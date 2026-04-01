Dólar se mantiene a un precio elevado: ¿Cómo influyen la guerra de Medio Oriente y las elecciones presidenciales en el tipo de cambio?

El reciente movimiento del dólar responde a factores externos e internos, con predominio del contexto global en las últimas semanas. Foto: Bloomberg

El tipo de cambio en el Perú se mantiene en niveles relativamente elevados, bordeando entre S/ 3,45 y S/ 3,50, en un contexto marcado por tensiones internacionales y factores políticos locales. La evolución reciente del dólar responde a una combinación de variables externas e internas, aunque los analistas coinciden en que el entorno global ha tenido un peso determinante en las últimas semanas.

En particular, la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente y las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos han fortalecido al dólar a nivel global. A ello se suma el escenario político peruano, donde la cercanía de las elecciones presidenciales introduce cautela entre inversionistas, empresas y hogares, generando presiones adicionales sobre la moneda local.

Factores externos dominan el comportamiento del dólar

De acuerdo con Ralphi Jauregui, docente de Administración de la UPC, en conversación con Infobae Perú, el tipo de cambio actual responde a múltiples factores, pero con predominio del contexto internacional. “El nivel actual del tipo de cambio en el Perú responde a una combinación de factores externos e internos; sin embargo, en el escenario reciente los impulsores internacionales han sido más determinantes”, explicó.

En esa línea, el fortalecimiento global del dólar, la mayor aversión al riesgo por tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre las decisiones de la Reserva Federal han impactado directamente en economías emergentes como la peruana. Este efecto se amplifica debido al régimen de flotación administrada del país, que permite que los choques externos se trasladen rápidamente al valor del sol.

Juan Acosta, docente de Negocios Internacionales de la UPC, también en entrevista con Infobae Perú, coincide en el peso del contexto global, aunque introduce un matiz adicional: la especulación. Según indicó, “los acontecimientos en Medio Oriente han generado un nivel de incertidumbre que viene siendo aprovechado para especular sobre el futuro del dólar”. En su opinión, la falta de claridad sobre la duración del conflicto en Irán ha llevado a los mercados a anticipar escenarios más adversos, presionando al alza la divisa estadounidense.

La incertidumbre por Medio Oriente y la política monetaria de Estados Unidos ha fortalecido al dólar a nivel global. Foto: EFE

¿Está el dólar sobrevalorado?

Pese a la percepción de un dólar alto, Jauregui considera que el nivel actual es consistente con los fundamentos de la economía peruana. Factores como la inflación controlada, una deuda pública relativamente baja y la credibilidad del Banco Central contribuyen a sostener un tipo de cambio estable dentro de ese rango.

Más que una distorsión, el especialista señala que la cotización refleja un equilibrio entre la solidez macroeconómica local y las presiones temporales del entorno global y político. En ese sentido, evita calificar el nivel actual como sobrevalorado o subvalorado.

Acosta, en cambio, sostiene que existe un componente especulativo importante. A su juicio, el contexto internacional ha sido aprovechado para generar ganancias de corto plazo, y no necesariamente hay una escalada suficiente que justifique plenamente los niveles actuales del dólar.

El rol clave de la Reserva Federal

Uno de los factores más influyentes en la evolución reciente del tipo de cambio es la política monetaria de Estados Unidos. Jauregui destaca que las expectativas de tasas de interés elevadas han fortalecido al dólar, ya que los inversionistas buscan mayores rendimientos en esa moneda.

Este fenómeno tiene un impacto directo en mercados como el peruano, donde cualquier señal de la Reserva Federal puede generar movimientos inmediatos. La expectativa de que los recortes de tasas sean más lentos de lo previsto ha contribuido a mantener la presión alcista sobre el dólar.

Cualquier indicio proveniente de la Reserva Federal de Estados Unidos puede provocar variaciones inmediatas en el dólar. Foto: Anadolu

Acosta añade que, en marzo de 2026, la Fed optó por mantener su tasa de referencia entre 3,50% y 3,75%, reflejando una postura cautelosa frente a la incertidumbre global. Este enfoque conservador refuerza la fortaleza del dólar en el corto plazo.

Elecciones e incertidumbre local

En el plano interno, el proceso electoral también está jugando un rol relevante. Jauregui explica que la cercanía de las elecciones genera mayor demanda de dólares como mecanismo de resguardo, debido a la incertidumbre sobre posibles cambios en políticas públicas.

Asimismo, señala que en estos periodos la inversión privada tiende a moderarse, lo que reduce el flujo de capitales y presiona el tipo de cambio. Aunque los fundamentos económicos se mantienen sólidos, el ruido político amplifica la volatilidad.

Acosta, por su parte, considera que aún es temprano para observar un impacto significativo del proceso electoral en el dólar. Sin embargo, advierte que este escenario podría cambiar en una eventual segunda vuelta, cuando el mercado tenga mayor claridad sobre las propuestas económicas de los candidatos.

Perspectivas para el dólar en 2026

Respecto a la evolución futura, los especialistas coinciden en que no es probable una caída abrupta del dólar en el corto plazo. Jauregui señala que “es difícil anticipar una corrección significativa en el muy corto plazo”, debido a la persistencia de factores externos como la política de la Fed y la incertidumbre global.

Sobre su evolución futura, los especialistas consideran poco probable una caída brusca del dólar en el corto plazo. Foto: OMFIF

En un escenario favorable, donde disminuyan las tensiones internacionales y se aceleren los recortes de tasas en Estados Unidos, el dólar podría ubicarse entre S/ 3,42 y S/ 3,48 hacia el cierre del año. En un escenario más neutral, se mantendría en torno a S/ 3,48 y S/ 3,52, mientras que un contexto adverso podría llevarlo por encima de S/ 3,55.

Acosta coincide en que el comportamiento dependerá en gran medida de la evolución del conflicto en Medio Oriente y del panorama político local. Además, advierte que, de no resolverse estas tensiones, el dólar podría mantenerse elevado o incluso repuntar.