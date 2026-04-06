Perú

Se reabre la ruta Machu Picchu - Hidroeléctrica tras huaico: ministro de Comercio Exterior asegura afluencia normal de turistas

El tránsito ferroviario a la joya del Cusco volvió a operar tras culminar los trabajos en la zona de Mandor, mientras autoridades estimaron hasta 1,9 millones de desplazamientos por Semana Santa

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El acceso a una de las principales joyas turísticas del país vuelve a la normalidad. Tras varios días de incertidumbre por los daños ocasionados por un huaico en la vía férrea, el tramo Machu Picchu – Hidroeléctrica fue restablecido, permitiendo nuevamente el flujo de visitantes hacia la ciudadela inca en plena temporada clave para el turismo nacional e internacional.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, se pronunció desde Cusco sobre la situación actual del tránsito y destacó que, pese a la interrupción temporal, la afluencia de turistas se ha mantenido dentro de parámetros normales. Además, adelantó que el balance económico de la reciente campaña por Semana Santa será clave para medir el impacto del sector en la reactivación turística del país.

Se restablece la ruta Machu Picchu – Hidroeléctrica tras daños por huaico

Huaico afecta tramo ferroviario secundario entre Aguas Calientes y la Hidroeléctrica. (Compoición: Infobae)
Huaico afecta tramo ferroviario secundario entre Aguas Calientes y la Hidroeléctrica. (Compoición: Infobae)

Luego de los trabajos de reparación en la infraestructura ferroviaria, el servicio en el tramo Machu Picchu Pueblo – Hidroeléctrica fue reanudado este lunes. La vía había quedado inhabilitada tras un deslizamiento de lodo y piedras registrado a la altura del kilómetro 115, en la zona de Mandor, afectando el llamado acceso amazónico hacia la ciudadela.

La rehabilitación estuvo a cargo del consorcio Ferrocarril Transandino, que confirmó la culminación de las obras el domingo. En ese contexto, la empresa PeruRail anunció la reanudación del servicio de trenes hacia Hidroeléctrica, restableciendo una ruta clave para mochileros y viajeros que optan por alternativas más económicas para llegar a Machu Picchu.

Cabe precisar que la interrupción no afectó el servicio tradicional desde Ollantaytambo hacia Machu Picchu, el cual continuó operando con normalidad durante los días de emergencia. Sin embargo, el cierre del acceso amazónico generó complicaciones logísticas para turistas independientes y comunidades locales que dependen de esta ruta.

El huaico que provocó el colapso de la vía no es un hecho aislado. En enero de este año, un evento similar ya había dañado el mismo tramo, evidenciando la vulnerabilidad de la infraestructura frente a las intensas lluvias que afectan la región de Cusco. Esta situación ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad y adaptación ante fenómenos climáticos extremos.

Ministro destaca afluencia turística y proyecta impacto económico por Semana Santa

Un hombre de pie cerca de las ruinas incas de Machu Picchu, un imán para el turismo, cuyo acceso está siendo limitado por las protestas locales contra el aumento de los precios en medio de una oleada mundial provocada más recientemente por la invasión rusa de Ucrania, a las afueras de Cuzco, Perú 18 de abril 2022. Foto tomada el 18 de abril de 2022. REUTERS/Alessandro Cinque
Un hombre de pie cerca de las ruinas incas de Machu Picchu, un imán para el turismo, cuyo acceso está siendo limitado por las protestas locales contra el aumento de los precios en medio de una oleada mundial provocada más recientemente por la invasión rusa de Ucrania, a las afueras de Cuzco, Perú 18 de abril 2022. Foto tomada el 18 de abril de 2022. REUTERS/Alessandro Cinque

En declaraciones recientes, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo señaló que, tras la reanudación del tramo afectado, la circulación de visitantes se desarrolla con normalidad. “Ya hemos tenido noticias de que en estos días se está efectuando nuevamente la afluencia normal para lo que es el tramo de Hidroeléctrica Machu Picchu”, precisó.

Asimismo, explicó que el flujo turístico no se vio severamente afectado, ya que el acceso principal desde Ollantaytambo se mantuvo operativo. Esto permitió sostener el movimiento tanto del turismo receptivo como del turismo interno durante los feriados.

En paralelo, el ministro informó que se vienen coordinando acciones con el Ministerio de Cultura del Perú, gobiernos locales y regionales para atender problemas estructurales que afectan el ingreso a Machu Picchu, especialmente en lo relacionado a la venta de entradas físicas y la optimización de la plataforma virtual.

“Estamos seguros de que vamos a conseguir resultados pronto que nos permitan tratar de solucionar o menguar algunos cuellos de botella que han venido existiendo durante años”, sostuvo, en referencia a las dificultades que enfrentan los visitantes para adquirir boletos de ingreso a la ciudadela.

En cuanto al balance de Semana Santa, el titular del sector indicó que se proyectó un movimiento de alrededor de 1,9 millones de viajes a nivel nacional, con un impacto económico cercano a los 220 millones de dólares. Estas cifras incluyen tanto el turismo interno como el receptivo, que ha mostrado señales de recuperación en los últimos meses.

Los datos oficiales, detalló, serán publicados a finales de la semana por las entidades competentes, lo que permitirá evaluar con mayor precisión el desempeño del sector en uno de los periodos más importantes del calendario turístico peruano.

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