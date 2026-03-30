Precio del dólar cae hoy en Perú: cotización se aleja de los S/ 3,50 este 31 de marzo

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 30 de marzo

El tipo de cambio en Perú cerró a la baja este 31 de marzo, consolidando su alejamiento del umbral de los S/ 3,50. Según datos del Banco Central de Reserva del Perú, la divisa estadounidense terminó la jornada en S/ 3,4775, por debajo del cierre del día previo (S/ 3,5020), en un contexto de ajustes tanto locales como externos.

Durante la sesión, el dólar mostró una ligera volatilidad, con una apertura en S/ 3,4925 que luego fue corrigiéndose a la baja. Este comportamiento refuerza la tendencia reciente de moderación en el mercado cambiario peruano, pese a presiones internacionales que siguen marcando el pulso de la moneda.

Evolución oficial del tipo de cambio

El registro del Banco Central de Reserva del Perú evidencia que el dólar ha retrocedido en el corto plazo, aunque mantiene señales mixtas en horizontes más amplios. En términos acumulados en lo que va del 2026, la divisa aún muestra una variación positiva de 3,37%, lo que indica que, pese a la caída reciente, conserva cierto impulso alcista en el año.

En contraste, al analizar la variación de los últimos 12 meses, el tipo de cambio presenta una caída de -5,45%, reflejando un ajuste respecto a niveles más altos observados anteriormente. Esta divergencia entre el corto y mediano plazo revela un mercado influenciado por factores externos, pero también por fundamentos locales relativamente estables.

Precio del dólar el día de hoy, de acuerdo al BCRP. Foto: BCRP

Cotización en casas de cambio y plataformas digitales

En el mercado paralelo y digital, las casas de cambio muestran precios por debajo del sistema bancario, consolidando un rango competitivo. Las tasas de compra se ubican mayormente entre S/ 3,465 y S/ 3,476, mientras que las de venta oscilan entre S/ 3,481 y S/ 3,495, dependiendo de la plataforma y el momento de la operación.

Este comportamiento evidencia una oferta amplia y dinámica en el ecosistema cambiario peruano, donde fintechs y casas de cambio online continúan ganando protagonismo. La dispersión de precios también refleja ajustes constantes en tiempo real, en función de la demanda y de los movimientos internacionales del dólar.

Factores internacionales y perspectivas

“El dólar viene mostrando una tendencia al alza a nivel global, principalmente porque los inversionistas están buscando mayor seguridad ante un contexto de incertidumbre internacional. Esto se debe a que en Estados Unidos la inflación aún no está completamente controlada y la Reserva Federal podría mantener las tasas de interés altas por más tiempo, lo que hace más atractivo al dólar”, explicó Kevin Carvajal, analista de estudios de Capitaria.

“Cuando esto ocurre, muchas monedas, especialmente de países emergentes, tienden a debilitarse. En el caso de Perú, este escenario podría generar una ligera presión al alza en el tipo de cambio en el corto plazo, por lo que no se descarta que el dólar se mantenga firme mientras continúe este panorama internacional”, agregó el especialista. En ese contexto, la reciente caída podría ser temporal si las condiciones externas continúan favoreciendo al billete verde.

Precio del dólar en las distintas casas de cambio que operan en Perú. Foto: cuantoestaeldolar.pe