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Cómo volver al trabajo y retomar tu rutina de forma saludable tras el feriado largo

Durante el feriado, el cuerpo suele adaptarse a horarios más flexibles, especialmente en el sueño y la alimentación. Al regresar a las obligaciones, ese cambio puede generar incomodidad

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Cómo volver al trabajo tras el feriado largo sin afectar tu salud mental
Cómo volver al trabajo tras el feriado largo sin afectar tu salud mental
Retomar el trabajo luego de un feriado largo puede ser más difícil de lo esperado. Muchas personas sienten cansancio, desorden en sus horarios o poca motivación en los primeros días. Según el Ministerio de Salud (Minsa), esta reacción es normal. La Lic. Cindy Gutiérrez, neuropsicóloga del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña, explica que se debe a los cambios en los hábitos durante el descanso

Durante el feriado, el cuerpo suele adaptarse a horarios más flexibles, especialmente en el sueño y la alimentación. Al regresar a las obligaciones, ese cambio puede generar incomodidad. Sin embargo, los especialistas señalan que se trata de una sensación temporal que puede manejarse con algunos ajustes simples.

Claves para retomar tu rutina de forma saludable

El Minsa recomienda que el retorno sea progresivo. Una de las primeras acciones es recuperar los horarios habituales de sueño, evitando cambios bruscos que afecten el descanso. También es importante mantener una alimentación ordenada y respetar los tiempos de comida.

Organizar las tareas diarias es otro paso clave. Priorizar actividades permite retomar el ritmo sin generar sobrecarga ni estrés innecesario. Asimismo, identificar qué aspectos generan mayor incomodidad —como el volumen de trabajo o el cambio de rutina— ayuda a enfrentarlos de manera más efectiva.

Claves para volver al trabajo después del feriado largo sin afectar tu bienestar
Claves para volver al trabajo después del feriado largo sin afectar tu bienestar

Escuchar al cuerpo es fundamental. Si el cansancio o la desmotivación continúan por varios días o afectan el desempeño, se recomienda buscar orientación en un establecimiento de salud. Mantener una actitud positiva también contribuye a una adaptación más rápida.

Riesgos laborales que pueden afectar tu bienestar emocional

El regreso al trabajo no solo depende de la rutina personal, sino también del entorno laboral. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) advierte que existen factores que pueden afectar la salud mental de los trabajadores, como la sobrecarga de tareas, el ritmo de trabajo, la inestabilidad laboral o los conflictos en el centro de labores.

Estos factores son conocidos como riesgos psicosociales. Incluyen reacciones emocionales, físicas y de comportamiento frente a condiciones laborales negativas. Cuando se mantienen en el tiempo, pueden derivar en problemas más serios como ansiedad, depresión o síndrome de agotamiento.

Regreso a la rutina: qué hacer para adaptarte al trabajo después del feriado largo
Regreso a la rutina: qué hacer para adaptarte al trabajo después del feriado largo

Además, un entorno laboral sin apoyo puede afectar la capacidad de las personas para desempeñarse adecuadamente. Esto no solo impacta en el bienestar individual, sino también en la productividad y en la relación con otros compañeros de trabajo.

Qué medidas ayudan a mantener un regreso saludable al trabajo

Para un retorno saludable, Sunafil señala que los empleadores deben aplicar medidas que ayuden a reducir los riesgos psicosociales. Entre ellas, realizar evaluaciones del ambiente laboral y ajustar las cargas de trabajo cuando sea necesario.

También se recomienda promover el apoyo social dentro de las organizaciones, estableciendo canales de comunicación claros y fomentando el trabajo en equipo. El equilibrio entre la vida laboral y personal es otro aspecto clave, que puede lograrse mediante opciones flexibles y respeto por los tiempos de descanso.

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Un buen clima laboral tiene beneficios importantes. Mejora la productividad, fortalece el compromiso de los trabajadores y reduce el ausentismo. Cuando una persona se siente valorada y apoyada, es más probable que retome sus actividades con motivación y energía.

Cuidar la salud mental no solo es responsabilidad individual, sino también de las organizaciones. Aplicar medidas preventivas y promover el bienestar permite que el regreso al trabajo después de un feriado largo sea más llevadero y sostenible en el tiempo.

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