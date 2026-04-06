Ciencia

Misión Artemis II de la NASA: horario y cómo ver en vivo el acercamiento histórico a la Luna

Por primera vez en más de medio siglo, una misión tripulada se aproxima nuevamente a la Luna. Esta tarde, la nave Orion sobrevolará la cara oculta de nuestro satélite natural

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16:34 hsHoy

Qué es el “lado oscuro” de la Luna y cuáles son los objetivos del sobrevuelo histórico de Artemis II

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se convertirán esta noche en los seres humanos que más lejos hayan viajado de la Tierra. Durante el paso por el hemisferio oculto permanecerán incomunicados durante unos 50 minutos

La cuenca Orientale (representada aquí en falso color mediante un modelo informático) es un cráter de impacto con múltiples anillos situado en la cara oculta de la Luna ( Crédito: Estudio de Visualización Científica de la NASA/Nature)
La cuenca Orientale (representada aquí en falso color mediante un modelo informático) es un cráter de impacto con múltiples anillos situado en la cara oculta de la Luna ( Crédito: Estudio de Visualización Científica de la NASA/Nature)

Después de cinco décadas de espera, un nuevo hito espacial está a punto de ocurrir. Esta noche, la misión Artemis II de la NASA marcará el regreso de los astronautas a la Luna por primera vez desde 1972, con un sobrevuelo tripulado sobre el “lado oscuro” del satélite.

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15:55 hsHoy

Los horarios de la llegada a la Luna de Artemis II

Los horarios corresponden a la hora este de EEUU o EDT. Para los horarios de Argentina hay que sumar una hora más. Para Colombia y Perú, dos horas menos. Para México y todo Centroamérica, tres horas menos.

  • 13:00 (EDT) o 14 (hora argentina), 12 (hora Colombia y Perú), 11 (hora México) y 18 (hora España) : Inicio de la cobertura en NASA+ sobre el sobrevuelo lunar.
  • 13:56: Superación del récord de distancia alcanzada por humanos desde la Tierra (Apolo 13, 1970).
  • 14:10: Declaraciones de la tripulación (solo audio) tras batir el récord de distancia.
  • 14:15: Configuración de la cabina de Orión para las operaciones de sobrevuelo.
  • 14:45: Inicio de las observaciones lunares.
  • 18:44: Prevista la pérdida de comunicaciones al dirigirse a la cara oculta de la Luna (aproximadamente 40 minutos).
  • 19:02: Máximo acercamiento de Orión a la Luna: 6.530 km (4.058 millas).
  • 19:07: Orión alcanza su distancia máxima de la Tierra: 252.757 millas (406.127 km).
  • 19:25: Amanecer terrestre; se prevé el restablecimiento de comunicaciones.
  • 20:35-21:32: Eclipse solar, durante el que el Sol se ocultará tras la Luna según la percepción de la tripulación.
  • 21:20: Finalización de la observación lunar.
15:40 hsHoy
FILE PHOTO: The moon during its waxing gibbous phase over Ronda, Spain, after the launch of NASA's Artemis II lunar flyby mission, with the next-generation moon rocket, the Space Launch System (SLS) rocket and the Orion crew capsule, April 2, 2026. REUTERS/Jon Nazca/File Photo
FILE PHOTO: The moon during its waxing gibbous phase over Ronda, Spain, after the launch of NASA's Artemis II lunar flyby mission, with the next-generation moon rocket, the Space Launch System (SLS) rocket and the Orion crew capsule, April 2, 2026. REUTERS/Jon Nazca/File Photo

La nave Orion de la misión Artemis II se prepara para alcanzar un hito histórico este lunes 6 de abril, al acercarse más a la Luna que cualquier otro vuelo tripulado desde 1970. El vuelo marca un nuevo récord de distancia, superando la marca de 400.171 kilómetros que ostenta la misión Apollo 13.

La tripulación está compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Todos viajaron a bordo de la nave lanzada desde el Centro Espacial Kennedy el 1 de abril, en la primera misión tripulada de la NASA hacia la Luna en más de cinco décadas.

El objetivo de Artemis II es rodear la Luna y regresar a la Tierra tras un viaje de unos diez días. La nave no aterrizará sobre el satélite, sino que realizará un sobrevuelo crucial para probar los sistemas de la nave, la seguridad de la cápsula Orión y la capacidad de la tripulación para operar en condiciones del espacio profundo.

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