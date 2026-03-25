La gigante francesa TotalEnergies aterriza en Perú para explorar la cuenca de los lotes Z-70 y Z-71

TotalEnergies inicia el trámite para la licencia de exploración de hidrocarburos en los lotes Z-70 y Z-71 de Perú.

La empresa TotalEnergies, uno de los principales actores globales en el sector energético, avanza en su ingreso al mercado peruano con la negociación de un contrato de licencia para la exploración de hidrocarburos en los lotes Z-70 y Z-71, ubicados frente a la costa norte de Piura y Lambayeque.

La compañía francesa ha manifestado su interés en estos bloques tras un proceso de evaluación técnica y se encuentra en el proceso previo a la firma de los acuerdos correspondientes.

TotalEnergies apunta a la costa norte peruana con un ambicioso plan de exploración

En los días previos, la agencia estatal de promoción de los hidrocarburos, Perupetro S.A., informó el inicio de 16 eventos presenciales de participación ciudadana en diversas provincias de la región norte del país, como parte de las actividades requeridas antes de la negociación y firma de nuevos contratos para la exploración de hidrocarburos.

Estas sesiones buscan informar a la población sobre los alcances del futuro proyecto, escuchar inquietudes y garantizar la transparencia del proceso.

El comunicado de Perupetro detalla que los contratos incluyen la creación de un Fondo de Desarrollo Social, un Fondo de Abandono Técnico y mecanismos para priorizar el empleo y la contratación local, además de asegurar la protección ambiental y el respeto a las comunidades.

La estrategia de diversificación energética impulsa las operaciones de TotalEnergies en el norte de Perú.

Dos años de evaluación técnica abren la puerta al contrato de licencia

TotalEnergies concentra sus esfuerzos en la transición energética, con operaciones en más de 130 países y una plantilla que supera los 100.000 empleados. La empresa francesa se especializa en la producción y comercialización de petróleo, gas natural, biocombustibles, gases verdes, renovables y electricidad.

De acuerdo con informes corporativos, la compañía alcanzó en 2025 un beneficio neto de entre 11.000 y 13.100 millones de dólares, cifra que representa una reducción respecto al año anterior, aunque registró un aumento del 3,9% en la producción de hidrocarburos.

Los lotes Z-70 y Z-71 se ubican frente a las costas de Piura y Lambayeque, zonas clave para el desarrollo energético.

El interés de TotalEnergies en los lotes frente a la costa peruana se remonta a dos años atrás, cuando suscribió convenios de evaluación técnica con Perupetro para analizar la información existente sobre el potencial de la zona.

Esta etapa permitió a la empresa recopilar datos y definir una estrategia de inversión. Tras concluir la fase de evaluación, la multinacional francesa optó por solicitar un contrato de licencia para avanzar hacia la exploración formal de los lotes Z-70 y Z-71.

Expectativa en el sector ante el potencial de los lotes Z-70 y Z-71

Hasta el momento, ni la empresa ni Perupetro han revelado cifras oficiales sobre la capacidad potencial de los lotes, aunque en el sector se reconoce que solo operadores de gran escala como TotalEnergies evalúan ingresar a áreas con perspectivas relevantes de reservas.

El proceso de licitación y consulta ciudadana constituye un requisito previo a la firma de cualquier contrato de exploración, en línea con la normativa vigente en Perú.

El interés de TotalEnergies en el potencial energético peruano se remonta a convenios firmados hace dos años.

Por su parte, Perupetro subraya la importancia de los fondos sociales y ambientales incluidos en los futuros contratos, destinados a asegurar que los beneficios de la actividad hidrocarburífera alcancen a las comunidades locales y a mitigar cualquier impacto asociado a las operaciones.

La eventual entrada de TotalEnergies al sector petrolero peruano ocurre en un contexto de búsqueda de nuevas reservas y de fortalecimiento de la seguridad energética nacional.