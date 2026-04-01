Perú

Senamhi alerta que lluvias y deslizamientos continuarán en varias regiones del país: esto explica un experto

El especialista del Senamhi advierte que las lluvias no se limitan a la sierra, sino que también afectan el centro, sur y zonas amazónicas. Además de precipitaciones líquidas, se esperan granizo, nevadas y tormentas eléctricas

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Lluvias de verano llegarán a la costa peruana desde mañana, especialmente en sur, centro y norte. (Foto: Agencia Andina)
Lluvias de verano llegarán a la costa peruana desde mañana, especialmente en sur, centro y norte. (Foto: Agencia Andina)

La persistencia de las lluvias intensas y la prolongación de la temporada de precipitaciones en el Perú han marcado el inicio del otoño, según advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Aunque el verano concluyó el 20 de marzo, especialistas del organismo estiman que las precipitaciones persistirán, incrementando el riesgo de deslizamientos y afectaciones en diferentes regiones del país.

El ingeniero John Cisneros, especialista en meteorología del Senamhi, explicó al medio RPP Noticias que, a pesar del cambio estacional, “la temporada de lluvia todavía no ha terminado” y que “las precipitaciones podrían registrarse por lo menos hasta la quincena de abril”. Este dato se sustenta en la persistencia de condiciones cálidas en el mar, que intensifican los episodios de lluvias, con casos recientes reportados en Cusco, Ayacucho y Loreto, zonas que han experimentado impactos negativos derivados de eventos intensos.

La magnitud de este fenómeno climático se refleja en el pronóstico del Senamhi, que señala acumulados de hasta 22 mm por día en la sierra sur y 18 mm por día en la sierra centro para el jueves 2 de abril. Según el Aviso N°121 emitido por el Senamhi, estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 km/hora.

La situación descrita por Cisneros implica que el fenómeno no se limita a la sierra, sino que abarca departamentos del centro y sur, comprometiendo también a zonas amazónicas. “Estas precipitaciones no son solo líquidas, sino también sólidas. Podría presentarse granizo y nevadas en zonas altas, además de tormentas eléctricas”, detalló el especialista.

Fuertes lluvias en Cajamarca afectaron a las provincias de Jaén y Celendín. (Foto: Andina)
Fuertes lluvias en Cajamarca afectaron a las provincias de Jaén y Celendín. (Foto: Andina)

Especialista explica el fenómeno que provoca la prolongación de lluvias

De acuerdo con Cisneros, el principal factor detrás de la persistencia de las lluvias es la presencia de condiciones cálidas en el mar, lo que extiende el periodo de precipitaciones más allá del final habitual de la estación de verano. A pesar de tratarse de lluvias de estación, el meteorólogo indicó que el fenómeno de El Niño costero se mantiene con impacto débil, contribuyendo a la exacerbación y ocasional incremento en la intensidad de las precipitaciones.

Este contexto se visualiza de manera particular en la costa norte y centro del país. Los distritos alejados del litoral experimentan temperaturas diurnas elevadas, mientras que las localidades cercanas al mar presentan condiciones de neblina por las mañanas y brisa posteriormente, de acuerdo con Cisneros, quien precisó que en áncash y Lima la nubosidad matinal se disipa hacia el mediodía.

El efecto combinado de las lluvias prolongadas y el calentamiento marino genera no solo acumulados hídricos considerables, sino también el riesgo de desastres asociados como deslizamientos, activación de quebradas y la saturación de suelos en áreas de pendiente pronunciada.

Senamhi aclara: lluvias no provocarán desborde de los ríos Rímac y Chillón. (Foto referencial: Agencia Andina)
Senamhi aclara: lluvias no provocarán desborde de los ríos Rímac y Chillón. (Foto referencial: Agencia Andina)

Aviso amarillo por lluvias y granizo en varias regiones

El Senamhi, mediante el Aviso N°121 y sus reportes, ha detallado que en la sierra centro y sur se prevé la ocurrencia de lluvias, granizo y nevadas de ligera a moderada intensidad durante los primeros días de abril. En zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar (m s.n.m.), el granizo será el fenómeno predominante, mientras que en localidades superiores a los 3.800 m s.n.m., predominan las nevadas.

Cisneros explicó que las precipitaciones pueden ser de fuerte intensidad, aunque se espera que sean eventos puntuales. El impacto se observa en los departamentos de áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna, principalmente en zonas altas y durante las tardes y noches, cuando aumenta la probabilidad de condiciones meteorológicas adversas. Como resultado, las tormentas eléctricas, ráfagas de viento y su potencial para desencadenar emergencias han sido motivo de alerta tanto para autoridades como para la población local y quienes transitan por estas regiones.

El Senamhi pronosticó que Puno y otras regiones de la sierre sur del Perú tendrán fuerte precipitaciones como lluvias, nieve y descargas eléctricas.
El Senamhi pronosticó que Puno y otras regiones de la sierre sur del Perú tendrán fuerte precipitaciones como lluvias, nieve y descargas eléctricas. (La República)

El patrón observado en las últimas semanas, según Senamhi y los reportes del COEN, incluye incluso la ocurrencia de fallecimientos asociados a eventos eléctricos y desplomes de tierra en áreas saturadas.

Durante la conversación con el medio radial, Cisneros recomendó a la población y a quienes planean viajes durante el fin de semana largo, planificar desplazamientos principalmente durante las mañanas, cuando las condiciones tienden a ser más estables. “Desde horas de la tarde pueden ocurrir lluvias, lo que, junto a suelos saturados por precipitaciones recientes, aumenta el riesgo de deslizamientos incluso con lluvias ligeras”, advirtió el especialista.

La recomendación institucional es mantenerse atentos a los avisos publicados en la web del Senamhi, evitar desplazamientos a zonas de riesgo en horarios de mayor inestabilidad meteorológica y priorizar la prudencia en actividades al aire libre para minimizar riesgos derivados de deslizamientos y activación de quebradas.

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