Perú

Ministerio Público lanza 99 empleos en Lima con sueldos de hasta S/ 8.864: revisa cómo postular antes del 13 de abril

Dirigida a perfiles desde secundaria hasta profesionales colegiados, la convocatoria ofrece contratos CAS en diversas áreas como Derecho, Ingeniería y Administración en la capital

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Ministerio Público del Perú

El Ministerio Público del Perú vuelve a posicionarse como una de las entidades públicas con mayor oferta laboral en el país al lanzar una convocatoria con 99 vacantes en Lima, dirigida a perfiles que van desde egresados de secundaria hasta profesionales titulados. Con sueldos que alcanzan los S/ 8.864, esta oferta se convierte en una de las más atractivas de abril de 2026 dentro del Estado.

La convocatoria, bajo modalidad CAS, no solo destaca por la cantidad de plazas, sino también por la diversidad de especialidades requeridas. Derecho lidera la lista, pero también hay oportunidades para carreras como Ingeniería, Economía, Contabilidad, Psicología, entre otras. Además, el proceso ya está en marcha y tiene como fecha límite el 13 de abril de 2026, por lo que miles de postulantes ya se preparan para competir por un puesto en el sistema de justicia peruano.

¿Qué vacantes ofrece el Ministerio Público? Puestos y sueldos por nivel educativo

Trabajadores del ministerio público viendo computadora
Este diciembre de 2024 los trabajadores del Ministerio Público recibirán un bono de S/1.000, según revela el Presupuesto aprobado. - Crédito Ministerio Público

Uno de los puntos más llamativos de esta convocatoria del Ministerio Público es la amplitud de cargos disponibles, lo que permite que personas con distintos niveles académicos puedan acceder a una plaza en el sector público.

🔹 Secundaria completa

  • Asistente administrativo (Notificador)
    • Vacantes: 2
    • Sueldo: S/ 2.364

🔹 Estudiantes universitarios

  • Asistentes administrativos (Derecho)
    • Más de 30 vacantes distribuidas en distintas dependencias
    • Sueldo: entre S/ 3.164 y S/ 4.100
  • Operadores administrativos
    • Vacantes: 2
    • Sueldo: entre S/ 2.564 y S/ 2.964

🔹 Bachilleres universitarios

  • Asistente en función fiscal (Derecho)
    • Más de 40 vacantes, siendo uno de los puestos más demandados
    • Sueldo: entre S/ 3.564 y S/ 4.871
  • Especialista administrativo
    • Sueldo desde S/ 3.564

🔹 Titulados universitarios

  • Abogados (con colegiatura y habilitación)
    • Sueldos que van desde S/ 4.364 hasta S/ 6.250
  • Analistas (diversas especialidades)
    • Sueldo: hasta S/ 8.364
  • Coordinador I
    • Sueldo: S/ 6.364
  • Especialistas administrativos
    • Sueldo: hasta S/ 5.864
  • Ingeniero civil especialista en estructuras
    • Sueldo: S/ 8.864, el más alto de la convocatoria
  • Peritos (Contabilidad e Ingeniería Civil)
    • Sueldo: hasta S/ 8.250
  • Psicólogos y trabajador social
    • Sueldos entre S/ 3.864 y S/ 4.950

Además, se requieren profesionales de áreas como Ciencia de datos, Estadística, Sistemas, Arquitectura e Ingeniería en diversas ramas, lo que amplía significativamente el abanico de postulantes potenciales.

¿Cómo postular al Ministerio Público? Paso a paso y recomendaciones clave

Jorge Chávez Cotrina advierte: Ministerio Público opera con solo la quinta parte del presupuesto solicitado
Jorge Chávez Cotrina advierte: Ministerio Público opera con solo la quinta parte del presupuesto solicitado

Si estás interesado en formar parte del Ministerio Público, es fundamental seguir correctamente cada etapa del proceso de postulación, ya que cualquier error puede dejarte fuera automáticamente.

📌 Paso a paso para postular

  1. Revisa las bases oficiales de cada puestoCada vacante tiene requisitos específicos, por lo que es indispensable leer detenidamente las condiciones antes de postular.
  2. Verifica que cumples con el perfil solicitadoNivel de estudios, experiencia laboral y requisitos adicionales como colegiatura o habilitación profesional son obligatorios en varios cargos.
  3. Prepara tu CV documentadoDebes adjuntar certificados, constancias, títulos, anexos y declaraciones juradas. Todo debe estar completo y actualizado.
  4. Realiza tu inscripción dentro del plazoLa convocatoria está vigente hasta el 13 de abril de 2026. No habrá ampliaciones, por lo que se recomienda no dejar el proceso para el último día.
  5. Sigue las etapas del proceso de selecciónEstas pueden incluir evaluación curricular, entrevistas personales y otros filtros según el puesto al que postules.

⚠️ Recomendaciones importantes

  • Postula únicamente a puestos donde cumplas el 100% de requisitos.
  • Verifica que toda tu documentación esté firmada y correctamente escaneada.
  • Mantente atento a los comunicados oficiales para conocer resultados y cronogramas.

La convocatoria del Ministerio Público del Perú no solo representa una oportunidad para acceder a un empleo bien remunerado, sino también para integrarse a una institución clave en la administración de justicia. Con casi un centenar de plazas disponibles, el proceso será altamente competitivo, pero también abre la puerta a quienes buscan estabilidad laboral y crecimiento profesional dentro del Estado.

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