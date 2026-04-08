Pedro Castillo aprovecha audiencia para hacer campaña política: PJ tuvo que apagar su micrófono

Pedro Castillo aprovecha audiencia del Poder Judicial para hacer campaña política. Foto: Captura Justicia TV

El golpista expresidente Pedro Castillo aprovechó la audiencia judicial de este miércoles 8 de abril para hacer campaña política e incitar a votar a su imitador, el exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez.

Al final de la audiencia donde se evaluó el pedido de la defensa de Castillo para anular el proceso por organización criminal, el vacado exmandatario dijo que “esto se va a cambiar cuando el domingo 12 de abril el pueblo marque la opción correcta” y procedió a sacar una imagen del partido de su escudero.

“Llevando como presidente a ...”, decía el golpista cuando los encargados de la audiencia virtual apagaron su micrófono. “Ya está haciendo temas políticos”, dijo juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley.

Momentos antes, Checkley ya había exhortado a Pedro Castillo a no desviarse del tema por el que la audiencia fue convocada. Esto es la cuestión previa para que se anule la investigación en su contra por liderar una organización criminal por supuestamente no haberse designado correctamente al juez de instrucción y a la Sala Penal.

Y es que en su intervención Castillo tuvo varias apreciaciones políticas, fuera del debate jurídico. Por ejemplo, acusó a Checkley de haber “caído en el juego de Harvey Colchado y de Mirtha Vásquez”, candidatos al Congreso por Ahora Nación.

También arremetió con el Congreso “repudiado por el pueblo”, aunque se equivocó al asegurar que este Poder del Estado nombra a jueces y fiscales.

“¿Quién nombra a los jueces y fiscales? El Congreso repudiado por el pueblo. ¿Quién nombra el Tribunal Constitucional?, ¿Quién nombra a la presidenta que lo nombra a usted? Una Junta Nacional de Justicia que actúa de espaldas a la realidad?“, dijo el condenado a 11 años de prisión por conspiración para la rebelión.

Roberto Sánchez postula a la Presidencia buscando captar a simpatizantes de Pedro Castillo. REUTERS/Angela Ponce

Solicitud absurda

La defensa de Pedro Castillo, el abogado Hugo Yataco, requirió al juez supremo Juan Carlos Checkley declarar nulo todo lo actuado en el proceso penal por presunta organización criminal, alegando que el magistrado fue indebidamente designado.

No hay mucho que discutir. El abogado presentó el mismo pedido, con los mismos argumentos, en el proceso por el golpe del Estado del 7 de diciembre. Checkley lo rechazó y la Sala Penal Permanente, como era de esperarse, ratificó la decisión.

Nuevo abogado

José Domingo Pérez anunció que asume la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, actualmente condenado a más de once años de prisión por conspiración para una rebelión en el contexto del fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022. Pérez explicó que su objetivo es obtener la libertad de Castillo, pues sostiene que su detención y proceso judicial estuvieron marcados por “irregularidades e injusticias”, según declaraciones recogidas por el medio Yachay Wasy.

El exfiscal, conocido por su participación en el caso Lava Jato, visitó al exmandatario recluido en el penal Barbadillo antes de formalizar su representación ante la sede del Poder Judicial. Pérez subrayó que, en su opinión, Castillo es “un preso político que se encuentra secuestrado en este momento porque no se le permitió el ejercicio libre de su defensa”. Además, cuestionó la actuación del tribunal que juzgó al exjefe de Estado, al afirmar que se trató de “jueces que ya tenían una parcialidad manifiesta y tenían una sentencia anticipada”, lo que a su juicio condicionó el desenlace del proceso.