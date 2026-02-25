La exministra de Economía Miralles preside el nuevo Consejo de Ministros de Perú tras un cambio de última hora

Mientras la atención pública se centraba en los pasos finales para la formación del nuevo gabinete peruano, el economista Hernando de Soto reveló que había preparado una lista completa de ministros hasta apenas unas horas antes de la ceremonia oficial, según informó la cadena RPP. De manera inesperada, el presidente José María Balcázar designó finalmente a Denisse Miralles como presidenta del Consejo de Ministros, desplazando a De Soto, quien figuraba como el nombramiento original para la posición más destacada del Ejecutivo. Tal como publicó RPP, Miralles, quien ejerció recientemente como ministra de Economía durante el corto mandato de José Jerí, asumió la jefatura del gabinete en una jornada marcada por el cambio repentino en la configuración del Ejecutivo.

El medio RPP detalló que la ceremonia de juramentación tuvo lugar el martes, reuniendo a los nuevos integrantes del gobierno, quienes tomaron posesión en medio de un clima de sorpresa tras la sustitución de De Soto en la Presidencia del Consejo de Ministros. Según confirmó Miralles en su primer encuentro con la prensa, el objetivo primordial de su gabinete será “asegurar la transición democrática coordinada y transparente”, haciendo hincapié en la necesidad de superar una prolongada etapa de incertidumbre política para el país. Miralles también aclaró ante RPP que no se contemplan giros significativos en materia económica en el corto plazo y subrayó la continuidad en la conducción económica del gobierno, “firme y sin alteraciones”.

Respecto a la estrategia en materia de seguridad, la nueva presidenta del Consejo de Ministros anunció la coordinación reforzada entre el Ejecutivo, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El comunicado oficial, difundido por la Presidencia a través de redes sociales, reivindicó que la conformación del nuevo gabinete se basó en “criterios técnicos, responsabilidad política y compromiso democrático”, garantizando una selección orientada hacia la estabilidad institucional.

José María Balcázar, en un comunicado de su oficina publicado por RPP, reiteró que el gabinete está orientado a “garantizar la gobernabilidad, la estabilidad institucional y la conducción transparente del proceso electoral”. Según expuso Balcázar, la constitución del consejo integra tanto la renovación con nuevos ministros como la continuidad en carteras estratégicas, procurando evitar situaciones que puedan desestabilizar el Estado. El mandatario subrayó la necesidad de mantener el rumbo económico, priorizar la lucha contra el crimen organizado y preservar el entorno de serenidad que considera imprescindible para el país.

RPP consignó cuáles son los cambios y las continuidades en el gabinete. Entre las novedades figuran los titulares de Defensa, Luis Enrique Arroyo, y de Economía y Finanzas, Gerardo López; además del ministro del Interior, Hugo Begazo, y el de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez. Al mismo tiempo, se mantienen sin variación los titulares de Relaciones Exteriores —Hugo de Zela—, Salud, Trabajo, Producción, Transportes y Vivienda, ejercicios que, según se indica, aportan experiencia y garantizan continuidad en sectores claves.

La exclusión inesperada de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros fue uno de los episodios más destacados de la jornada. El propio De Soto explicó a RPP que, tras haber preparado la lista de ministros y no recibir información durante varias horas el día de la ceremonia, supo del giro en las decisiones en el último momento. “Desde entonces, más o menos de mediodía a 2 de la tarde, no recibimos noticias y nos damos cuenta de que organizar una juramentación toma tiempo, faltaban las bandas presidenciales... De repente nos hemos enterado de que (el presidente Balcázar) se ha decidido por otro gabinete”, afirmó. Así lo reportó la cadena RPP en sus crónicas.

De Soto puntualizó que “yo no he sido manipulado, lo que ha ocurrido es que yo tomaba un riesgo”, argumentando que la decisión de Balcázar respondió a que “no pasó la la prueba de fuego que es cambiar a los ministros”. El gobierno, a través de un comunicado compartido en redes sociales, expresó agradecimiento a De Soto y mencionó que, aunque presentó “un valioso y ambicioso plan de gobierno”, la imposibilidad de lograr consensos en el contexto breve y transitorio del actual mandato impidió concretarlo. Según el despacho presidencial recogido por RPP, “en su calidad de ilustre y respetado economista de prestigio internacional, será convocado para abordar temas puntuales de interés nacional que el Perú sabrá reconocer”, resaltando que su trayectoria intelectual representa una aportación significativa al debate nacional.

La nueva primera ministra, Denisse Miralles, llega al cargo después de haber gestionado el Ministerio de Economía bajo la administración de José Jerí, quien fue destituido a raíz de una moción de censura y se encuentra sometido a investigaciones por presunto tráfico de influencias. Miralles subrayó en su comparecencia ante la prensa que la nueva etapa busca resolver la incertidumbre institucional y fortalecer la coordinación de poderes, tarea que, según sus declaraciones, demanda transparencia y responsabilidad.

El nuevo gabinete, representativo de una combinación de experiencia en carteras clave y nuevos rostros en áreas estratégicas, manifestó su compromiso de evitar alteraciones abruptas en la política económica y de reforzar la seguridad interna, como reiteraron Miralles y Balcázar ante la opinión pública. El Consejo de Ministros, en esta fase de transición democrática, asume la responsabilidad de garantizar estabilidad durante el proceso electoral, según expone la información difundida por la cadena RPP y los comunicados oficiales del Ejecutivo.