Qué es el “lado oscuro” de la Luna y cuáles son los objetivos del sobrevuelo histórico de Artemis II

La cuenca Orientale (representada aquí en falso color mediante un modelo informático) es un cráter de impacto con múltiples anillos situado en la cara oculta de la Luna ( Crédito: Estudio de Visualización Científica de la NASA/Nature)

Después de cinco décadas de espera, un nuevo hito espacial está a punto de ocurrir. Esta noche, la misión Artemis II de la NASA marcará el regreso de los astronautas a la Luna por primera vez desde 1972, con un sobrevuelo tripulado sobre el “lado oscuro” del satélite.

Según detalló la revista científica Nature, el propósito central es que la tripulación observe y documente, con sus propios ojos y cámaras, áreas nunca exploradas directamente por humanos.

Ante la consulta de Infobae, el astrónomo Diego Bagú de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), especializado en geodesia satelital y ex director del planetario de esa institución, explicó: “Lo que los astronautas de Artemis II realizarán a medida que transcurra el sobrevuelo lunar es, principalmente, fotografiar con gran detalle un conjunto de 30 regiones de interés para el programa espacial tripulado, particularmente para investigación científica”.

Esta noche, en el sexto día de vuelo la cápsula Orion, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, alcanzarán el punto más cercano a la superficie lunar, a unos 6.500 kilómetros, y el más alejado de la Tierra, a aproximadamente 402.000 kilómetros.

De acuerdo con la NASA, este doble récord convertirá a la tripulación de Artemis II en los seres humanos que han viajado más lejos en el universo, al superar la marca de la misión Apolo 13. Durante las seis horas de observación previstas, podrán registrar imágenes y datos de la cuenca de impacto Orientale, los cráteres Ohm y Pierazzo, así como distintos fenómenos solares y meteoríticos.

¿Qué es el lado oscuro de la Luna?

Esta imagen proporcionada por la NASA el lunes 6 de abril de 2026 muestra una vista de la Luna tomada por la tripulación de la Artemis II antes de ir a dormir en su quinto día de misión (NASA via AP)

A pesar de su nombre popular, el llamado “lado oscuro de la Luna” no es realmente un hemisferio permanentemente sumido en la oscuridad.

“No es correcto hablar de un lado oscuro porque esa región recibe luz solar muchas veces. En realidad, se trata del hemisferio oculto de la Luna, ya que desde la Tierra nunca podemos ver esa parte”, aclaró Bagú.

El término se popularizó en la cultura global —en parte por el álbum The Dark Side of the Moon de la banda Pink Floyd—, pero resulta impreciso desde el punto de vista científico. En realidad, ambos hemisferios lunares reciben la misma cantidad de luz solar a lo largo de un mes lunar.

El fenómeno que da origen a la expresión es la rotación sincrónica de la Luna: nuestro satélite tarda el mismo tiempo en girar sobre su eje que en orbitar la Tierra, por lo que siempre muestra la misma cara hacia nosotros y mantiene la opuesta prácticamente invisible desde la superficie terrestre.

Por esta razón, los astrónomos y agencias espaciales prefieren referirse a esa región como “hemisferio oculto” o “cara lejana” de la Luna. Se trata de una zona mucho menos accesible para la observación directa y la exploración, ya que la comunicación con sondas o astronautas en esta región se interrumpe por la masa del propio satélite, como detalló Bagú a Infobae.

A pesar de recibir tanta luz como la cara visible, el hemisferio oculto presenta características geológicas singulares: es más montañoso, tiene más cráteres y es sorprendentemente seco. Estas diferencias convierten al hemisferio oculto en un laboratorio natural esencial para entender la historia y evolución de la Luna y, por extensión, del Sistema Solar.

Incomunicados desde el hemisferio oculto lunar

La tripulación de Artemis II entra en la "esfera de influencia" de la luna antes del sobrevuelo

Bagú destacó que “la superficie lunar es un lugar extraordinario para realizar observaciones astronómicas. La Luna no posee atmósfera, lo cual permite una observación directa del espacio profundo sin interferencia atmosférica alguna”.

Durante el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna, la tripulación de Artemis II permanecerá incomunicada con la Tierra durante un lapso estimado de hasta 50 minutos, ya que la posición de la nave impedirá toda transmisión de datos y voz con el Centro Espacial Johnson de la NASA.

Este intervalo, previsto en el cronograma de la misión, representa una prueba clave para los sistemas autónomos de la cápsula Orion y constituye la mayor desconexión planificada en una misión tripulada desde la era Apolo.

