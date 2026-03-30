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EN VIVO: El ejército de Israel lanzó un nuevo ataque contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán

Por medio de un comunicado publicado en X, las FDI informaron que están “atacando actualemente” distintos objetivos en todo el territorio de la capital persa. En paralelo, Irán también llevó a cabo ataques contra Tel Aviv, Kuwait y Arabia Saudita

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de que fuerzas estadounidenses se apoderen de la isla iraní de Kharg, principal terminal petrolera en el Golfo Pérsico, en una entrevista publicada el domingo por la noche por Financial Times. “Tal vez tomemos la isla Kharg, tal vez no. Tenemos muchas opciones”, afirmó. “Eso también significaría que tendríamos que estar allí (en la isla Kharg) durante un tiempo”.

En la misma entrevista, Trump sostuvo que Irán accedió a permitir el paso de 20 barcos que transportan petróleo a través del estrecho de Ormuz desde la mañana del lunes y durante los próximos días, “como muestra de respeto”. “Solo diría que nos está yendo extraordinariamente bien en esa negociación, pero con Irán nunca se sabe, porque negociamos con ellos y luego siempre tenemos que destruirlos”, declaró.

En paralelo, Pakistán anunció que acogerá conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no hubo confirmación inmediata de Washington ni de Teherán y no quedó claro si serán directas o indirectas. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, desestimó la iniciativa y la calificó de “tapadera” tras la llegada a Oriente Medio de unos 2.500 marines estadounidenses entrenados en desembarcos anfibios.

Durante la madrugada del lunes, Israel lanzó un ataque contra infraestructura del régimen iraní en varios puntos de Teherán, mientras que Irán llevó a cabo ataques contra Tel Aviv, Kuwait y Arabia Saudita.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

06:41 hsHoy

El Brent alcanzó los 115 dólares

El petróleo Brent para entrega en mayo ronda este lunes los 115 dólares por barril, en el inicio del segundo mes de la guerra y en medio de un aumento de la presencia militar de Estados Unidos en Oriente Medio.

El crudo de referencia en Europa se ubica en 114,92 dólares por barril hacia las 4.15 GMT durante la sesión asiática, con una suba del 2,09%. El viernes, el Brent cerró en 112,57 dólares, su nivel más alto desde julio de 2022, en un mercado sin señales de distensión en el Golfo Pérsico.

06:10 hsHoy

Australia reducirá 50% el impuesto a combustibles por la suba de precios causada por la guerra en Medio Oriente

Australia reducirá 50% el impuesto a combustibles por la suba de precios causada por la guerra en Medio Oriente (REUTERS)
Australia reducirá 50% el impuesto a combustibles por la suba de precios causada por la guerra en Medio Oriente (REUTERS)

Australia reducirá a la mitad el impuesto a los combustibles durante tres meses para aliviar el impacto del alza de los precios provocada por la guerra en Medio Oriente, informó este lunes el primer ministro Anthony Albanese. La medida surge tras una reunión con los líderes de estados y territorios, donde acordaron un plan para enfrentar la escasez de combustible en el país.

El impuesto, que actualmente es de 52 centavos por litro de nafta, se reducirá a la mitad, con un costo estimado de 1.750 millones de dólares (2.550 millones de dólares australianos) para el gobierno. “Estamos abaratando el combustible hoy porque entendemos que los australianos están bajo una presión seria”, afirmó Albanese. El gobierno también buscó llevar tranquilidad al asegurar que continúan llegando envíos de combustible y atribuyó la escasez en zonas rurales a compras por pánico y problemas de distribución.

En paralelo, los estados de Victoria y Tasmania dispusieron transporte público gratuito, mientras el primer ministro instó a reducir el consumo de combustible. “Cuanto menos combustible usemos en las ciudades, más podremos redirigir a las zonas regionales que están bajo presión”, señaló en Canberra.

05:50 hsHoy

El Kospi cae más del 4%

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, registró una caída superior al 4% en la apertura de este lunes, en un contexto de preocupación por un agravamiento del conflicto entre Israel y Estados Unidos contra Irán y sus posibles efectos sobre el suministro de crudo.

Tras los primeros cuarenta minutos de negociación, el indicador descendía un 4,21%, equivalente a 228,97 puntos, hasta situarse en 5.209,90 enteros, después de cerrar la sesión previa con una baja del 0,40 %. En paralelo, el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, retrocedía un 3,56%, o 40,60 puntos, hasta las 1.100,91 unidades, en una jornada marcada por temores a una escalada en la guerra en Oriente Medio.

Entre los principales valores, Samsung Electronics caía alrededor del 3 %, mientras SK Hynix registraba un descenso cercano al 5 % en el sector de semiconductores. En el rubro automotor, Hyundai Motor bajaba más del 3,50 % y Kia sufría una caída superior al 5 %, en línea con la tendencia negativa generalizada del mercado.

04:51 hsHoy

El Nikkei cae más de 4,5% en la apertura por temores a una escalada en Oriente Medio y su impacto energético

El Nikkei cae más de 4,5% (REUTERS)
El Nikkei cae más de 4,5% (REUTERS)

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, abrió este lunes con una caída superior al 4,5% ante la preocupación por una escalada en el conflicto en Oriente Medio y su impacto en el suministro energético.

Veinte minutos después del inicio de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 valores más representativos, cedía un 4,52%, equivalente a 2.414,80 puntos, hasta situarse en 50.958,27 enteros.

En paralelo, el índice Topix, que incluye a las firmas de mayor capitalización, retrocedía un 4,27%, o 155,97 puntos, hasta las 3.493,72 unidades, en un contexto marcado por tensiones derivadas del conflicto entre Israel y Estados Unidos contra Irán y reportes sobre un posible aumento de tropas estadounidenses en la región.

Entre los valores destacados, el fabricante de vehículos Toyota caía más del 5%, mientras Honda perdía alrededor del 4%. En el sector de semiconductores, Advantest se desplomaba más del 7%, Tokyo Electron cedía cerca de un 3% y Disco registraba un retroceso similar.

04:06 hsHoy

El ejército israelí lanzó un ataque contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán

El ejército israelí anunció el lunes por la mañana que estaba atacando infraestructura militar iraní en toda la capital de la república islámica. Las fuerzas israelíes están “atacando actualmente la infraestructura militar del régimen terrorista iraní en todo Teherán”, según se informaron en Telegram y en X.

03:30 hsHoy

Trump anunció que el ejército de EEUU destruyó “muchos objetivos largamente buscados” en Irán en las últimas 24 horas

El comunicado de Trump vía Truth
El comunicado de Trump vía Truth

Por medio de un comunicado publicado en Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “muchos objetivos largamente buscados han sido eliminados y destruidos” por el ejército estadounidense en Irán durante el último día.

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