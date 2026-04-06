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Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 6 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 6 de abril
Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 6 de abril

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se cotiza en el día de hoy a 3,45 soles en promedio, lo que implicó un cambio del 0,03% si se compara con la cotización de la jornada previa de 3,45 soles, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense registra una disminución 1,38%, de modo que en términos interanuales aún mantiene una bajada del 7,57%.

Si comparamos la cifra con jornadas anteriores, da la vuelta al dato de la sesión previa donde experimentó una subida del 0,03%, mostrando una ausencia de continuidad en los resultados. La cifra de la volatilidad es de 8,73%, que es una cifra notoriamente superior al dato de volatilidad anual (5,91%), lo que indica que el valor experimenta mayores cambios que la tendencia general.

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