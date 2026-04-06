Por qué la NASA pidió que los astronautas de Artemis II no usen el inodoro

La NASA ordena a la tripulación de Artemis II evitar el inodoro de Orión tras fallas técnicas desde el inicio de la misión (REUTERS)

La NASA instruyó este lunes a los astronautas de Artemis II a evitar el uso del inodoro a bordo de la cápsula Orión, luego de presentar fallas técnicas recurrentes desde el lanzamiento de la misión el pasado miércoles 1 de abril.

La advertencia se produjo el mismo día en que la tripulación marcó un hito histórico al alcanzar la órbita lunar, superando la distancia máxima alcanzada por el programa Apolo y validando los sistemas autónomos de la nave durante una desconexión de 50 minutos, según informó la NASA.

Las dificultades técnicas en el sistema de recolección de orina del retrete espacial obligaron a la agencia a tomar medidas inmediatas. El costo del inodoro estimado en USD 23 millones por la propia NASA, destaca la importancia que la agencia otorga a las condiciones de habitabilidad y manejo de residuos en misiones de larga duración.

La instrucción de no utilizar el baño principal fue transmitida por Jenny Gibbons, contacto humano con la tripulación desde el Centro Espacial de Houston, la mañana del lunes. En palabras de Gibbons, la tripulación debía “utilizar los urinarios de contingencia plegables”. Esta decisión estuvo motivada por una serie de problemas intermitentes que comenzaron poco después del despegue del 1 de abril, cuando la tripulación reportó una falla en el sistema de extracción de orina a bordo.

La tripulación de Artemis II está compuesta por el comandante Reid Wiseman, los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover, y el astronauta Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

El sistema de recolección de orina del baño espacial registró problemas recurrentes, obligando a utilizar urinarios portátiles de contingencia /EFE/ NASA

De acuerdo con Gary Jordan, portavoz de la NASA, durante las primeras horas de la misión el ventilador del inodoro se encontraba atascado, lo que motivó la intervención remota del control terrestre. En un inicio, el personal de Tierra suministró pasos detallados para que la astronauta Christina Koch—quien ese día se convirtió en la primera mujer en alcanzar la órbita lunar—pudiera realizar una reparación paliativa.

La comunicación entre Houston y la nave permitió restaurar temporalmente el funcionamiento del inodoro. Sin embargo, la solución no resultó definitiva; la avería resurgió y la tripulación continuó dependiendo de dispositivos portátiles alternativos, mientras los técnicos buscaban identificar la raíz del problema.

El inodoro de USD 23 millones y el problema de la orina “congelada”

En una actualización durante el fin de semana, Judd Frieling, director de vuelo de Artemis II, explicó al medio NASA que “es un problema con la evacuación de los residuos del inodoro” y añadió que “probablemente tenemos orina congelada en la línea de ventilación”. Este diagnóstico amplificó las preocupaciones sobre la fiabilidad de los sistemas de soporte vital de la nave Orión en condiciones extremas fuera de la órbita terrestre.

El problema de orina congelada en la línea de ventilación del inodoro inquieta a los responsables del soporte vital de la cápsula Orión /REUTERS

El incidente del inodoro no fue el único contratiempo vinculado al área de higiene. Durante la jornada del sábado, la comandante Koch notificó a las autoridades terrestres sobre “una especie de olor a calentador quemado” procedente del compartimiento de aseo, un episodio calificado más tarde como un “olor desconocido” por no lograr identificar su origen exacto. El astronauta canadiense Jeremy Hansen también describió el fenómeno como “algún tipo de olor a quemado” localizado en la misma zona.

En rueda de prensa esa noche, Debbie Korth, portavoz de la NASA, informó que el análisis de los registros de potencia y de calefactores a bordo no evidenció ninguna anomalía. Korth enfatizó que “nada parece anómalo” y descartó que el problema representara un riesgo inminente para la seguridad de la tripulación. Agregó además que “los retretes y baños espaciales son algo que todo el mundo puede entender, siempre son un desafío”.

La nave Orión ahora sobrevuela la denominada “cara oculta” de la Luna durante el máximo punto de alejamiento respecto a la Tierra. En ese tramo, la comunicación se interrumpe durante 40 minutos, periodo en el que los sistemas autónomos operan sin intervención terrestre y los ocupantes presencian un fenómeno astronómico inusual: un eclipse solar imposible de registrar desde la superficie terrestre, según detalló la revista Nature.

Desde el inicio del proyecto, la NASA dio prioridad al desarrollo de sistemas de saneamiento para garantizar la salud y el bienestar de las tripulaciones en misiones de larga duración fuera del entorno terrestre.

La misión Artemis II superó el récord de mayor distancia de la Tierra, validando los sistemas autónomos durante una desconexión de 40 minutos /REUTERS

Artemis II alcanza la órbita lunar y supera el récord de distancia máxima

El sobrevuelo por la región menos explorada del satélite les permitió superar la marca establecida por Apolo 13 en cuanto a la mayor distancia registrada por seres humanos respecto a la Tierra, según los partes oficiales de la NASA.

En esa fase de la misión, la validación exitosa de los sistemas automáticos de la cápsula Orión durante el lapso de desconexión aseguró que la nave podría soportar periodos prolongados sin asistencia directa desde la Tierra. Esta demostración técnica resulta esencial para el futuro de la exploración humana más allá de la Luna, ya que permite planificar misiones con un mayor grado de autonomía y resiliencia frente a fallas técnicas.

La experiencia acumulada durante la misión se integra ya en la hoja de ruta de las próximas expediciones al espacio profundo, donde la gestión confiable de residuos será determinante para la viabilidad de la presencia humana fuera del planeta.