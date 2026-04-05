Perú

¿Cuándo es el cierre de campaña en Perú? Conoce las fechas clave de los mítines finales de los candidatos presidenciales

El Jurado Nacional de Elecciones fijó el jueves a las 23:59 como límite para mítines, en una campaña marcada por alta fragmentación y voto indeciso

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La campaña presidencial en Perú entra en su etapa final con cierres programados en Lima y regiones. (Composición: Infobae)
La campaña presidencial en Perú entra en su etapa final con cierres programados en Lima y regiones. (Composición: Infobae)

La campaña presidencial en Perú entra en su fase final con una agenda marcada por los cierres de campaña que distintas organizaciones políticas programan en Lima y otras regiones del país. A pocos días de la elección, los equipos partidarios concentran esfuerzos en movilizar simpatizantes y consolidar votos en plazas consideradas clave.

El calendario electoral establece límites precisos para estas actividades. Desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se recuerda que los mítines pueden realizarse hasta el jueves a las 23:59, lo que fija una fecha límite para todos los actos públicos de cierre. Esta disposición condiciona la planificación de los partidos y define la intensidad de los eventos en los últimos días.

En paralelo, la última encuesta nacional de Datum para El Comercio, elaborada entre el 1 y el 4 de abril de 2026 sobre la base de 3.000 entrevistas, muestra un escenario fragmentado. Keiko Fujimori lidera con 14,5% de intención de voto, seguida por Carlos Álvarez con 10,9% y Rafael López Aliaga con 9,9%. El estudio también señala que un 8,7% del electorado aún no decide su voto.

Cierre en Villa El Salvador

Imagen de archivo. Simpatizantes de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori se reúnen fuera de la sede de un debate televisado para los candidatos, antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 31 de marzo 2026. REUTERS/Angela Ponce
Imagen de archivo. Simpatizantes de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori se reúnen fuera de la sede de un debate televisado para los candidatos, antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 31 de marzo 2026. REUTERS/Angela Ponce

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, prevé concluir su campaña el jueves 9 de abril en el distrito limeño de Villa El Salvador. Según fuentes del partido, el evento busca congregar a simpatizantes del sur de la capital, una zona con peso electoral significativo.

La lideresa se mantiene en el primer lugar de intención de voto de acuerdo con Datum. Su estrategia en la recta final incluye actividades territoriales y difusión en redes sociales oficiales, donde su equipo refuerza mensajes de campaña.

Actividad en San Juan de Lurigancho

Un hombre de mediana edad, Carlos Álvarez, sonríe a la cámara con los brazos cruzados, vistiendo un traje a rayas oscuras y camisa blanca
Carlos Álvarez, candidato presidencial, posa con los brazos cruzados tras escalar al segundo lugar en la preferencia electoral para las Elecciones 2026.

Carlos Álvarez, candidato de País para Todos, realizará su cierre en San Juan de Lurigancho el jueves 9 de abril. El comando de campaña informó que el postulante visitará previamente Sullana, en Piura, el miércoles 8 de abril.

El candidato ocupa el segundo lugar en la encuesta de Datum. Su presencia digital se mantiene activa a través de cuentas oficiales en redes sociales, donde difunde su agenda y propuestas.

Mitin en Jesús María

Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga gestures during a campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga gestures during a campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Rafael López Aliaga encabezará su acto final el jueves 9 de abril en la avenida La Peruanidad, en el distrito de Jesús María. La ubicación responde a la intención de concentrar asistentes en un punto céntrico de la capital.

El candidato figura en el tercer lugar de intención de voto. Su campaña también utiliza plataformas digitales oficiales para amplificar sus actividades.

Cierre sin local definido

Supporters of Peruvian presidential candidates Alfonso Lopez Chau and Jorge Nieto gather outside the venue of a televised debate for the candidates, ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, April 1, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Supporters of Peruvian presidential candidates Alfonso Lopez Chau and Jorge Nieto gather outside the venue of a televised debate for the candidates, ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, April 1, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Jorge Nieto, de Buen Gobierno, anunció que su cierre será el jueves 9 de abril en Lima. El área de prensa del partido indicó que aún no se define el local del evento.

Nieto registra 6,0% en la encuesta de Datum. Su campaña mantiene difusión en redes sociales oficiales, con actualizaciones sobre su agenda.

Convocatoria en Plaza Dos de Mayo

Roberto Sánchez
Roberto Sánchez - JP

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, programó su cierre el miércoles 8 de abril en la Plaza Dos de Mayo, en Lima. El aspirante realizó previamente una actividad junto a su fórmula presidencial en Ventanilla.

Según Datum, Sánchez alcanza 4,9% de intención de voto. Su equipo comunica actividades a través de plataformas digitales institucionales.

Otros candidatos con actividades definidas

Roberto Sánchez, Alfonso López Chau y César Acuña
Roberto Sánchez, Alfonso López Chau y César Acuña

Alfonso López Chau, de Ahora Nación, cerrará su campaña el jueves 9 de abril en el Cercado de Lima. César Acuña, de Alianza para el Progreso, realizará su evento final en Trujillo el mismo día. Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, tiene programado su cierre el lunes 6 de abril en Puno.

El partido SíCreo definió su actividad de cierre para el martes 7 de abril de 2026. El evento se realizará a las 18:00 horas en el Centro de Convenciones de Barranco, ubicado en la avenida República de Panamá 220, a una cuadra de la estación Balta del Metropolitano.

Wolfgang Grozo, de Integridad y Desarrollo, evalúa realizar su actividad en San Juan de Lurigancho o Villa El Salvador el jueves 9. José Luna, de Podemos Perú, también convocará a sus simpatizantes en San Juan de Lurigancho ese mismo día.

Candidaturas sin fecha confirmada

Varias organizaciones aún no definen el cierre de campaña. Entre ellas figuran Primero la Gente, Avanza País, Fe en el Perú, Fuerza y Libertad, Libertad Popular, APRA, Obras y Unido Perú. En estos casos, los equipos mantienen presencia en redes sociales oficiales sin anunciar eventos finales.

Luis Ramos, vocero del Jurado Nacional de Elecciones, indicó que todas las organizaciones políticas pueden realizar mítines hasta el jueves a las 23:59. Después de ese horario, la normativa prohíbe actividades proselitistas públicas.

Este marco regula la etapa final de la campaña y obliga a los partidos a concentrar sus esfuerzos dentro del plazo establecido, en un contexto donde la indecisión del electorado mantiene abierta la competencia.

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