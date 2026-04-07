Perú

BTS anuncia tercer concierto en Lima tras agotar preventa en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y cómo comprar

El grupo surcoreano confirmó una tercera presentación en Perú, tras agotar sus primeras fechas en solo dos horas. Descubre los detalles de la preventa, el acceso a entradas y las recomendaciones para fans.

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BTS anuncia tercer concierto en Lima tras agotar preventa en el Estadio San Marcos: fecha y entradas.
BTS anuncia tercer concierto en Lima tras agotar preventa en el Estadio San Marcos: fecha y entradas.

La fiebre mundial por BTS no tiene límites. Tras agotar en tiempo récord las primeras dos fechas anunciadas para Lima, la banda surcoreana confirmó un tercer concierto en el Estadio San Marcos para el próximo 7 de octubre de 2026. La noticia ha desatado la emoción entre el ARMY peruano, que ahora tendrá una nueva oportunidad para ver a sus ídolos en vivo.

BTS en Lima: tercera fecha confirmada ante la demanda imparable

El anuncio oficial se realizó la mañana del 7 de abril, luego de que las entradas para las fechas originales —9 y 10 de octubre— se agotaran en solo dos horas durante la preventa exclusiva.

Para atender la altísima demanda y dar a más fans peruanos la posibilidad de vivir el fenómeno BTS, la productora y el propio grupo decidieron abrir una tercera función el 7 de octubre en el mismo recinto universitario.

BTS anuncia tercera fecha en Lima tras agotar la preventa en el Estadio San Marcos. IG
BTS anuncia tercera fecha en Lima tras agotar la preventa en el Estadio San Marcos. IG

¿Cómo acceder a la preventa de la tercera fecha?

La organización ha dispuesto que solo los fans con ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) y registro previo válido en Weverse podrán participar en la preventa de esta nueva fecha.

La preventa iniciará el miércoles 8 de abril a las 10:00 a.m. (hora de Lima) a través de ticketmaster.pe.

Cada fan podrá adquirir hasta 4 entradas, sujeto a disponibilidad. La venta general para las tres fechas (7, 9 y 10 de octubre) comenzará el viernes 10 de abril a las 10:00 a.m. (hora de Lima).

La venta general para los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre inicia el 10 de abril en Ticketmaster.pe.
La venta general para los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre inicia el 10 de abril en Ticketmaster.pe.

Consejos para asegurar tu entrada: prepara tu compra

Dada la altísima demanda, la organización recomienda a los fans seguir estos pasos para aumentar sus posibilidades de conseguir entradas:

  • Accede con anticipación a ticketmaster.pe y asegúrate de tener tu cuenta activa e iniciada.
  • Verifica tus medios de pago y define previamente la zona que deseas comprar.
  • El acceso a la fila virtual estará disponible 30 minutos antes del inicio de la preventa, es decir, desde las 9:30 a.m. el miércoles 8 de abril (para la preventa) y a la misma hora el viernes 10 de abril (para la venta general).
  • Una vez iniciada la venta, se te asignará un lugar en la fila virtual y tendrás un tiempo limitado para completar la compra cuando sea tu turno.
  • Durante todo el proceso, Ticketmaster brindará actualizaciones en tiempo real sobre tiempos de espera y disponibilidad de entradas.
Ticketmaster recomienda preparar los datos de pago y seguir únicamente los canales oficiales para evitar fraudes. Composición Infobae Perú
Ticketmaster recomienda preparar los datos de pago y seguir únicamente los canales oficiales para evitar fraudes. Composición Infobae Perú

Entradas 100% digitales y seguras: solo vía Quentro

Todas las entradas estarán disponibles únicamente a través de Quentro, la app oficial, lo que garantiza mayor seguridad y evita los riesgos de duplicaciones o fraudes. Esto permite un acceso más transparente y confiable para los miles de fans que buscan asegurar su lugar en uno de los shows más esperados del año.

Venta general: fechas y proceso

  • Preventa exclusiva (solo para ARMY MEMBERSHIP – GLOBAL): Miércoles 8 de abril, desde las 10:00 a.m.
  • Venta general para las tres fechas (7, 9 y 10 de octubre): Viernes 10 de abril, desde las 10:00 a.m.

Tanto en la preventa como en la venta general, se implementará el sistema de fila virtual para garantizar equidad y orden en el proceso de compra.

Recomendaciones para fans: compra solo en canales oficiales

La organización recalca la importancia de comprar las entradas únicamente a través de Ticketmaster.pe y de la app Quentro para evitar fraudes, sobreprecios y problemas en el acceso al evento. Comprar fuera de los canales oficiales puede poner en riesgo tu inversión y tu asistencia al concierto.

Para más detalles sobre zonas, precios y condiciones, visita ticketmaster.pe.

Con tres fechas confirmadas, BTS se consolida como el evento musical del año en Perú. Si eres parte del ARMY o simplemente quieres vivir la experiencia de un show internacional de primer nivel, prepárate para la preventa y asegura tu lugar en una de las noches más esperadas por los fans del K-pop.

Siete miembros de BTS posan abrazados, sonriendo a la cámara, con carteles borrosos de conciertos y nombres de la banda de fondo
El grupo de K-Pop BTS posa para una foto grupal, mientras las entradas para su concierto en Lima, Perú, se revenden a precios elevados.

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