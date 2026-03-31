Piero Arenas enfrenta a Neutro por hablar sobre su denuncia por agresión sexual: “Todavía no estoy denunciado”

Piero Arenas se enfrenta a Neutro tras hablar sobre denuncia de abuso sexual en su contra.

La controversia en torno a Piero Arenas sumó un nuevo episodio luego de la difusión de un video en TikTok, donde el streamer peruano responde a declaraciones de Neutro sobre la denuncia de agresión sexual presentada por Marcela Sánchez.

En el contenido que se hizo viral, Neutro hace referencia a la denuncia que involucra a Arenas y reproduce un audio enviado por el exchico reality. En el mensaje, Piero Arenas niega categóricamente los señalamientos y busca desmentir cualquier acusación formal en su contra. “Totalmente falsa, la cual yo todavía no estoy denunciado”, afirma Arenas en este material, intentando desligarse de la imputación por presunto abuso sexual.

Refuta a Piero Arenas

La reacción de Neutro no se hizo esperar. Durante la grabación, el streamer responde: “Dice que él no es gente. Bueno, es falso dice. Yo opino lo que había en redes. Si no te gusta que opinen de ti, lo que pasa en redes, no hagas redes”, marcando distancia frente a la postura de Arenas y defendiendo el derecho a comentar sobre casos de interés público cuando estos trascienden en plataformas digitales.

La denuncia se intensificó cuando Marcela Sánchez hizo pública una conversación telefónica con Piero Arenas. En el audio, el streamer insiste en negar cualquier tipo de resistencia por parte de la joven durante el encuentro, y sostiene que la interacción fue consensuada. “Estábamos hablando con la gente del Discord y te jodía y tú te estabas cagando de risa. Hay comentarios en el Discord de que estabas jugando con nosotros”, afirma Arenas.

Marcela Sánchez rechazó la versión ofrecida por Arenas y aseguró que nunca dio consentimiento para la grabación ni para la difusión de imágenes íntimas. La joven sostiene que se encontraba en estado de inconsciencia y que fue vulnerada durante el encuentro, lo que motivó la presentación de la denuncia penal. La controversia se ha trasladado a las redes sociales, donde usuarios debaten sobre la responsabilidad de los involucrados y el rol de los streamers en situaciones de violencia de género.

Piero Arenas le manda audio a Neutro por hablar del escándalo sexual. TikTok

Piero Arenas se enfrenta a dos denuncias

El caso ha sido seguido por el programa Magaly TV La Firme, que recogió declaraciones del abogado de Marcela Sánchez. El letrado confirmó que se han entablado dos denuncias penales contra Piero Arenas: una por violación de una persona en estado de inconsciencia y otra por difusión y comercialización de imágenes de contenido sexual sin consentimiento. “Va a tener que afrontar una sumatoria de penas, pero el delito más grave tiene 20 años”, explicó el abogado en diálogo con el programa.

La situación legal de Piero Arenas podría agravarse si se confirma la existencia de pruebas audiovisuales y testimonios que respalden la versión de Marcela Sánchez. La Fiscalía evalúa actualmente los registros presentados por la denunciante, así como los mensajes y llamadas entre las partes.

La respuesta pública de Arenas se ha caracterizado por la negación de los hechos y la insistencia en que aún no existe una denuncia formal en su contra. Sin embargo, los documentos presentados por la defensa de Marcela Sánchez y los testimonios difundidos en medios refuerzan la gravedad de las acusaciones.

Magaly Medina presenta una seria denuncia por violencia sexual contra el chico reality Piero Arenas. El programa muestra la actitud desafiante del acusado al ser confrontado por un reportero. Magaly TV La Firme /ATV

Piero Arenas Torres, de unos 25 años y oriundo de Chiclayo, alcanzó popularidad en Perú gracias a su participación en el reality ‘Esto es Guerra’, donde se consolidó como figura mediática entre el público juvenil. Tras su paso por la televisión, trasladó su actividad a plataformas digitales como Kick, dedicándose a transmisiones en vivo y colaboraciones con otros creadores de contenido.

Su perfil, que comenzó vinculado al deporte y la competencia, evolucionó hacia un estilo más polémico, marcado por desafíos virales y dinámicas con influencers, lo que amplió su presencia e impacto en redes sociales.

La investigación judicial involucra al exintegrante de un reality televisivo, quien es acusado de abuso sexual y divulgación de imágenes íntimas sin acuerdo, tras los hechos denunciados por una joven en la capital peruana. Magaly TV La Firme/ ATV