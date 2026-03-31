Tomás Gálvez propone crear una escuela de fiscales: “Nuestras universidades no producen los profesionales que necesitamos”

El fiscal supremo Tomás Gálvez también planteó la creación de una oficina de análisis estratégico para enfrentar delitos como corrupción, lavado de activos y extinción de dominio mediante sistemas informáticos especializados. (Crédito: Canal N)

El fiscal supremo Tomás Gálvez planteó la creación de una escuela de formación para fiscales como parte de una serie de medidas orientadas a reorganizar el funcionamiento del Ministerio Público. Durante sus declaraciones, sostuvo que la formación académica actual no responde a las necesidades del sistema de justicia.

“Comprenderán ustedes que ahora nuestras universidades, lamentablemente, no están produciendo los profesionales de calidad que necesitamos”, afirmó. En ese contexto, señaló que dichos profesionales deben incorporarse al Ministerio Público y otras instituciones, lo que —según indicó— hace necesaria una formación complementaria dentro de la propia entidad.

En su exposición, Gálvez también mencionó la necesidad de mejorar áreas internas clave. “Tenemos que tener una gerencia de peritaje adecuada y, sobre todo, en óptimas condiciones”, indicó. Asimismo, añadió que se requiere “una oficina político-criminal también que trabaje óptimamente”.

Tomás Gálvez propone crear oficina de análisis estratégico contra la criminalidad. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Fortalecimiento institucional

El fiscal incluyó dentro de sus propuestas la creación de una escuela de formación adecuada, vinculándola directamente con las deficiencias detectadas en la preparación universitaria. “Después, tenemos que tener una escuela de formación adecuada”, reiteró.

Otro de los puntos centrales abordados fue la digitalización del Ministerio Público. Gálvez señaló que uno de los aspectos más importantes en este proceso es “la creación de una oficina de análisis estratégico contra la criminalidad”.

Digitalización y enfoque en la criminalidad

Precisó que esta oficina tendría funciones específicas: “que sea capaz de recabar, procesar, analizar, organizar, modelar y almacenar datos de interés fiscal o político-criminal a través de los sistemas informáticos especializados”. Además, indicó que permitiría abordar delitos como “lavado de activos, extinción de dominio, corrupción, etcétera”.

El fiscal también se refirió a las investigaciones contra autoridades. En ese sentido, planteó que estas no deben quedar únicamente en manos de la Policía. “¿Ustedes se imaginan lo que sería si a los funcionarios, a los congresistas, a los fiscales, digamos, los está investigando la policía en forma preliminar? Sería el acabose”, manifestó.

Distribución de funciones y marco legal

Por ello, sostuvo que los casos que requieran análisis jurídico deben ser conducidos desde el inicio por la Fiscalía. “Los delitos que requieran de un análisis jurídico […] lo haga la Fiscalía con el apoyo de la policía”, explicó.

Gálvez también propuso una diferenciación en la actuación de ambas instituciones según el tipo de delito. “Y los otros, los violentos, los de sangre, los que se requiere actuación operativa, que lo haga la policía con el apoyo de la Fiscalía”, indicó. Finalmente, aseguró que esta propuesta se encuentra dentro del marco legal vigente: “Eso es lo que estamos proponiendo y así tiene que resolverse. Y no es en contra de la Constitución”, concluyó.