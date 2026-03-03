Fernando Rospigliosi: José Balcázar podría ser “procesado” por impulsar una ley que benefició a su hijo tras dejar la Presidencia

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló que el mandatario interino José Balcázar podría ser investigado y eventualmente procesado una vez que concluya su mandato

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, declaró este lunes que el gobernante interino José Balcázar podría enfrentar una investigación fiscal cuando concluya su mandato, a raíz de la denuncia que lo señala por impulsar una ley que favoreció directamente a su hijo.

En diálogo con la prensa, el fujimorista precisó que “una investigación como la mencionada” en el artículo 117 de la Constitución, que restringe las acusaciones contra un presidente en funciones a casos de traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso o interferir en organismos electorales.

“Por tanto, se le puede abrir una investigación preliminar y a partir del 29 de julio, cuando deje de ser presidente de la República, eventualmente, si hay responsabilidad, podría ser procesado”, dijo.

Añadió que, aunque Balcázar es legislador y ejerce la Presidencia de forma transitoria, tampoco puede afrontar un proceso en la Comisión de Ética del Legislativo, ya que “su condición de congresista está evidentemente en suspenso, y, por tanto, debe ser tratado” como mandatario.

Según un reportaje de Cuarto Poder, Balcázar impulsó una ley que permitió el nombramiento excepcional de docentes en universidades públicas sin concurso, lo que habría beneficiado directamente a su hijo, José Balcázar Quiroz

De acuerdo con un informe difundido en la víspera por Cuarto Poder, el octogenario jefe de Estado promovió, como titular de la Comisión de Educación del Parlamento, una norma cuestionada por especialistas por afectar la meritocracia universitaria y beneficiar de manera directa a su hijo, el abogado José Balcázar Quiroz.

La Ley 3217-1 autorizó la designación excepcional de profesores en universidades estatales y permitió el nombramiento de docentes contratados como profesor auxiliar y profesor asociado sin concurso público.

Según el dominical, Balcázar impulsó y respaldó la iniciativa, que permanecía archivada desde hacía dos años. El principal favorecido fue su hijo, quien laboraba en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, institución donde el mandatario también dictó clases.

El reportaje señaló que el pariente presidencial contaba con un contrato temporal y debía renovar su vínculo laboral de forma periódica. En 2020, su postulación recibió observaciones por incumplir los requisitos de experiencia; sin embargo, la norma promovida por su padre eliminó esa exigencia y facilitó su acceso a una plaza estable, con solo tres condiciones básicas.

Cargo en Parlamento

El mismo dominical informó que, en septiembre de 2024, Balcázar propuso a su hijo como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, sin precisar el parentesco.

La Ley 3217-1 eliminó exigencias como la experiencia previa para acceder a plazas estables como profesor auxiliar o asociado, facilitando la incorporación del hijo del mandatario en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque

La designación se oficializó y actualmente el abogado figura como miembro para el periodo 2025-2026 en el portal institucional del Congreso. Este órgano tiene capacidad de incidir en reformas constitucionales y modificaciones del reglamento parlamentario. Cuarto Poder intentó obtener la versión del gobernante y de su hijo, pero ambos evitaron responder a las consultas.

Balcázar, quien también es la persona de mayor edad en asumir la jefatura de Estado en toda la historia del país, dio la sorpresa política a mediados de febrero al derrotar en una segunda vuelta a la parlamentaria María del Carmen Alva, quien partía como favorita.

Así, reemplazó a José Jerí, quien fue destituido tras solo cuatro meses en el cargo debido a reuniones clandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que mantuvieron encuentros previos con él en el Palacio de Gobierno.