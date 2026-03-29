Perú

Lima y siete regiones en alerta por fuertes vientos: advierten polvo, arena y baja visibilidad desde este 29 de marzo

El fenómeno se extenderá por más de 30 horas y alcanzará velocidades de hasta 38 km/h, con mayor impacto en Ica y la zona central del país, según alerta del Senamhi

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Senamhi advierte el ingreso del vigesimoquinto friaje del año: habrá lluvias, vientos fuertes y descenso de temperaturas. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)
Senamhi advierte el ingreso del vigesimoquinto friaje del año: habrá lluvias, vientos fuertes y descenso de temperaturas. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) emitió un aviso meteorológico que pone en alerta a varias regiones del litoral peruano. Entre el domingo 29 y el lunes 30 de marzo, se registrará un incremento de la velocidad del viento en la costa, un fenómeno que, aunque habitual en esta época del año, podría generar efectos que impacten directamente en la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

De acuerdo con el reporte difundido por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, este evento alcanzará una intensidad de ligera a moderada y se prolongará por aproximadamente 37 horas. Las autoridades advierten que el aumento de los vientos no solo provocará incomodidad, sino también levantamiento de polvo y arena, lo que reducirá la visibilidad horizontal, especialmente en zonas abiertas y cercanas al litoral.

Regiones afectadas y velocidades previstas

Alerta amarilla en la costa: vientos de hasta 35 km/h y posible llovizna, advierte Senamhi. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Senamhi)
Alerta amarilla en la costa: vientos de hasta 35 km/h y posible llovizna, advierte Senamhi. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Senamhi)

El aviso meteorológico, catalogado con nivel de peligro amarillo, abarca una extensa franja del país. Entre los departamentos con mayor probabilidad de afectación se encuentran Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura, lo que implica que gran parte de la costa peruana deberá mantenerse en vigilancia.

Según el SENAMHI, las velocidades del viento variarán dependiendo de la zona. Para el domingo 29 de marzo se esperan ráfagas de hasta 32 km/h en la costa norte, mientras que en la costa centro —incluyendo Lima y Callao— los valores podrían alcanzar los 34 km/h. En el sur, los vientos serían menores, con promedios cercanos a los 20 km/h, aunque en la región Ica se podrían registrar picos de hasta 38 km/h, siendo una de las zonas más impactadas.

Además del incremento del viento, el aviso incluye la presencia de cobertura nubosa acompañada de niebla y neblina, sobre todo durante la madrugada y las primeras horas del día. Estas condiciones podrían complicar el tránsito vehicular, especialmente en carreteras y zonas cercanas al mar.

Recomendaciones ante el aviso meteorológico

Fuertes vientos en la selva peruana dejan templos y viviendas destruidas en Oxapampa y Ucayali. (Captura Latina Noticias/Composición Infobae)
Fuertes vientos en la selva peruana dejan templos y viviendas destruidas en Oxapampa y Ucayali. (Captura Latina Noticias/Composición Infobae)

Aunque el nivel de alerta es considerado moderado, las autoridades recomiendan no subestimar sus efectos. El SENAMHI señala que este tipo de fenómenos son comunes en la región, pero pueden generar riesgos si no se toman las precauciones adecuadas.

Entre las principales recomendaciones se encuentra mantenerse informado sobre la evolución del clima, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas a fuertes ráfagas de viento y tomar medidas preventivas en viviendas y negocios, como asegurar objetos que puedan ser desplazados.

Asimismo, se aconseja a conductores extremar precauciones debido a la posible reducción de visibilidad, mientras que las personas con problemas respiratorios deberían limitar su exposición al polvo levantado por el viento.

Este evento climático se desarrollará desde las 10:00 a. m. del domingo 29 de marzo hasta las 11:59 p. m. del lunes 30, por lo que se espera que las condiciones más intensas se presenten en ese intervalo. Ante ello, las autoridades insisten en la importancia de la prevención y el seguimiento constante de los reportes oficiales.

Calor extremo, radiación UV y vientos intensos marcarán el otoño en la costa peruana

Perú reportó un Índice Ultravioleta solar (IUV) considerado como Extremadamente Alta en la sierra de Junín. La situación es cercana al pico histórico de hace algunos años. Las razones detrás las explica un especialista del Senamhi
Perú reportó un Índice Ultravioleta solar (IUV) considerado como Extremadamente Alta en la sierra de Junín. La situación es cercana al pico histórico de hace algunos años. Las razones detrás las explica un especialista del Senamhi | Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) activó una alerta amarilla ante un escenario climático inusual en la costa, donde las temperaturas podrían alcanzar hasta los 37 °C durante el otoño. Este incremento térmico afectará principalmente a regiones como Áncash, Lima, Ica, Piura, Lambayeque, La Libertad, Callao, Arequipa y Tumbes. La escasa nubosidad al mediodía favorecerá además una mayor exposición a radiación ultravioleta (UV), elevando los riesgos para la salud, especialmente en horas de mayor intensidad solar.

El pronóstico también advierte la presencia de ráfagas de viento que podrían superar los 35 km/h, principalmente en horas de la tarde, lo que se suma a un contexto de calor persistente. En términos de temperaturas, se espera que la costa norte registre valores entre 31 °C y 37 °C, mientras que en la costa centro —incluida Lima Metropolitana— las máximas oscilarían entre 30 °C y 32 °C. En el sur, los termómetros marcarían entre 30 °C y 35 °C, configurando un patrón térmico por encima de lo habitual para esta temporada.

En el caso específico de Lima, las condiciones variarán según la cercanía al mar. Distritos costeros presentarían temperaturas entre 17 °C y 25 °C, mientras que en zonas más alejadas podrían alcanzar hasta 27 °C, con posibilidad de picos superiores en las primeras semanas del otoño. Este comportamiento climático responde, en parte, al calentamiento del mar y a la influencia de fenómenos como El Niño Costero, que continúan alterando los patrones habituales en el litoral peruano.

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