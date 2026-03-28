Perú

Fernando Olivera volverá a debatir contra un candidato del APRA este lunes y recuerda cómo se preparó contra Alan García en 2016

El líder de Frente de la Esperanza describe las estrategias que utilizó para enfrentar la presión en el escenario. Olivera se prepara para un nuevo encuentro con Enrique Valderrama, quien vuelve con el partido luego de Alan García

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Fernando 'Popy' Olivera narra los detalles inéditos de su recordado debate presidencial del 2016 contra Alan García. Descubre cómo se enteró de la noticia, la historia detrás de su contundente frase inicial y cómo lidió con los 'búfalos' apristas durante el encuentro.| Popy Olivera (TikTok)

Fernando Olivera, líder del Frente de la Esperanza, y Enrique Valderrama, representante del Partido Aprista Peruano, se enfrentarán este lunes 30 de marzo en un nuevo debate presidencial en Perú. El encuentro revive una rivalidad marcada por la histórica confrontación entre Olivera y el fallecido expresidente Alan García, quien murió tras dispararse en la cabeza en 2019.

Según el testimonio de Olivera, recogido durante una entrevista con el politólogo Carlos Leon Moya, el líder recuerda con detalle su reacción cuando, en 2016, fue sorteado para debatir con García.

Fernando Olivera narra cómo afrontó el sorteo para debatir con Alan García en 2016 y anticipa el cruce con Valderrama
Fernando Olivera narra cómo afrontó el sorteo para debatir con Alan García en 2016 y anticipa el cruce con Valderrama| TV Perú

Fernando Olivera recuerda su preparación para enfrentar a Alan García

De acuerdo con lo narrado por Fernando Olivera, aquel sorteo lo tomó completamente por sorpresa, debido a que no le hizo seguimiento y tampoco acudió un integrante de su equipo al lugar.

Olivera relató que solo creyó en la noticia cuando un periodista lo contactó para informarle que Del Castillo, quien sería dirigente aprista, había solicitado repetir el sorteo.

“Ahí fue cuando pensé que esto era en serio”, explicó Olivera, quien afirmó que su reacción fue lanzar una serie de comentarios enérgicos contra sus adversarios políticos.

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Fernando Olivera, ferviente opositor a la corrupción y defensor de la transparencia, jugó un papel crucial en la lucha contra el fujimorismo. Su impacto en el Congreso y en la política es notable. (Andina)

La preparación para ese debate, detalló el líder del Frente de la Esperanza, estuvo marcada por consejos de su padre sobre oratoria. “Acá lo importante es cómo empiezas y cómo repicas”, le aconsejó.

También compartió que una amiga desde Madrid le sugirió la frase que abrió el debate: “Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente”. Esa referencia, inspirada en la conocida canción de León Gieco, se convirtió en el punto de partida para su intervención, estableciendo una analogía con el propio García: “Es un monstruo grande que pisa fuerte”.

Durante el debate, Olivera enfrentó situaciones de tensión en el auditorio. Según sus palabras, miembros del Partido Aprista conocidos lo insultaban desde las primeras filas, buscando desconcentrarlo. Para contrarrestar esa presión, el candidato recuerda que utilizó gestos para mantener el control y evitar distracciones.

“Estaba en Lima, llamé a una amiga que estaba en Madrid y le digo: Oye, estoy pensando comenzar el debate con esta frase: ‘Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sean indiferentes’. Y ella desde Madrid por teléfono me dice: ‘Es un monstruo grande que pisa fuerte’”, manifestó.

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Con Alan García, el Apra tocó el poder en dos ocasiones. Pero entre logros y crisis, su legado quedó marcado por la contradicción entre ideales fundacionales y realidades políticas.  (Andina)

La entrevista también abordó el ambiente político actual, con la figura de Enrique Valderrama como sucesor de García. Olivera mostró confianza al anticipar el nuevo enfrentamiento, evocando el papel que jugó en debates anteriores y la atención mediática que han generado estos encuentros en la política peruana.

El próximo debate entre Fernando Olivera y Enrique Valderrama se presenta como un capítulo más en la compleja historia de enfrentamientos entre el Frente de la Esperanza y el Partido Aprista Peruano, marcando la agenda política del país en plena temporada electoral.

Fernando Olivera contra César Acuña

Tras el primer debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, Fernando Olivera enfrenta tres querellas por difamación. César Acuña y Elio Riera, de Alianza para el Progreso, así como Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática, formalizaron acciones legales al considerar que las acusaciones de Olivera vulneran gravemente su honor y reputación en plena contienda electoral.

Durante el debate, Olivera acusó a César Acuña de liderar una organización criminal y de tener vínculos con el narcotráfico, señalando además el supuesto uso de la universidad como mecanismo de lavado de dinero. Dirigió también imputaciones a Wolfgang Grozo por presuntas relaciones con el narcotráfico y el régimen de Vladimiro Montesinos.

Tras el evento, Olivera calificó a Elio Riera como “abogado de la corrupción”, lo que motivó la presentación de cartas notariales y el anuncio de procesos legales contra el candidato.

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