ARMY Perú advierte sobre estafas y rechaza la reventa ante la venta de entradas para BTS

ARMY Perú rechaza la reventa ante la venta de entradas para BTS.

La demanda por ver a BTS en Lima superó todas las expectativas. Tras agotar en dos horas las primeras dos fechas —9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos—, la banda anunció una tercera función para el 7 de octubre. Esta decisión, informada el 7 de abril por la productora y el propio grupo, generó una nueva oleada de entusiasmo entre sus seguidores. La preventa exclusiva para la tercera fecha estará disponible solo para fans con ARMY Membership (GLOBAL) y registro previo válido en la plataforma Weverse.

Las condiciones para la preventa de la tercera fecha establecen que cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas, siempre sujeto a disponibilidad. El acceso a la fila virtual estará habilitado desde las 9:30 a. m. del 8 de abril, con la venta general para todas las fechas fijada para el 10 de abril a partir de las 10:00 a. m. Tanto en la preventa como en la venta general se implementará un sistema de fila virtual para garantizar el orden y la equidad en el proceso.

Cuidado con las estafas

Previo a ello y ante el revuelo que ha causado la pronta llegada de la banda coreana, el fandom de BTS Perú lanzó una advertencia clara tras el inicio de la preventa de entradas para los conciertos del grupo surcoreano en Lima. El 7 de abril, cientos de seguidores reportaron intentos de fraude y pidieron a los fans evitar la reventa durante la preventa y la venta general, programadas para el 10 de abril. La comunidad de seguidores intensificó su campaña de concientización en redes sociales, en busca de proteger a los asistentes ante los riesgos de estafa derivados de la alta demanda.

En las primeras horas de la venta anticipada, la organización oficial de ARMY Perú comunicó que no respalda la reventa bajo ninguna circunstancia, a pesar de que la legislación peruana no prohíbe esta práctica. De acuerdo con el club de fans, la reventa vulnera la equidad en el acceso, sobre todo ante el interés masivo por el regreso de BTS al país después de varios años. El colectivo señaló que cerca del 85% de los boletos suele agotarse en preventa, lo que intensifica la competencia entre quienes logran registrarse previamente.

BTS anuncia tercera fecha en Lima tras agotar la preventa en el Estadio San Marcos. IG

Fraude digital

Expertos en ciberseguridad advirtieron que los ciberdelincuentes aprovechan el contexto para desplegar métodos de fraude digital, como la creación de páginas web falsas, perfiles apócrifos en redes sociales y la reventa a través de plataformas no oficiales. Entre las modalidades más frecuentes, mencionaron la clonación de códigos QR y la venta de entradas inexistentes. Los fans deben verificar siempre la autenticidad de los canales y desconfiar de enlaces externos o grupos de mensajería que no estén avalados por la organización, es el consejo.

La empresa Ticketmaster, encargada de la comercialización de los boletos, reiteró en un comunicado oficial que las únicas vías válidas para la compra son el sitio web ticketmaster.pe y la app Quentro. Según la plataforma, no existen ventas anticipadas mediante sorteos, enlaces externos ni grupos en aplicaciones de mensajería. También se recordó la importancia de evitar intermediarios no autorizados para proteger la inversión y garantizar el acceso.

En diversos mensajes publicados en redes sociales, los administradores del club de fans insistieron: “Compra solo en canales oficiales y evita compartir tus datos personales con desconocidos”.

BTS en Lima: Grupo presentará tres conciertos en el Estadio San Marcos.

La expectativa por los conciertos de BTS en Lima posiciona a la capital peruana como uno de los principales destinos de la gira mundial de la banda para 2026. Con tres conciertos programados para octubre en el Estadio San Marcos y el proceso de venta, el fenómeno moviliza a miles de jóvenes y adultos, quienes se organizan en redes sociales, foros y grupos de mensajería para maximizar sus posibilidades de obtener una entrada.

Los organizadores recomiendan a los seguidores preparar con anticipación su compra, verificando la activación de su cuenta en Ticketmaster y definiendo la zona deseada. El acceso a la fila virtual otorga un turno aleatorio, y cada usuario dispone de un tiempo limitado para efectuar la compra una vez habilitado su lugar.

La comunidad ARMY peruana, activa tanto en la promoción del evento como en la protección de sus miembros, continúa advirtiendo sobre los riesgos de la reventa y las estafas, mientras la expectativa sigue creciendo a medida que se acerca la fecha de los shows.

Los siete integrantes de la popular banda surcoreana BTS llegarán a Lima este 2026.