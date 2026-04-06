Perú

El Día Mundial de la Salud expone brechas críticas en el acceso de la infancia peruana a vacunación, agua segura y salud mental

Solo el 65% de los niños menores de tres años en Perú completó su esquema de vacunación, lejos del umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud

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Un pasillo de hospital concurrido con decenas de personas caminando en ambas direcciones bajo letreros indicadores, algunos con el logo de EsSalud
Numerosas personas transitan por un concurrido pasillo del Complejo Hospitalario Guillermo Kaelin De La Fuente, parte del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud). (Andina)

El Día Mundial de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril, revela desafíos estructurales para la infancia en Perú: apenas el 65% de los niños menores de tres años cuenta con el esquema de vacunación completo, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2024), muy por debajo del 95% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, el 43,7% de los niños de 6 a 35 meses padece anemia y solo el 40,4% de la población accede a agua potable clorada, una cifra que desciende a 4,7% en zonas rurales.

En el país, la desnutrición crónica afecta al 12,1% de los niños menores de cinco años, ascendiendo al 20,9% en áreas rurales, mientras que en zonas urbanas el indicador es de 8,5%. Las cifras oficiales señalan que el acceso desigual a servicios esenciales profundiza las brechas de desarrollo infantil. El Censo 2017 identificó más de 3 millones de personas con discapacidad, el 14% de ellas niñas, niños y adolescentes.

El 8,4% de las adolescentes entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas por primera vez, porcentaje que aumenta al 28,6% en la selva rural. En salud mental, los intentos suicidas pasaron de 672 casos en 2020 a 4.794 en 2025, con un 26% de los episodios registrados en menores de edad, de acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa).

Tres cirujanos vestidos con batas médicas azules, gorros y mascarillas faciales realizan una operación quirúrgica en un quirófano iluminado
Médicos especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima realizaron una compleja hepatectomía para extraer un tumor de 2 kilos del hígado de un niño de 1 año y 6 meses, salvándole la vida. (Foto: INSN Breña)

¿Qué lugar ocupa la infancia en los planes de gobierno?

De cara a las elecciones generales de 2026, el 100% de los planes de gobierno incorpora al menos una prioridad vinculada a la niñez, según la veeduría de UNICEF. El 94% de las agrupaciones plantea propuestas para combatir la anemia y la desnutrición; el 92% aborda el acceso a agua segura; el 44% incluye estrategias de vacunación; solo el 22% contempla la salud mental y el 19% menciona el embarazo adolescente. Apenas el 11% de los planes considera políticas para la discapacidad.

UNICEF presentó en noviembre de 2025 la hoja de ruta “5 prioridades por un Perú mejor para la Infancia 2026–2031”, dirigida a orientar al próximo gobierno en el fortalecimiento de la salud integral, la educación inclusiva, la protección social, la prevención de violencias y la gestión del riesgo ambiental.

Banner blanco de protesta con texto sobre la crisis de EsSalud, acompañado de un logo azul y blanco deteriorado de la institución en una imagen partida
Pacientes protestan por la crítica situación en EsSalud, denunciando la falta de citas, desabastecimiento de medicinas y abandono, junto a un logo deteriorado de la institución (VisualesIA)

Propuestas para revertir la desigualdad y avances recientes

Las recomendaciones para el próximo gobierno incluyen garantizar la cadena de frío para vacunas en todo el territorio, reforzar la suplementación preventiva y terapéutica para gestantes y menores de tres años, ampliar el Plan de Salud Mental en al menos 5.000 escuelas y presentar un programa multisectorial para prevenir el embarazo y el VIH en adolescentes.

Entre los avances recientes, UNICEF destaca la ampliación del control de crecimiento y desarrollo infantil hasta los 11 años, la provisión de equipos médicos a establecimientos de salud de Lima Norte, Loreto, Huancavelica y Ucayali, y la implementación de programas de educación sexual y consejería que ya benefician a 39.000 adolescentes en Huancavelica. Además, 31 instituciones educativas de regiones vulnerables cuentan ahora con acceso a agua segura y saneamiento, mejorando las condiciones de salud escolar.

Una profesional de la salud realiza un examen ocular a un hombre mayor con un dispositivo portátil en un consultorio improvisado del Minsa Móvil
Un equipo de Minsa Móvil ofrece atención oftalmológica gratuita en Megantoni, La Convención (Cusco), como parte de la respuesta a las comunidades nativas afectadas por el incidente del gasoducto de Camisea. (Foto: Minsa)

La persistencia de brechas en vacunación, nutrición, acceso a agua segura y salud mental exige la ejecución de políticas públicas integrales y sostenidas en el tiempo, con enfoque territorial y participación multisectorial.

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