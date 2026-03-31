Perú

Vecinos de SMP denuncian que obras del Metropolitano rompieron tuberías y aguas residuales inundan sus viviendas

Residentes atribuyen los daños al Consorcio Vía Huandoy y denuncian falta de respuesta, ausencia de cronograma y escasa comunicación sobre los trabajos

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Residentes de la cuadra 6 de la Avenida Universitaria en San Martín de Porres alzan su voz de protesta tras un grave aniego de aguas servidas. La rotura de una tubería, producto de las obras de construcción, ha inundado sus viviendas y negocios. (Crédito: ATV)

Vecinos del distrito de San Martín de Porres denunciaron que las obras vinculadas al Metropolitano en la cuadra seis de la avenida Universitaria provocaron la rotura de tuberías de desagüe, lo que generó la filtración de aguas residuales hacia viviendas y negocios de la zona. Según informó ATV, la situación afecta a una cuadra completa, donde se reportan inundaciones, malos olores y daños materiales.

De acuerdo con testimonios de los afectados, el problema se originó tras trabajos realizados con maquinaria pesada. “Las máquinas que han estado trabajando han sido muy fuertes, que han roto las tuberías”, indicó un vecino para el citado medio. Los residentes atribuyen la responsabilidad al Consorcio Vía Huandoy, empresa encargada de la obra, y señalan que no ha brindado soluciones tras los daños ocasionados.

Vecinos acusan al Consorcio Vía Huandoy por daños en tuberías y contaminación en avenida Universitaria. (Foto: Captura video)
Vecinos acusan al Consorcio Vía Huandoy por daños en tuberías y contaminación en avenida Universitaria. (Foto: Captura video)

Impacto en viviendas y negocios

Los vecinos señalaron que el agua servida ingresó a viviendas y locales comerciales, generando condiciones insalubres. Comerciantes indicaron que el hedor es “insoportable” y que la clientela ha dejado de acudir, lo que ha reducido sus ingresos e incluso ha obligado al cierre de algunos negocios.

Asimismo, denunciaron problemas logísticos debido a la obstrucción de la vía. Indicaron que productos no pueden ser ingresados a los locales y que el acceso se encuentra restringido por desmontes, piedras y zanjas. También afirmaron que no existe señalización ni avisos previos sobre los trabajos. “No hay señalizaciones, no avisan”, reclamó una vecina frente a las cámaras de ATV.

Obras del Metropolitano generan inundación de aguas servidas en viviendas de SMP. (Foto composición: Captura video)
Obras del Metropolitano generan inundación de aguas servidas en viviendas de SMP. (Foto composición: Captura video)

Responsabilidad de la obra

Los residentes cuestionaron la falta de presencia de la empresa responsable tras la rotura de tuberías. “Por arte de magia no hay ningún responsable”, manifestó un vecino. Además, denunciaron presuntas respuestas inadecuadas por parte de trabajadores. “¿Qué quieres? ¿Plata?”, señalaron que se les habría respondido al exigir soluciones.

En contraste, indicaron que Sedapal acudió al lugar tras la emergencia para atender la rotura y contener el problema. Sin embargo, precisaron que la entidad no es responsable del origen del daño, sino que intervino luego de que las viviendas comenzaran a inundarse.

Residentes de San Martín de Porres denuncian vivir en condiciones insalubres debido a un aniego de aguas servidas provocado por las obras de ampliación del Metropolitano. (Crédito: ATV)

Riesgos sanitarios y población vulnerable

La acumulación de aguas residuales ha generado un foco infeccioso en la zona. Vecinos reportaron la presencia de ratas, cucarachas y zancudos, e incluso señalaron que durante la cobertura se observó un roedor saliendo de una vivienda afectada.

La situación impacta de manera especial a personas vulnerables. Adultos mayores enfrentan dificultades para movilizarse por el estado de la vía, y algunos han sufrido caídas. De acuerdo con información difundida por ATV, se reportaron casos de familias con menores y personas con condiciones como autismo, quienes se ven expuestos a riesgos sanitarios.

San Martín de Porres: vecinos denuncian filtración de desagüe tras obras del Metropolitano. (Foto: Captura video/ATV)
San Martín de Porres: vecinos denuncian filtración de desagüe tras obras del Metropolitano. (Foto: Captura video/ATV)

Falta de avances, conflictos y dificultades

Los residentes denunciaron que la obra presenta retrasos de entre siete y ocho meses, con la posibilidad de extenderse hasta un año. Indicaron que no existe un cronograma claro ni comunicación por parte de la empresa. Además, señalaron que habría conflictos entre las compañías involucradas en la ejecución del proyecto. “Se tiran la pelota”, afirmaron, al referirse a la falta de coordinación.

Finalmente, advirtieron que el estado de la vía dificulta el acceso a servicios básicos y de emergencia. Ambulancias no pueden ingresar hasta las viviendas y deben permanecer en puntos alejados, mientras que vecinos exigen una solución inmediata y la culminación de los trabajos en el menor tiempo posible.

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