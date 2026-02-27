Perú

Gobierno de Balcázar elimina el lema oficial ‘El Perú a toda máquina’ que implementó José Jerí inspirado en reguetón

El gobierno interino anuló el uso del lema oficial en la publicidad estatal al alegar que en los próximos días definirá una “nueva política de gestión” con “líneas prioritarias para el país”

La administración del presidente interino José Balcázar anuló el lema oficial ‘¡El Perú a toda máquina!’, implementado por su antecesor José Jerí en diciembre de 2025, una decisión que se formalizó mediante una resolución publicada este viernes en el diario El Peruano, firmada por la primera ministra Denisse Miralles.

La norma deja sin efecto una disposición que exigía el uso obligatorio del logo y la frase en toda la publicidad institucional del Ejecutivo, al alegar que “en los próximos días, se instalará un gobierno que definirá su nueva política de gestión, considerando sus líneas prioritarias para el país”.

Jerí estableció la expresión ‘¡El Perú a toda máquina!’ como lema oficial para 2026 en alusión a ‘La Máquina’, un popular tema de reguetón compartido por DJ Peligro en YouTube hace 17 años, cuyo ‘perreo’ se viralizó en redes sociales gracias a un imitador del exmandatario, quien lo difundió mediante un baile.

Durante todo este año, bajo esta medida, las comunicaciones oficiales utilizarían esa frase, que alcanzó notoriedad en plataformas digitales por el tiktoker Martin Pal. No obstante, el exgobernante terminó destituido por el Congreso tras el escándalo de reuniones secretas con empresarios chinos y presuntas contrataciones irregulares de funcionarias que visitaron su despacho antes de ser incorporadas al Estado.

Consultado sobre el lema, el entonces ministro de Cultura, Alfredo Luna, mencionó a RPP que se sentía identificado con la frase porque estaba poniendo “todo y más” en la gestión, al igual que los demás miembros del gabinete. “Viene de una actitud de trabajo permanente de todo el gabinete, el primer ministro y el presidente (Jerí)”, afirmó.

“Si hay resultados y las cosas se están haciendo bien, ¿por qué no (usar la frase)?“, apostilló. En Perú, es común que los mandatarios instauren lemas o eslóganes oficiales para resaltar las prioridades de su gestión.

Martín Vizcarra (2018-2020) adoptó ‘El Perú Primero’; Pedro Castillo (2021-2022), ‘Siempre con el pueblo’; y Dina Boluarte (2022-2025), ‘Ponle punche y ganamos todos’.

Balcázar, de 83 años, asumió como jefe de Estado interino tras obtener la mayoría de votos en el Congreso, luego de la destitución de Jerí, con lo cual el próximo 28 de julio deberá entregar el mando a quien resulte electo en los comicios convocados para el 12 de abril.

El abogado, afiliado a Perú Libre —partido con el que Castillo ganó las elecciones en 2021—, se convirtió en el mandatario de mayor edad en la historia del país, superando a Pedro Pablo Kuczynski, quien tenía 79 años cuando renunció en 2018 para evitar ser destituido.

En su primer mensaje, Balcázar anunció que buscará “mantener una pacificación de verdad” y que el país contará con “ministerios aptos para enfrentar a la inseguridad ciudadana”, al considerar que esta es la principal demanda de la población.

Expresó, asimismo, que se siente “sumamente motivado” por su designación y destacó que el país “ya no está en los tiempos para pelear”. “Aquí ya no hay derechas ni izquierdas, eso ya no tiene ningún tipo de sustento”, afirmó, y subrayó que “hay que ponerse a trabajar”.

José BalcázarJosé Jeríperu-politicaElecciones 2026

