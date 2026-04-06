El Día Mundial de la Salud expone brechas críticas en el acceso de la infancia peruana a vacunación, agua segura y salud mental

El Día Mundial de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril, revela desafíos estructurales para la infancia en Perú: apenas el 65% de los niños menores de tres años cuenta con el esquema de vacunación completo, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2024), muy por debajo del 95% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, el 43,7% de los niños de 6 a 35 meses padece anemia y solo el 40,4% de la población accede a agua potable clorada, una cifra que desciende a 4,7% en zonas rurales.
En el país, la desnutrición crónica afecta al 12,1% de los niños menores de cinco años, ascendiendo al 20,9% en áreas rurales, mientras que en zonas urbanas el indicador es de 8,5%. Las cifras oficiales señalan que el acceso desigual a servicios esenciales profundiza las brechas de desarrollo infantil. El Censo 2017 identificó más de 3 millones de personas con discapacidad, el 14% de ellas niñas, niños y adolescentes.
El 8,4% de las adolescentes entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas por primera vez, porcentaje que aumenta al 28,6% en la selva rural. En salud mental, los intentos suicidas pasaron de 672 casos en 2020 a 4.794 en 2025, con un 26% de los episodios registrados en menores de edad, de acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa).
¿Qué lugar ocupa la infancia en los planes de gobierno?
De cara a las elecciones generales de 2026, el 100% de los planes de gobierno incorpora al menos una prioridad vinculada a la niñez, según la veeduría de UNICEF. El 94% de las agrupaciones plantea propuestas para combatir la anemia y la desnutrición; el 92% aborda el acceso a agua segura; el 44% incluye estrategias de vacunación; solo el 22% contempla la salud mental y el 19% menciona el embarazo adolescente. Apenas el 11% de los planes considera políticas para la discapacidad.
UNICEF presentó en noviembre de 2025 la hoja de ruta “5 prioridades por un Perú mejor para la Infancia 2026–2031”, dirigida a orientar al próximo gobierno en el fortalecimiento de la salud integral, la educación inclusiva, la protección social, la prevención de violencias y la gestión del riesgo ambiental.
Propuestas para revertir la desigualdad y avances recientes
Las recomendaciones para el próximo gobierno incluyen garantizar la cadena de frío para vacunas en todo el territorio, reforzar la suplementación preventiva y terapéutica para gestantes y menores de tres años, ampliar el Plan de Salud Mental en al menos 5.000 escuelas y presentar un programa multisectorial para prevenir el embarazo y el VIH en adolescentes.
Entre los avances recientes, UNICEF destaca la ampliación del control de crecimiento y desarrollo infantil hasta los 11 años, la provisión de equipos médicos a establecimientos de salud de Lima Norte, Loreto, Huancavelica y Ucayali, y la implementación de programas de educación sexual y consejería que ya benefician a 39.000 adolescentes en Huancavelica. Además, 31 instituciones educativas de regiones vulnerables cuentan ahora con acceso a agua segura y saneamiento, mejorando las condiciones de salud escolar.
La persistencia de brechas en vacunación, nutrición, acceso a agua segura y salud mental exige la ejecución de políticas públicas integrales y sostenidas en el tiempo, con enfoque territorial y participación multisectorial.