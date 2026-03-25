Tomás Gálvez: “El Congreso comete errores cuando legisla, pero no es que sean leyes procrimen”

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, reconoció que el Congreso cometió errores al legislar en materia penal, pero evita referirse a dichas normas aprobadas como leyes procrimen.

“Con esto no estoy defendiendo a todas las leyes, porque lamentablemente nuestro Congreso comete errores cuando legisla. Es cierto, y hay muchos errores que se ha cometido, pero no es que sean leyes procrimen, sino errores que se han cometido que hay que corregirlos. Yo nunca voy a hablar de ley procrimen, que hay errores de los legisladores, sí”, dijo en entrevista con Exitosa.

El fiscal de la Nación criticó, por ejemplo, la ley que obliga a que durante los allanamientos esté presente el abogado del investigado, situación que retrasa la ejecución de las referidas medidas.

“No puede ser, pues. Tenemos que aprovechar el criterio de oportunidad y de urgencia. El fiscal es el defensor de la legalidad. Lamentablemente, en los últimos tiempos han aparecido fiscales persecutores. Nosotros somos defensores de la sociedad y defensores de la legalidad. El hecho que esté un fiscal debe ser suficiente garantía. Ahí el abogado creo que no es indispensable para realizar la diligencia de allanamiento”, indicó.

Fiscal de la Nación cuestionó comunicado del Colegio de Abogados de Lima. | Congreso

Luego, criticó los plazos para una prisión preventiva y, minutos después, dijo que “no cree” en esta medida coercitiva. “La gente no va a compartir la idea, yo no soy partidario y lo he escrito en un libro que tengo sobre medidas cautelar, yo no creo en la prisión preventiva. Para mí no debe haber prisión preventiva, no ganamos nada con ello, incluso la pena de prisión no debe ser tan larga”.

Según Tomás Gálvez, “lo que debemos hacer” es dirigir las acciones contra “la avidez crematística de los delincuentes”, es decir, “el móvil de lucro”.

“Debemos ver investigaciones patrimoniales para que los fiscales prioricen la investigación patrimonial porque si se trata de un acto de corrupción, yo tengo que ver tus declaraciones juradas. Si tienes un desbalance que no me lo explican, me llevo tu plata. Con eso atacamos el móvil de lucro”, explicó.

Renunciará al CAL

En otro punto de la entrevista, Tomás Gálvez anunció que presentará su renuncia al Colegio de Abogados de Lima tras la elección de Delia Espinoza como nueva decana del gremio. La decisión responde al temor de que la administración entrante emprenda procesos disciplinares que podrían afectar su ejercicio profesional o su posición dentro del Ministerio Público.

El funcionario confirmó que optó por trasladar su inscripción al Colegio de Abogados del Callao, medida que busca prevenir eventuales conflictos éticos o administrativos bajo el nuevo liderazgo.

Al referirse a la victoria de Espinoza sobre Humberto Abanto, Gálvez reconoció que la contienda fue definida de manera “clara y contundente”, afirmación que acompañó con una felicitación a la exfiscal suprema y el deseo de que su gestión como decana tenga éxito. Sin embargo, justificó su salida señalando, sin aportar pruebas, que Espinoza podría tomar “actos muy vehementes y a veces mal intencionados”, razón por la que consideró que no existen alternativas salvo el retiro voluntario del gremio limeño.

“En esta semana voy a renunciar a mi agremiación al Colegio de Abogados de Lima. No es que sea tanto poder, sino es que puede iniciar procesos administrativos, buscar inhabilitar. Como eso genera conflicto en la función, hay que evitarlo simplemente”, indicó.