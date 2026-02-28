Perú

Crisis en el Ministerio Público: Falta de presupuesto pone en riesgo operativos contra el crimen organizado

El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada advirtió que, si el MEF no autoriza un presupuesto adicional, no habría recursos para pagar a los fiscales a partir de abril

Guardar
Ocho policías son detenidos por
Ocho policías son detenidos por presunta red de extorsión. Foto: Ministerio Público

El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, expuso la grave situación en la que se encuentra el Ministerio Público por falta de presupuesto: en dos meses podría quedar inoperativo.

Este panorama ya había sido alertado por la Junta de Fiscales Supremos cuando Delia Espinoza aún era fiscal de la Nación. Con su destitución y la elección de Tomás Aladino Gálvez como titular interino, el tema se dejó de lado, especialmente por la buena relación de este último con el Congreso de la República.

Sin embargo, a pocos meses de iniciar el 2026, la realidad de la institución es delicada y podría agravarse en las próximas semanas. Chávez Cotrina alertó sobre despidos masivos de asistentes en marzo, lo que impactaría directamente en la continuidad de las investigaciones.

En declaraciones a diferentes medios, el coordinador indicó que más de 4 mil asistentes serían despedidos. Esto afectaría el rendimiento de la institución, especialmente en un contexto en el que la lucha contra las organizaciones criminales, la delincuencia y el sicariato es una de las principales demandas de la población.

Operativos en riesgo y víctimas desamparadas

En entrevista con Canal N, Jorge Chávez Cotrina alertó que ya se han programado operativos conjuntos con la Policía Nacional del Perú para continuar con los casos de organizaciones criminales y otros delitos que impactan en la seguridad ciudadana.

Sin embargo, la falta de recursos pone en riesgo estas diligencias, no solo porque no habría presupuesto para cubrir los pasajes de los fiscales, sino también por los posibles despidos.

“Estos operativos no se van a poder ejecutar porque no tenemos para los pasajes y viáticos de los fiscales”, declaró.

Región Policial Callao anuncia medidas tecnológicas frente a ataques a transportistas. (Crédito:X/@Canal N)

Precisó que en cada intervención suelen participar entre 40 y 60 fiscales, por lo que, de no asignarse recursos, estos operativos tendrían que detenerse.

Asimismo, advirtió que la carencia de personal y financiamiento provocaría la paralización de todas las investigaciones en curso.

Otro punto sensible son las víctimas. La crisis del Ministerio Público alcanza a dependencias clave como Medicina Legal y la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, que también dependen del presupuesto institucional.

Paralización de los casos emblemáticos

La falta de fondos va más allá. En noviembre se estableció la creación de un subsistema especializado que ve los casos de extorsión y sicariato. Es decir, las investigaciones que pesan contra Erick Moreno Hernández, ‘El Monstruo’, o el recién extraditado ‘Negro Marín’ deberían ser abordadas únicamente por este equipo especializado, conformado por el Ministerio Público, la PNP y el Poder Judicial.

Pero, en la práctica, la realidad es muy diferente a lo que está escrito en el papel. Primero, se dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas sea quien financie este subsistema. Sin embargo, después, cuando José Jerí promulgó el decreto que reglamentó la norma, la figura cambió.

Control de identidad contra Erick
Control de identidad contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, investigado por el delito de secuestro . Foto: CSJ LIMA NORTE

Ahora, los recursos para la creación de las fiscalías especializadas y su implementación estarían a cargo del Ministerio Público, algo que, según Jorge Chávez Cotrina, resulta inviable porque no hay presupuesto.

Temas Relacionados

Ministerio PúblicoMEFextorsióncrimen organizadoJorge Chávez CotrinaJosé Jeríperu-politica

Más Noticias

Christofer Gonzales falló increíble penal en Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la Liga 1 2026

‘Canchita’ desperdició la chance de poner el marcador a favor de los ‘cerveceros’: su disparó chocó en el palo y un minuto después anotó el ‘rojo matador’

Christofer Gonzales falló increíble penal

Sporting Cristal 1-2 Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tras su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, los ‘cerveceros’ visitarán al ‘rojo matador’ en busca de su segunda victoria en el campeonato nacional. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Sporting Cristal 1-2 Sport Huancayo

La Ley Soto “limita la acción de la justicia”, advierte magistrado Manuel Monteagudo

Tribuno votó en contra de que la Ley 31751 sea declarada constitucional porque no tiene en cuenta la gravedad y complejidad de todos los delitos

La Ley Soto “limita la

Canciller Hugo de Zela detalla planes para 5 mil peruanos en Medio Oriente tras ataque coordinado de EE. UU. e Israel contra Irán

Hugo de Zela aclaró que hasta el momento no se ha reportado ningún peruano herido ni fallecido a causa de los ataques, y que la Cancillería monitorea permanentemente el estado de los compatriotas en Medio Oriente

Canciller Hugo de Zela detalla

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El estadio Héroes de San Ramón vivirá un duelo directo por el primer lugar de la tabla de posiciones. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs UTC EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La Ley Soto “limita la

La Ley Soto “limita la acción de la justicia”, advierte magistrado Manuel Monteagudo

Elecciones y crisis política en Perú reavivan alerta por posible uso militar chino del puerto de Chancay

Hoy son las elecciones en el Colegio de Abogados de Lima: Postulan Delia Espinoza, Humberto Abanto, Pedro Angulo, entre otros

Presidenta del TC defiende la Ley Soto: “No es una ley procrimen, es una ley pro derechos fundamentales”

César Acuña: Videos revelan a militantes de APP entregando tarros de leche “por un voto” en SMP y Cieneguilla

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina ironiza con romance

Magaly Medina ironiza con romance de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: “Estos dos han cambiado de novios, como nosotros de presidentes”

Grupo 5 cancela su concierto en Olmos por intensas lluvias y se solidariza con afectados

Ricardo Mendoza anuncia boda doble con Katya Mosquera y sus deseos de agrandar la familia: "Yo quería una hija"

Magaly Medina comparte emotivo video de Lizeth Marzano y revela qué hizo la noche del accidente: “Su entrenador no llegó”

Lizeth Marzano: así fue la cena de Adrián Villar en conocido restaurante antes de atropellar a la joven deportista ¿Consumió alcohol?

DEPORTES

Sporting Cristal 1-2 Sport Huancayo

Sporting Cristal 1-2 Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Christofer Gonzales falló increíble penal en Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la Liga 1 2026

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo HOY: partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026