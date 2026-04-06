Perú

Terror en el Callao: asesinan a joven frente a Plaza Viacava a plena luz del día

Tres atacantes armados persiguieron y dispararon a un vendedor en la avenida Sáenz Peña, mientras ambulantes y vecinos intentaban resguardarse de la balacera

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Un joven vendedor de 25 años fue asesinado de múltiples disparos por tres sicarios en la avenida Sáenz Peña, en el Callao. Las cámaras de seguridad captaron el momento de la persecución y el ataque que desató el pánico entre los comerciantes y transeúntes de la zona.| Panamericana

En la cuadra cinco de la avenida Sáenz Peña, en el distrito de Callao, se produjo el asesinato de un joven vendedor a manos de tres sujetos armados, lo que generó alarma entre transeúntes y comerciantes de la zona. Según las imágenes registradas por la municipalidad, el ataque ocurrió en la puerta de la galería Plaza Viacava, donde se comercializan principalmente artículos tecnológicos.

Testigos relataron que Abel Antonio Acevedo Salazar, de 25 años, fue perseguido por los agresores hasta la entrada de la galería, donde recibió al menos seis disparos, uno de ellos en la cabeza. La escena provocó que ambulantes, vecinos y trabajadores del área buscaran refugio rápidamente.

Un vecino comentó que el local permanecía abierto durante el ataque. Asimismo, recordó que la galería se encontraba llena al momento de los disparos.

Un vendedor fue perseguido y ejecutado a tiros por tres sujetos en la avenida Sáenz Peña| Panamericana Noticias
Un vendedor fue perseguido y ejecutado a tiros por tres sujetos en la avenida Sáenz Peña| Panamericana Noticias

La víctima fue trasladada en un patrullero a un hospital cercano, donde los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. De acuerdo con los testimonios, los delincuentes escaparon a pie por la parte posterior del establecimiento tras efectuar los disparos.

“Yo escuché dos, pero después me tiré al suelo y ya no escuché más”, relató un comerciante a Panamericana Noticias.

Vecinos y comerciantes buscaron refugio tras escuchar los disparos en plena avenida Sáenz Peña.| Panamericana Noticias
Vecinos y comerciantes buscaron refugio tras escuchar los disparos en plena avenida Sáenz Peña.| Panamericana Noticias

El ataque generó preocupación entre los habitantes del Callao, quienes señalaron que los episodios de violencia y extorsión han aumentado en el sector.

“Hay más matanza, extorsión. Acá fue ayer en la tarde”, declaró un vecino, quien agregó que la presencia policial resulta insuficiente frente a los diversos ataques que se reportan.

Asesinatos en el Callao

En la última semana, la violencia en el Callao sigue sumando episodios con el asesinato de un obrero mientras operaba un vehículo de construcción en la avenida Néstor Gambetta, en Ventanilla. El ataque se produjo durante el horario laboral, en la zona del asentamiento humano Villamoto, a pesar de que la provincia se encontraba bajo estado de emergencia debido al aumento de crímenes organizados. Testigos señalaron que el autor material, un hombre delgado, disparó contra la víctima y escapó a pie sin ser capturado.

La víctima, Jesús Agustín Castillo Salas, fue auxiliada por sus compañeros, quienes la trasladaron al Hospital de Ventanilla. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció tras recibir un disparo en el cuello. Los residentes presenciaron el ataque y observaron cómo el agresor abandonó el lugar sin que cámaras de vigilancia lograran registrar su huida o facilitar su identificación.

Las investigaciones policiales apuntaron a un ataque premeditado, ya que el sicario habría conocido el horario y la ubicación exacta de Castillo Salas. Este caso reflejó el patrón de asesinatos por encargo que se ha repetido en la región, donde la criminalidad organizada continúa desplazándose entre Callao y Lima Metropolitana.

Canales de ayuda

  • Línea 105 de la Policía Nacional del Perú: Para emergencias y denuncias inmediatas de hechos delictivos.
  • Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior: Línea gratuita 1818 para denuncias anónimas sobre delitos, extorsión o amenazas.
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Línea 100 para orientación y apoyo en casos de violencia familiar o sexual.
  • Fiscalía de la Nación: Recepción de denuncias y orientación sobre procesos judiciales relacionados con crímenes y violencia.

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