Perú

Exescolta de José Jerí es vinculado a red ‘Las Bebes de Lima Norte’, acusada de trata de personas y proxenetismo

El comandante Heriberto Jara Vilca, alias ‘Norteño’, es señalado por la Fiscalía de colaborar con una red de explotación sexual en spas de fachada. Exmandatario asegura que desconocía los antecedentes del oficial que no se le despegaba un minuto

El comandante de la Policía Nacional, Heriberto Jara Vilca, quien se desempeñó como el hombre a cargo de la seguridad personal del expresidente José Jerí, se encuentra a las puertas de un juicio oral acusado de integrar una organización criminal dedicada a la trata de personas y el favorecimiento a la prostitución, reveló Punto Final.

Mientras Jara Vilca acompañaba al entonces mandatario en aviones oficiales, actividades protocolares y eventos de Estado, la justicia acumulaba pruebas sobre su presunta participación en la red criminal denominada ‘Las Bebes de Lima Norte’. Esta organización, desarticulada en 2020, se dedicaba a la explotación sexual de mujeres, en su mayoría extranjeras, bajo la fachada de centros de estética y spas.

La investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas arroja detalles perturbadores sobre el oficial apodado como ‘Norteño’. Tras un exhaustivo trabajo de seguimiento y escuchas telefónicas, se determinó que en agosto de 2020 —apenas meses antes de su detención— Jara Vilca mantuvo reuniones clave con la cabecilla de la organización, María Alejandrina Galo Gaslac, alias ‘La China’.

En un restaurante del distrito de Breña, el oficial y la cabecilla habrían concretado las facilidades que los agentes policiales brindarían a la red para operar con total impunidad en distritos como Lince, Los Olivos y San Martín de Porres. El objetivo era blindar a la organización contra futuras intervenciones policiales, permitiéndoles actuar a sus anchas bajo la protección de quienes debían combatirlos.

Uno de los puntos más críticos de esta denuncia es la cronología de los hechos que permitieron que un investigado por delitos tan graves llegara al círculo más íntimo del poder. El 12 de diciembre de 2020, el Ministerio Público informó sobre la detención de los miembros de esta red criminal. En ese operativo se allanaron 23 inmuebles y se rescató a víctimas de explotación. Entre los detenidos figuraba el entonces mayor Heriberto Jara Vilca, quien incluso llegó a cumplir prisión preventiva.

Sin embargo, Jara logró reincorporarse a la institución tras apelar una resolución administrativa que lo había apartado del cargo. Alegando su derecho a la presunción de inocencia, el oficial no solo regresó al servicio activo, sino que fue asignado a la Dirección de Seguridad del Estado, desde donde fue catapultado a Palacio de Gobierno para cuidar la vida de José Jerí.

“No tengo que saber todo”

Al ser consultado sobre cómo un hombre con acusación fiscal por banda criminal terminó resguardándolo, el expresidente Jerí evitó asumir responsabilidad directa.

“No tengo que saber todos los antecedentes del personal que dispone la misma dirección para que trabaje en una dependencia. A nivel personal no lo conozco; lo conozco por el servicio que prestó. Si sigue en servicio es porque todavía está plenamente habilitado”, sentenció.

Al respecto, el comandante Jara Vilca aseguró en su defensa que el caso estaba “camino al archivo” y que se trataba de una investigación arbitraria. Sin embargo, la Fiscalía confirmó que su estatus es el de acusado. Si bien el oficial ha sido excluido del cargo de favorecimiento a la prostitución, el proceso por pertenencia a banda criminal sigue firme. De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de hasta ocho años de prisión.

La gravedad de las infracciones administrativas también es notoria. Según el Tribunal de Disciplina Policial, Jara participó en “hechos denigrantes que afectan gravemente el orden público” al brindar información a la red criminal. A pesar de estas conclusiones, el oficial se mantuvo como la sombra del presidente hasta hace apenas una semana.

