Dejan carta extorsiva y explosivo a gobernadora encargada y su esposo candidato en Tumbes

Una carta extorsiva y un artefacto explosivo fueron dejados en la vivienda de la gobernadora regional encargada de Tumbes, Rosario Palacios, y su esposo, Manuel De Lama, en un nuevo caso de amedrentamiento en la región.

La noche del viernes, desconocidos abandonaron un cartucho de dinamita acompañado de un mensaje intimidatorio frente al domicilio de la gobernadora encargada. La familia recibió instrucciones para comunicarse de inmediato con los extorsionadores, quienes amenazaron con atentar contra sus vidas si no obtenían respuesta.

“Manolo, tienes 48 horas para darnos una solución. Métete al grupo y, para la próxima advertencia, te prendo la camioneta [...]. Atentamente, los LB del Terror”, según se lee en el papel.

La amenaza incluyó la exigencia de que la familia se incorpore a un canal de comunicación con los presuntos delincuentes. El incidente ocurrió en el barrio Bellavista, donde horas antes sujetos desconocidos arrojaron un artefacto explosivo en el interior de una veterinaria relacionada con la gobernadora

Familia sufrió otro atentado

Personal del Escuadrón Verde y de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplazó rápidamente al lugar para acordonar la zona y recopilar evidencias.

De acuerdo con la información de Panamericana, Rosario Palacios exhortó a la Policía Nacional del Perú a intensificar las investigaciones para dar con los responsables.

“Me llamaron de mi casa, mis padres preocupados por lo que había pasado”, relató la gobernadora, quien recordó que su familia ya había experimentado situaciones de violencia previas, incluido el asesinato de un hermano, víctima de sicariato.

Manuel De Lama Hirsh detalló que estos hechos se suman a otros episodios de hostigamiento sufridos en años recientes. “Ya me he amedrentado más de ocho, ocho o diez veces”, sostuvo el exalcalde.

Las autoridades policiales han iniciado las diligencias correspondientes y no descartan que el ataque esté vinculado a recientes operativos contra organizaciones delictivas presentes en la región de Tumbes.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes de la zona y en el entorno político regional, marcando un nuevo episodio de violencia.

Canales de ayuda

Perú ha registrado más de dos mil denuncias por extorsión entre el 1 de enero y el 18 de febrero de 2026, según datos oficiales de la Policía Nacional del Perú. El fenómeno afecta principalmente al sector transporte y al comercio, donde bandas organizadas ejercen presión sobre transportistas, comerciantes y familias.

La Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú, disponible en el número 105, atiende reportes de amenazas, extorsión y otros delitos las 24 horas. El personal coordina intervenciones inmediatas y orienta a las víctimas sobre los pasos a seguir para preservar su seguridad y la de sus familias.

El servicio telefónico 100 brinda atención psicológica, asesoría legal y acompañamiento a víctimas de violencia familiar, sexual o amenazas en todo el país. Personal especializado orienta a quienes se sienten en riesgo y coordina la derivación a instancias de protección.

El Ministerio Público garantiza la confidencialidad de los denunciantes y supervisa las investigaciones para que los responsables sean identificados y procesados.