defiende autogolpe del 5 de abril

En un día simbólico, al cumplirse 34 años del autogolpe de 1992, Fujimori calificó esa medida como “de excepción, pero irrepetible”, recordando el contexto de terrorismo e hiperinflación de la época. “Fue una decisión difícil, pero permitió derrotar al terrorismo, convocar a una Asamblea Constituyente y crear la Constitución de 1993, que trajo crecimiento al país. Pero fue irrepetible”, sostuvo, aunque admitió que faltó diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso.

Sobre el balance del fujimorismo en la última década, Keiko resaltó la aprobación de la bicameralidad como la reforma más importante frente a la inestabilidad, y recordó que la estabilidad institucional fue clave para mantener el grado de inversión del Perú ante la comunidad internacional. “Esta reforma no es solo mérito de Fuerza Popular, sino de un esfuerzo parlamentario conjunto”, añadió.

El expresidente Alberto Fujimori, nacido el 28 de julio de 1938, es recordado por su lucha contra el terrorismo, el autogolpe de 1992 y las condenas por violaciones de derechos humanos. (Andina)

Segunda vuelta en las Elecciones 2026

Al ser consultada sobre una posible segunda vuelta, Fujimori pidió prudencia y esfuerzo: “No estamos garantizados de estar en la segunda vuelta. Hay que trabajar con alegría y prudencia, y convocar a nuestra militancia a sumar como personeros. Si se da, mi actitud será la misma: priorizar el diálogo, evitar confrontaciones innecesarias y concentrarnos en el verdadero adversario político, que es la izquierda radical”.

De izquierda a derecha, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, Rafael Belaunde, Enrique Valderrama, Jorge Nieto, Mesías Guevara, Herbert Caller, Mario Vizcarra, Paul Jaimes, Antonio Ortiz, Rosario Fernández, Roberto Chiabra y Ronald Atencio saludan a los periodistas al llegar a un debate presidencial antes de las elecciones del 12 de abril en Lima, Perú, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

Sobre sus eventuales rivales, Fujimori saludó la participación de Carlos Álvarez y defendió el derecho de todos a competir, aunque instó a los ciudadanos a evaluar la solidez de los equipos técnicos detrás de cada candidatura.

Finalmente, Keiko Fujimori reflexionó sobre su experiencia en campañas y su conexión con la ciudadanía: “Recorro el país desde que fui primera dama a los 19 años. Disfruto escuchar y ayudar a las personas. La campaña política no es una carrera de cien metros, es una maratón. Hay que guardar energías para el último tramo. Mi experiencia como triatleta me ha enseñado a resistir y a llegar con fuerza al final”.