José Jerí regresa al Congreso y se pronuncia por crisis de GNV: “Gobierno debe proponer plan de reactivación energética”

José Jerí reaparece en el Congreso y pide al Gobierno un plan de reactivación energética por crisis del GNV. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El congresista y expresidente interino José Jerí reapareció en el Pleno del Congreso de la República durante el debate sobre la escasez de gas natural que afecta al país. La intervención se produjo semanas después de su censura y destitución en medio de una controversia política.

Durante la sesión parlamentaria, Jerí participó en la discusión sobre la situación del abastecimiento de gas natural vehicular (GNV), un tema que ha generado preocupación en sectores del transporte y entre los consumidores. En su intervención, el legislador exhortó al Ejecutivo a adoptar medidas concretas para enfrentar la emergencia energética y evitar mayores impactos en la población.

Ángelo Alfaro garantiza abastecimiento de GLP y gasolina y anuncia planta regasificadora en la costa. (Foto composición: Minem/Infobae Perú)

Llamado a priorizar a los consumidores

José Jerí sostuvo que las decisiones adoptadas frente a la crisis deben considerar el impacto directo en la ciudadanía, especialmente en sectores que dependen del gas natural para sus actividades económicas.

El legislador señaló que transportistas, taxistas y otros usuarios que utilizan GNV podrían verse afectados si la escasez se prolonga. Por ello, pidió que las autoridades tomen medidas que permitan garantizar el abastecimiento y evitar que el costo de la crisis recaiga sobre los consumidores.

El congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas, con expresión pensativa, se superpone a una imagen del hemiciclo del Congreso mientras solicita se priorice una moción de vacancia contra José Jerí. ((Composición: Infobae Perú)

Plan de reactivación energética

Durante su intervención, Jerí exhortó al gobierno del presidente José María Balcázar a presentar una hoja de ruta para enfrentar la emergencia y promover la reactivación del sector energético en el país.

Según indicó, el Ejecutivo debería evaluar la adopción de medidas como la suspensión temporal del cobro de impuestos vinculados al gas natural o la posibilidad de importar combustible para asegurar el abastecimiento. También planteó que el Estado considere la aplicación de subsidios en caso de que la situación se agrave.

Conductores forman filas en un grifo de Lima para abastecerse de GNV, impactados por el desabastecimiento generado por una fuga de gas en el ducto de Camisea en Cusco. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

Críticas a la falta de previsión energética

El congresista también expresó que la crisis energética pudo haberse anticipado con una planificación adecuada del sector. En su opinión, el país no ha desarrollado plenamente su potencial en materia de exploración y aprovechamiento de recursos energéticos.

En ese sentido, sostuvo que el gobierno debería impulsar políticas orientadas a fomentar la exploración de nuevos recursos y fortalecer la seguridad energética nacional, con el objetivo de evitar futuras interrupciones en el suministro.

“En consecuencia, debe el Gobierno proponer una hoja de ruta, un plan o medidas legislativas de cualquier naturaleza, para reactivar e incentivar la exploración que nos hace falta en nuestro país”, señaló José Jerí.

Buses del transporte público esperan hasta 45 minutos por GNV en grifo de La Victoria. (Foto referencial: Captura video/América TV/Andina)

Reaparición tras polémica política

La intervención de José Jerí en el Pleno se produjo luego de varias semanas de ausencia tras su censura por el Congreso debido a la controversia generada por reuniones privadas con empresarios chinos.

Previo al inicio de la sesión parlamentaria, el exmandatario fue visto ingresando al hemiciclo y saludando al presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi. La reaparición del legislador se produjo en medio del debate legislativo sobre la crisis energética que enfrenta el país y las medidas que el Ejecutivo deberá adoptar para enfrentarla.

José Jerí fue destituído del cargo de presidente de la República encargado. - Crédito: Infobae