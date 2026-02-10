Perú

200% más de turistas en Cusco: La BBC investiga el plan que cambiará para siempre el acceso a Machu Picchu

El reportaje pone el foco en advertencias de Unesco sobre el riesgo para el Patrimonio Mundial y detalla cómo el proyecto, previsto para 2027, ya ha transformado terrenos agrícolas y comunidades del Valle Sagrado

Comunidades campesinas y organizaciones civiles
Comunidades campesinas y organizaciones civiles advierten que podrían tomar Machu Picchu como medida de protesta.

Llegar a Machu Picchu nunca fue sencillo. Y esa dificultad, para muchos viajeros, forma parte de la mística que rodea a la ciudadela inca enclavada en lo alto de los Andes. Sin embargo, esa experiencia podría cambiar radicalmente en los próximos años con la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, un proyecto impulsado por el Gobierno peruano que promete transformar el acceso al corazón del Valle Sagrado.

El tema no ha pasado desapercibido en la prensa internacional. La BBC abordó recientemente la controversia en torno a esta megaobra, señalando en una investigación que, aunque el aeropuerto podría incrementar hasta en 200% el número de visitantes, también ha despertado una fuerte oposición de comunidades locales, guías turísticos, arqueólogos y conservacionistas que advierten impactos culturales y ambientales irreversibles.

El Aeropuerto de Chinchero: promesa de desarrollo

Imagen cedida por el Ministerio
Imagen cedida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú que muestra una maqueta virtual de cómo se verá el futuro Aeropuerto Internacional de Chinchero (AICC), en Cusco (Perú). EFE/Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú

Actualmente, la mayoría de viajeros internacionales aterriza en Lima y luego toma un vuelo hacia Cusco antes de desplazarse por carretera hacia el Valle Sagrado y finalmente a Machu Picchu. El nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, ubicado en las afueras de la ciudad andina del mismo nombre —reconocida por su tradición textil— permitiría que los turistas lleguen de manera más directa, reduciendo horas e incluso días de trayecto.

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el proyecto ha demandado hasta el momento una inversión aproximada de 2,3 mil millones de soles y ha generado más de 5.000 empleos durante su etapa de construcción. La infraestructura está diseñada para recibir hasta ocho millones de pasajeros al año, una cifra que superaría ampliamente la capacidad actual del aeropuerto Alejandro Velasco Astete en Cusco.

Desde el Ejecutivo se sostiene que el terminal beneficiará a cerca de un millón de personas vinculadas directa o indirectamente al turismo en la región. No obstante, el cronograma ha sufrido reiterados retrasos. Aunque en un momento se proyectó su inauguración para este año, autoridades estiman ahora que podría estar concluido recién a fines de 2027.

El proyecto no es reciente. De acuerdo con la BBC, los primeros planes para un aeropuerto en la zona datan de 1978, y desde entonces ha atravesado paralizaciones, problemas de financiamiento y cuestionamientos por presuntas irregularidades. A pesar de ello, las obras continúan avanzando en medio de un debate nacional e internacional.

Patrimonio, sobrecarga turística y advertencias internacionales

Obras del Aeropuerto de Chinchero
Obras del Aeropuerto de Chinchero quedan rezagadas. Foto: Contraloría

El Valle Sagrado de los Incas, atravesado por el río Urubamba y rodeado de montañas andinas, fue el centro espiritual y administrativo del imperio incaico. En la zona aún se conservan caminos originales, sistemas de irrigación, andenes agrícolas y estructuras preincaicas que han permanecido en uso durante siglos. Para diversos especialistas y pobladores, la expansión urbana vinculada al aeropuerto podría alterar este equilibrio.

Luis Flores, guía del lodge Explora y residente de la zona, relató a la BBC que el cambio ya es visible. “Casas en todos lados, todos lados”, describió al referirse al crecimiento inmobiliario en terrenos que antes estaban destinados al cultivo de maíz, papa, quinua y otros productos tradicionales. Según explicó, desde que el proyecto fue anunciado hace más de una década, muchas familias de Chinchero vendieron sus tierras agrícolas.

Lizbeth López Becerra, guía en Machu Picchu, indicó al medio británico que cualquier beneficio económico debe ir acompañado de un “análisis bien hecho” del impacto en la región. Señaló que la infraestructura actual ya enfrenta desafíos, como congestión vehicular en el ingreso y salida de Cusco, escasez de agua en algunas comunidades y sistemas de gestión de residuos sobrecargados.

La Unesco, organismo de Naciones Unidas encargado de velar por el patrimonio mundial, también ha seguido de cerca el proyecto. Según la BBC, la entidad ha advertido que una gestión inadecuada del turismo podría poner en riesgo la condición de Patrimonio Mundial de Machu Picchu. Actualmente, el Ministerio de Cultura establece un límite diario de entre 4.500 y 5.600 visitantes, dependiendo de la temporada. En temporadas bajas, esos cupos no siempre se completan, pero un incremento sustancial en la llegada de viajeros podría presionar esos topes.

Efraín Valles Morales, guía con 25 años de experiencia en la región, sostuvo que el principal desafío no es únicamente la cantidad de turistas, sino “un problema de manejo turístico”. Añadió que los acuerdos de protección muchas veces “solo quedan en el papel” y planteó la necesidad de fortalecer la capacitación de guías y diversificar la oferta turística hacia lugares menos conocidos, como el cañón de Chonta, el observatorio astronómico Killa Rumiyoq o los andenes agrícolas de Surite.

Por su parte, Petit Miribel, propietaria del hotel Sol y Luna en Urubamba, señaló que escucha hablar del aeropuerto desde hace casi tres décadas. “El daño ya está ahí”, declaró a la BBC al referirse a los cambios en el paisaje y el crecimiento urbano acelerado. Reconoció que el aeropuerto actual de Cusco está saturado, pero enfatizó la importancia de planificar el desarrollo pensando en las futuras generaciones.

Mientras el Aeropuerto de Chinchero avanza hacia su eventual inauguración, el debate sobre el equilibrio entre turismo, desarrollo económico y conservación del patrimonio se mantiene vigente en el Perú y también en la mirada internacional.

