Perú

Dejan carta extorsiva y explosivo a gobernadora encargada y su esposo candidato en Tumbes

La pareja recibió advertencias escritas y un cartucho en su domicilio, mientras la policía investiga el origen de estos actos

Guardar
La gobernadora encargada de Tumbes, Rosario Palacios, y su esposo, Manuel De Lama Hirsch, denunciaron haber recibido amenazas de muerte por parte de extorsionadores. Los delincuentes dejaron un cartucho de dinamita y una carta intimidante en su negocio. |Panamericana/ 24 Horas

Una carta extorsiva y un artefacto explosivo fueron dejados en la vivienda de la gobernadora regional encargada de Tumbes, Rosario Palacios, y su esposo, Manuel De Lama, en un nuevo caso de amedrentamiento en la región.

La noche del viernes, desconocidos abandonaron un cartucho de dinamita acompañado de un mensaje intimidatorio frente al domicilio de la gobernadora encargada. La familia recibió instrucciones para comunicarse de inmediato con los extorsionadores, quienes amenazaron con atentar contra sus vidas si no obtenían respuesta.

“Manolo, tienes 48 horas para darnos una solución. Métete al grupo y, para la próxima advertencia, te prendo la camioneta [...]. Atentamente, los LB del Terror”, según se lee en el papel.

La pareja recibió advertencias escritas
La pareja recibió advertencias escritas y un cartucho en su domicilio, mientras la policía investiga el origen de estos actos que incrementan la preocupación por la seguridad en la región norteña| Panamericana

La amenaza incluyó la exigencia de que la familia se incorpore a un canal de comunicación con los presuntos delincuentes. El incidente ocurrió en el barrio Bellavista, donde horas antes sujetos desconocidos arrojaron un artefacto explosivo en el interior de una veterinaria relacionada con la gobernadora

Familia sufrió otro atentado

Personal del Escuadrón Verde y de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplazó rápidamente al lugar para acordonar la zona y recopilar evidencias.

De acuerdo con la información de Panamericana, Rosario Palacios exhortó a la Policía Nacional del Perú a intensificar las investigaciones para dar con los responsables.

“Me llamaron de mi casa, mis padres preocupados por lo que había pasado”, relató la gobernadora, quien recordó que su familia ya había experimentado situaciones de violencia previas, incluido el asesinato de un hermano, víctima de sicariato.

Tumbes: dejan explosivo y carta
Tumbes: dejan explosivo y carta extorsiva a la gobernadora encargada y su esposo candidato| Panamericana

Manuel De Lama Hirsh detalló que estos hechos se suman a otros episodios de hostigamiento sufridos en años recientes. “Ya me he amedrentado más de ocho, ocho o diez veces”, sostuvo el exalcalde.

Las autoridades policiales han iniciado las diligencias correspondientes y no descartan que el ataque esté vinculado a recientes operativos contra organizaciones delictivas presentes en la región de Tumbes.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes de la zona y en el entorno político regional, marcando un nuevo episodio de violencia.

Canales de ayuda

Perú ha registrado más de dos mil denuncias por extorsión entre el 1 de enero y el 18 de febrero de 2026, según datos oficiales de la Policía Nacional del Perú. El fenómeno afecta principalmente al sector transporte y al comercio, donde bandas organizadas ejercen presión sobre transportistas, comerciantes y familias.

  • La Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú, disponible en el número 105, atiende reportes de amenazas, extorsión y otros delitos las 24 horas. El personal coordina intervenciones inmediatas y orienta a las víctimas sobre los pasos a seguir para preservar su seguridad y la de sus familias.
  • El servicio telefónico 100 brinda atención psicológica, asesoría legal y acompañamiento a víctimas de violencia familiar, sexual o amenazas en todo el país. Personal especializado orienta a quienes se sienten en riesgo y coordina la derivación a instancias de protección.
  • El Ministerio Público garantiza la confidencialidad de los denunciantes y supervisa las investigaciones para que los responsables sean identificados y procesados.

Temas Relacionados

TumbesExtorsión en Tumbesperu-noticiasCrimen organizado

Más Noticias

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinal del Río Open 2026

‘Nacho’ buscará un lugar en la final del torneo de Río de Janeiro, donde enfrentará al representante chileno. El partido, que debió reprogramarse por lluvias, se disputará hoy domingo 22 de febrero

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo

Nueva Carretera Central: vecinos de Cieneguilla demandan nuevo trazo por riesgos ambientales y arqueológicos

El área que podría verse afectada por el proyecto, en palabras de los vecinos, constituye uno de los últimos refugios ecológicos de la capital peruana

Nueva Carretera Central: vecinos de

¿Qué funciones cumplirán los senadores y diputados en el próximo Congreso Bicameral

En las próximas elecciones, los peruanos deberán elegir a 130 diputados y 60 senadores por primera vez desde 1990

¿Qué funciones cumplirán los senadores

Verano y sector inmobiliario: ¿Cuánto puede impactar una piscina en la plusvalía y comercialización de una vivienda?

El interés por proyectos que priorizan calidad de vida y bienestar está desplazando la atención exclusiva sobre ubicación y acabados en el mercado inmobiliario peruano

Verano y sector inmobiliario: ¿Cuánto

José María Balcázar y la firme advertencia de los gremios empresariales del país

La presión institucional desde varios frentes empresariales busca asegurar una transición con gobernabilidad y estabilidad económica en 2026

José María Balcázar y la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Qué funciones cumplirán los senadores

¿Qué funciones cumplirán los senadores y diputados en el próximo Congreso Bicameral

Lanzan globo con agua en la cara a Keiko Fujimori durante su recorrido en una caravana en Iquitos

Presidente José María Balcázar se reunió con el abogado de Vladimir Cerrón y varios congresistas este sábado

Abogado de José Balcázar confirma que dinero del Colegio de Abogados de Lambayeque fue depositado en cuentas del presidente

Presidente José María Balcázar continúa ronda de runiones: Hernando de Soto, el ministro de Economía y el de Transportes acuden a Palacio

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz revela la razón

Natalie Vértiz revela la razón por la que dejó América TV: “Había llegado a un techo”

Eric Jurgensen asegura que ‘Yo Soy’ supera en rating a ‘Magaly TV La Firme’: “Estamos muy contentos”

Periodista Marisel Linares podría ser acusada de encubrimiento en caso de Lizeth Marzano tras no presentarse a citación policial

El susto de Corazón Serrano y los Hermanos Amaya: se desploma escenario antes de su esperado concierto en Trujillo

¿Qué fue de Maricielo Effio?: La recordada actriz sorprende con su nueva vida en Miami y revela cambios de rumbo lejos de la actuación

DEPORTES

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinal del Río Open 2026

Paulo Autuori hizo dura autocrítica tras empate de Sporting Cristal ante Universitario: “Debemos dejar de recibir goles”

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Sesi vs Osasco EN VIVO HOY: punto a punto de la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín: juego por el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026