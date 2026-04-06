Misión Artemis II de la NASA: horario y cómo ver en vivo el acercamiento histórico a la Luna

Después de cinco décadas de espera, un nuevo hito espacial está a punto de ocurrir. Esta noche, la misión Artemis II de la NASA marcará el regreso de los astronautas a la Luna por primera vez desde 1972 , con un sobrevuelo tripulado sobre el “lado oscuro” del satélite .

20:35-21:32 : Eclipse solar, durante el que el Sol se ocultará tras la Luna según la percepción de la tripulación.

18:44 : Prevista la pérdida de comunicaciones al dirigirse a la cara oculta de la Luna (aproximadamente 40 minutos).

13:00 (EDT) o 14 (hora argentina), 12 (hora Colombia y Perú), 11 (hora México) y 18 (hora España) : Inicio de la cobertura en NASA+ sobre el sobrevuelo lunar.

Los horarios corresponden a la hora este de EEUU o EDT. Para los horarios de Argentina hay que sumar una hora más. Para Colombia y Perú, dos horas menos. Para México y todo Centroamérica, tres horas menos.

15:40 hs

FILE PHOTO: The moon during its waxing gibbous phase over Ronda, Spain, after the launch of NASA's Artemis II lunar flyby mission, with the next-generation moon rocket, the Space Launch System (SLS) rocket and the Orion crew capsule, April 2, 2026. REUTERS/Jon Nazca/File Photo

La nave Orion de la misión Artemis II se prepara para alcanzar un hito histórico este lunes 6 de abril, al acercarse más a la Luna que cualquier otro vuelo tripulado desde 1970. El vuelo marca un nuevo récord de distancia, superando la marca de 400.171 kilómetros que ostenta la misión Apollo 13.

La tripulación está compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Todos viajaron a bordo de la nave lanzada desde el Centro Espacial Kennedy el 1 de abril, en la primera misión tripulada de la NASA hacia la Luna en más de cinco décadas.