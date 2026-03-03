Perú

Fernando Rospigliosi: José Balcázar podría ser “procesado” por impulsar una ley que benefició a su hijo tras dejar la Presidencia

El titular del Congreso advirtió que el mandatario interino podría enfrentar una investigación fiscal al dejar su cargo, tras la denuncia por presunta promoción de una ley que benefició a su hijo en el acceso a un puesto universitario

Guardar
El presidente del Congreso, Fernando
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló que el mandatario interino José Balcázar podría ser investigado y eventualmente procesado una vez que concluya su mandato

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, declaró este lunes que el gobernante interino José Balcázar podría enfrentar una investigación fiscal cuando concluya su mandato, a raíz de la denuncia que lo señala por impulsar una ley que favoreció directamente a su hijo.

En diálogo con la prensa, el fujimorista precisó que “una investigación como la mencionada” en el artículo 117 de la Constitución, que restringe las acusaciones contra un presidente en funciones a casos de traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso o interferir en organismos electorales.

“Por tanto, se le puede abrir una investigación preliminar y a partir del 29 de julio, cuando deje de ser presidente de la República, eventualmente, si hay responsabilidad, podría ser procesado”, dijo.

Añadió que, aunque Balcázar es legislador y ejerce la Presidencia de forma transitoria, tampoco puede afrontar un proceso en la Comisión de Ética del Legislativo, ya que “su condición de congresista está evidentemente en suspenso, y, por tanto, debe ser tratado” como mandatario.

Según un reportaje de Cuarto
Según un reportaje de Cuarto Poder, Balcázar impulsó una ley que permitió el nombramiento excepcional de docentes en universidades públicas sin concurso, lo que habría beneficiado directamente a su hijo, José Balcázar Quiroz

De acuerdo con un informe difundido en la víspera por Cuarto Poder, el octogenario jefe de Estado promovió, como titular de la Comisión de Educación del Parlamento, una norma cuestionada por especialistas por afectar la meritocracia universitaria y beneficiar de manera directa a su hijo, el abogado José Balcázar Quiroz.

La Ley 3217-1 autorizó la designación excepcional de profesores en universidades estatales y permitió el nombramiento de docentes contratados como profesor auxiliar y profesor asociado sin concurso público.

Según el dominical, Balcázar impulsó y respaldó la iniciativa, que permanecía archivada desde hacía dos años. El principal favorecido fue su hijo, quien laboraba en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, institución donde el mandatario también dictó clases.

El reportaje señaló que el pariente presidencial contaba con un contrato temporal y debía renovar su vínculo laboral de forma periódica. En 2020, su postulación recibió observaciones por incumplir los requisitos de experiencia; sin embargo, la norma promovida por su padre eliminó esa exigencia y facilitó su acceso a una plaza estable, con solo tres condiciones básicas.

Cargo en Parlamento

El mismo dominical informó que, en septiembre de 2024, Balcázar propuso a su hijo como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, sin precisar el parentesco.

La Ley 3217-1 eliminó exigencias
La Ley 3217-1 eliminó exigencias como la experiencia previa para acceder a plazas estables como profesor auxiliar o asociado, facilitando la incorporación del hijo del mandatario en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque

La designación se oficializó y actualmente el abogado figura como miembro para el periodo 2025-2026 en el portal institucional del Congreso. Este órgano tiene capacidad de incidir en reformas constitucionales y modificaciones del reglamento parlamentario. Cuarto Poder intentó obtener la versión del gobernante y de su hijo, pero ambos evitaron responder a las consultas.

Balcázar, quien también es la persona de mayor edad en asumir la jefatura de Estado en toda la historia del país, dio la sorpresa política a mediados de febrero al derrotar en una segunda vuelta a la parlamentaria María del Carmen Alva, quien partía como favorita.

Así, reemplazó a José Jerí, quien fue destituido tras solo cuatro meses en el cargo debido a reuniones clandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que mantuvieron encuentros previos con él en el Palacio de Gobierno.

Temas Relacionados

Fernando RospigliosiJosé Balcázarperu-politicaJosé JeríCongreso de la República

Más Noticias

Gabinete encabezado por Denisse Miralles, ¿tendrá el voto de confianza? Estas son las posturas en el Congreso previo al 18 de marzo

Mientras agrupaciones como Avanza País denuncian un presunto ‘co-gobierno’ con Alianza para el Progreso, otras bancadas condicionan su respaldo a la salida de ministros con investigaciones fiscales

Gabinete encabezado por Denisse Miralles,

Así es la batalla legal entre Paco Bazán y Erick Delgado por su canal de YouTube: cartas notariales, reclamos y acusaciones

El exfutbolista remitió una carta notarial al popular ‘Loco’ para exigir la eliminación de su imagen en su canal conjunto de YouTube, tras denunciar su exclusión y apropiación unilateral del proyecto

Así es la batalla legal

Eclipse lunar del 3 de marzo en Perú: horarios, cómo observar y qué regiones verán la ‘luna de sangre’

La NASA transmitirá el evento en vivo, mientras que en Perú se recomienda observarlo en espacios abiertos y alejados de luces intensas

Eclipse lunar del 3 de

El Niño Costero entra en fase inicial y podría extenderse hasta noviembre con mayor riesgo en el norte del país

El calentamiento del mar peruano, impulsado por ondas Kelvin cálidas, elevaría las lluvias y el riesgo de desbordes en varias regiones del litoral

El Niño Costero entra en

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

La medida, vigente del 1 al 14 de marzo, prioriza el abastecimiento interno y alcanza a los sistemas de producción, transporte y distribución. Empresas operadoras y organismos reguladores ya fueron notificadas

Gobierno declara emergencia de 14
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gabinete encabezado por Denisse Miralles,

Gabinete encabezado por Denisse Miralles, ¿tendrá el voto de confianza? Estas son las posturas en el Congreso previo al 18 de marzo

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

Rafael López Aliaga invita a Pancho de Piérola a ‘La Noche de Barranco’ y profiere insulto transfóbico contra Javiera Arnillas

JEE abre proceso contra Miguel Torres: podría ser sancionado con multa de hasta S/ 55 mil por presunta información falsa

Rafael López Aliaga admite fracaso del tren Lima-Chosica, pero promete operarlo el “28 de julio de 2026″ si es electo presidente

ENTRETENIMIENTO

Así es la batalla legal

Así es la batalla legal entre Paco Bazán y Erick Delgado por su canal de YouTube: cartas notariales, reclamos y acusaciones

‘Scary Movie 6’ llega a los cines más incorrecta que nunca: cuándo será su estreno en el Perú

Pamela López reacciona con ironía ante planes de boda de Christian Cueva y Pamela Franco: ”a mí me encanta la idea”

Christian Cueva asegura que quiere casarse con Pamela Franco: “Es el amor de mi vida y quiero todo con ella”

Acusan a Masiel Málaga, ex de ‘Churrito’, de no presentarse en show pese a pago previo: “Se le canceló con anticipación”

DEPORTES

Programación de la fecha 9

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV

Ignacio Buse empezó con el pie derecho su participación en la Qualy del Indian Wells: superó con autoridad a Liam Draxl

Carlos Silvestri confía en la recuperación de FC Cajamarca en Liga 1 2026 pese a caída ante Universitario: “Estamos en el camino correcto”

Alianza Lima cayó frente a la César Vallejo en partido amistoso a puertas cerradas en Matute: Paolo Guerrero y Federico Girotti fueron titulares

Sandra Ostos celebró la victoria de Alianza Lima contra Universitario en Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2025/26 y mandó mensaje: “Estamos unidas”