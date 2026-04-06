El día más tenso en la misión Artemis II a la Luna: cuánto tiempo pasarán los astronautas sin contacto con la Tierra

La cápsula Orion vista desde una de sus alas con paneles solares (NASA/Handout via REUTERS)

La misión Artemis II protagonizará este lunes uno de los momentos clave en la exploración lunar con el sobrevuelo de la nave Orión, un evento en el que la tripulación batirá el récord de distancia recorrida por humanos desde la Tierra y afrontará retos cruciales en las comunicaciones durante la sexta jornada de vuelo. Están al mando Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, junto a Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, mientras el equipo de Houston vigila todas las fases estratégicas de la ruta orbital.

El sobrevuelo lunar de Artemis II se desarrollará el lunes 6 de abril con una agenda detallada que incluye el récord de máxima distancia respecto a la Tierra, el máximo acercamiento a la Luna y lapsos previstos de pérdida y recuperación de comunicaciones. Los astronautas completaron pruebas técnicas del traje de supervivencia y maniobras de corrección de trayectoria antes de sumarse a las operaciones más decisivas de la misión.

Durante este sobrevuelo, la nave Orión superará la distancia alcanzada por el Apolo 13 en 1970 y sobrevolará la cara oculta del satélite. La tripulación experimentará pérdida temporal de comunicación, fases de máxima proximidad al entorno lunar y periodos dedicados a la observación científica del satélite.

La agenda técnica del sobrevuelo lunar (hora del Este de Estados Unidos, GMT -4):

13:00 : Inicio de la cobertura en NASA+ sobre el sobrevuelo lunar.

: Inicio de la cobertura en NASA+ sobre el sobrevuelo lunar. 13:56 : Superación del récord de distancia alcanzada por humanos desde la Tierra (Apolo 13, 1970).

: Superación del récord de distancia alcanzada por humanos desde la Tierra (Apolo 13, 1970). 14:10 : Declaraciones de la tripulación (solo audio) tras batir el récord de distancia.

: Declaraciones de la tripulación (solo audio) tras batir el récord de distancia. 14:15 : Configuración de la cabina de Orión para las operaciones de sobrevuelo.

: Configuración de la cabina de para las operaciones de sobrevuelo. 14:45 : Inicio de las observaciones lunares.

: Inicio de las observaciones lunares. 18:44 : Prevista la pérdida de comunicaciones al dirigirse a la cara oculta de la Luna (aproximadamente 40 minutos).

: Prevista la al dirigirse a la cara oculta de la (aproximadamente 40 minutos). 19:02 : Máximo acercamiento de Orión a la Luna: 6.530 km (4.058 millas).

: Máximo acercamiento de a la Luna: (4.058 millas). 19:07 : Orión alcanza su distancia máxima de la Tierra: 252.757 millas (406.127 km).

: alcanza su distancia máxima de la Tierra: (406.127 km). 19:25 : Amanecer terrestre; se prevé el restablecimiento de comunicaciones.

: Amanecer terrestre; se prevé el restablecimiento de comunicaciones. 20:35-21:32 : Eclipse solar, durante el que el Sol se ocultará tras la Luna según la percepción de la tripulación.

: Eclipse solar, durante el que el Sol se ocultará tras la Luna según la percepción de la tripulación. 21:20: Finalización de la observación lunar.

La tripulación de Orión tendrá el día más importante de su vida como astronautas

Preparativos y tareas previas de los astronautas

Antes de estos hitos, la tripulación llevó a cabo actividades esenciales de preparación. Al comenzar la jornada, los cuatro astronautas completaron la prueba principal del traje del Sistema de Supervivencia para la Tripulación Orion.

Esta validación comprendió ponerse y presurizar el traje, inspeccionar posibles fugas, simular acceso y fijación en los asientos, y probar la movilidad, la alimentación y la hidratación durante la operación. El traje protege la integridad de los astronautas en fases dinámicas y garantiza soporte vital ante una despresurización o durante las operaciones tras el amerizaje.

La tripulación de Artemis II entra en la "esfera de influencia" de la luna antes del sobrevuelo

La tripulación también realizó una importante corrección de trayectoria iniciada a las 23:03, con una duración de 17,5 segundos. Esta maniobra ajustó la ruta de la nave rumbo a la Luna.

Finalmente, la nave Orión ingresó en la esfera de influencia lunar a las 00:41 del lunes, momento desde el cual la gravedad de la Luna pasó a controlar la trayectoria, sentando las bases para las operaciones más determinantes de la misión.

La astronauta de la NASA y especialista de la misión Artemis II, Christina Koch, se prepara para el próximo sobrevuelo lunar dentro de la nave espacial Orión (NASA/Distribuida vía REUTERS)

Así se podrá seguir el sobrevuelo lunar de Artemis II

La transmisión en directo del sobrevuelo lunar de Artemis II se podrá ver desde las 13:00 en varias plataformas: NASA+, Amazon Prime, Apple TV, Hulu, Netflix, HBO Max y Roku. Además, estará disponible en el canal de YouTube de la agencia y en redes sociales.

La preparación técnica y la entrada de la nave en el entorno lunar abren paso a la jornada más relevante de exploración lunar tripulada de la misión, marcando el inicio de operaciones en la órbita lejana y allanando el camino para futuros vuelos alrededor de la Luna.