El especialista de la UNLP remarcó que “el hemisferio oculto lunar —el no visible desde la Tierra— no se ve afectado por toda la radiación electromagnética proveniente de nuestro planeta (ondas de TV, radio, luz, etc.), lo cual permite contar con un cielo absolutamente transparente a cualquier tipo de radiación terrestre”.

El hemisferio oculto de la Luna, más montañoso y con más cráteres, representa un laboratorio natural para estudiar la evolución lunar y del Sistema Solar (NASA)

Durante el periodo de hasta 50 minutos sin contacto con la Tierra los tripulantes realizarán observaciones en tiempo real y registrarán los detalles vinculados a las imágenes tomadas. Analizarán cómo los cambios en el color y el brillo de la superficie lunar varían con los ángulos de luz solar, lo que incidirá en la percepción de la topografía y ayudará a interpretar mejor las imágenes de orbitadores y satélites.

Además, la observación directa del desplazamiento del polvo lunar y la dinámica de las sombras en regiones inexploradas aportará datos relevantes para el diseño de futuras bases y misiones prolongadas.

Qué observarán los astronautas en el hemisferio oculto lunar

La estrategia 'free-return' de Artemis II optimiza la seguridad del viaje lunar y refuerza la cooperación internacional en la exploración espacial (NASA)

Durante el sobrevuelo, la tripulación utilizará cámaras Nikon con teleobjetivos de hasta 400 milímetros y lentes de 14-24 milímetros, además de teléfonos móviles iPhones para capturas informales, con el objetivo de registrar imágenes y videos de alta resolución bajo condiciones variables de luz.

Se estima que solo el 20% de la superficie oculta de la Luna recibe luz solar, lo que obligará a los astronautas a adaptarse en tiempo real para maximizar la calidad y variedad de las observaciones, según detalló la NASA.

La cuenca Orientale, de 930 kilómetros de diámetro en el hemisferio sur lunar, es uno de los objetivos principales. Esta formación, la más grande y joven surgida durante el Bombardeo Intenso Tardío, se originó hace aproximadamente 4.000 millones de años y presenta tres anillos concéntricos resultado del impacto de un asteroide.

Kelsey Young, científica lunar principal de Artemis II, explicó a Nature que Orientale es fundamental para entender cómo se forman las cuencas de impacto en el Sistema Solar. Aunque logró ser fotografiada por sondas, la observación humana directa podría aportar perspectivas inéditas sobre su estructura geológica.

El astronauta Jeremy Hansen resaltó la magnitud de Orientale: “Es sencillamente enorme, supercompleja, y podrías quedarte mirándola durante horas”, señaló en diálogo con Nature. Su ubicación, entre la cara visible y la oculta, permitirá un análisis inédito desde la nave Orion.

La tripulación de Artemis II documentará por primera vez, con cámaras y ojos humanos, áreas nunca exploradas directamente en el lado oculto lunar (NASA/Imagen cedida a través de REUTERS)

Otros objetivos científicos y tecnológicos de Artemis II

Además de Orientale, el cráter Ohm —de 64 kilómetros de diámetro, con un pico central sobre antiguos flujos de lava— y el cráter Pierazzo, de 9 kilómetros y nombrado en homenaje a la científica Elisabetta Pierazzo, serán objeto de estudio.

El análisis de estas formaciones permitirá comparar las observaciones humanas directas con los datos obtenidos previamente por sondas automáticas y telescopios terrestres.

La estrategia de la misión utiliza una trayectoria denominada “free-return”, que permite a la cápsula rodear la Luna y regresar a la Tierra sin maniobras complejas de propulsión, optimizando la seguridad y eficiencia del viaje, similar a lo implementado en la era Apolo.

El éxito de la misión refuerza la cooperación internacional en el ámbito espacial. Jeremy Hansen se convirtió en el primer canadiense en volar a la Luna, mientras que Christina Koch y Victor Glover establecieron hitos en representación de la diversidad de la tripulación. La capacidad de registrar datos en tiempo real durante la incomunicación abre nuevas posibilidades para misiones autónomas y la exploración de entornos sin contacto directo con la Tierra.

Desde la NASA, la científica Juliane Gross afirmó, en declaraciones a Nature, que el acceso humano directo al hemisferio oculto es una meta perseguida durante décadas. La posibilidad de contemplar estas regiones supera cualquier expectativa basada, hasta hoy, únicamente en imágenes remotas.