“Dice cualquier cosa”: José Jerí arremete contra George Forsyth, candidato de su propio partido, en plena campaña electoral

El crítico pronunciamiento del exmandatario se dio en un contexto en el que Forsyth ha marcado distancia tanto del exmandatario como del Parlamento, pese a que su agrupación política cuenta con representación congresal. // Video: Exitosa Noticias

Las tensiones internas en el partido Somos Perú comienzan a hacerse visibles en medio del avance de la campaña electoral. Desde el Congreso de la República, el destituido expresidente José Jerí lanzó duras críticas contra el candidato presidencial George Forsyth, a quien acusó de emitir declaraciones sin sustento con el objetivo de mejorar su posicionamiento en las encuestas.

El pronunciamiento se dio en un contexto en el que Forsyth ha marcado distancia tanto del exmandatario como del Parlamento, pese a que su agrupación política cuenta con representación congresal. En declaraciones a la prensa, Jerí cuestionó esta estrategia y pidió mayor responsabilidad en el discurso político, en medio de un escenario marcado por el debate sobre seguridad ciudadana y la gestión de las autoridades.

José Jerí cuestiona discurso de George Forsyth en plena campaña

George Forsyth marca distancia de José Jerí a través de un video en Instagram. “Es vergonzoso ver al presidente asistir a reuniones de madrugada”. Foto: Composición Infobae

Durante su intervención, José Jerí fue enfático al señalar que el candidato presidencial estaría priorizando su crecimiento en las encuestas por encima de la coherencia en sus declaraciones. “Siendo militante de Somos Perú, el señor Forsyth está en su campaña y tiene que ver cómo levanta las encuestas y dice cualquier cosa”, expresó, marcando distancia de la narrativa del aspirante presidencial.

El exmandatario también evitó hablar de una posible fractura dentro de Somos Perú, asegurando que cada integrante del partido cumple funciones distintas en esta etapa. Mientras el candidato desarrolla actividades proselitistas, los congresistas continúan con su labor legislativa. “Nosotros seguimos trabajando en el Congreso de la República y cada uno está concentrado en sus labores propias”, precisó, descartando divisiones internas.

En esa misma línea, Jerí sostuvo que, si bien respalda la candidatura de Forsyth por pertenecer al mismo partido, considera necesario que el enfoque de campaña cambie. “Esperemos que sea más responsable y más serio y que por el bien del partido haga un buen trabajo de campaña”, añadió, al tiempo que insistió en que el debate debería centrarse en propuestas concretas.

Otro de los puntos abordados fue la inseguridad ciudadana, tema clave en la agenda nacional. El exjefe de Estado defendió su gestión en este ámbito, señalando que durante los primeros meses de su gobierno se registró una reducción en los indicadores delictivos. Según indicó, estos resultados fueron presentados oficialmente en Palacio de Gobierno. “

Asimismo, destacó que uno de los factores determinantes para enfrentar la criminalidad es el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú, haciendo énfasis en la importancia de la motivación institucional como herramienta clave en la lucha contra la delincuencia.

Perfil de George Forsyth: trayectoria, experiencia política y antecedentes en su camino a las Elecciones 2026

George Forsyth postula por segunda vez a la presidencia del Perú, esta vez con el partido Somos Perú | Foto: Facebook George Forsyth

El candidato presidencial George Forsyth, representante de Somos Perú, participa en las Elecciones 2026 en un escenario marcado por la fragmentación política, con más de 30 organizaciones inscritas. Nacido en Caracas en 1982 y con residencia en el distrito limeño de La Victoria, el exfutbolista y exalcalde busca posicionarse nuevamente en la contienda nacional tras su intento en 2021.

En el ámbito profesional, Forsyth combina experiencia en el sector público y privado. Fue alcalde de La Victoria entre 2019 y 2020, cargo al que renunció para postular a la presidencia. También ha desempeñado funciones en empresas como Alhambra Inversiones S.R.L. y mantiene una trayectoria ligada al club Alianza Lima, donde jugó como futbolista profesional durante varios años. En cuanto a su formación, cuenta con estudios en Administración de Empresas y una maestría en la misma especialidad.

Respecto a su situación legal y patrimonial, no registra sentencias condenatorias vigentes ni demandas relevantes en su contra, según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones. En su declaración más reciente, reportó ingresos anuales superiores a los 200 mil soles, así como la posesión de bienes muebles, entre ellos un vehículo y una motocicleta. Sin embargo, no se detalla información actualizada sobre propiedades inmuebles que sí fueron consignadas en procesos electorales anteriores.