Fernando Olivera llega a segunda fecha de debate presidencial y es atacado con agua, escupitajo e insultos por apristas

El candidato presidencial Fernando Olivera es abordado por la prensa y una multitud a su llegada a un evento. Desde su vehículo, ofrece unas enérgicas declaraciones en medio del caos. | América Noticias

El candidato del Frente de la Esperanza, Fernando Olivera, se presentó este lunes en la segunda fecha del debate presidencial y fue blanco de agresiones con botellas de agua, escupitajo e insultos por parte de simpatizantes apristas, que lo esperaron a su ingreso al Centro de Convenciones de Lima.

El incidente se produjo cuando Olivera atravesó la entrada principal del recinto, donde un grupo de asistentes identificados con el Partido Aprista Peruano comenzó a lanzar objetos y a vociferar improperios.

Durante una breve declaración ante la prensa, Olivera recibió el impacto de un chorro de agua en el rostro, tras lo cual los agentes de resguardo intervinieron, mientras que las puertas del vehículo en el que se desplazaba el candidato ya no volvieron a abrirse tras su ingreso.

“El Apra nunca muere, el Apara nunca muere”, gritaban algunos simpatizantes mientras impedían que el vehículo avanzara al rodearlo con banderolas. En diálogo con el RPP, Acuña aseguró que tras el evento fue seguido y hostigado.

Olivera señaló personas desconocidas arrojaron líquidos e insultaron a su comitiva. Indicó que los individuos se acercaron a su vehículo y, al notar la presencia de su equipo legal, huyeron del lugar. También responsabilizó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no haber tomado las medidas de seguridad necesarias para proteger a los participantes.

El candidato señaló que los hechos ocurrieron en la puerta del local donde se desarrolló el debate. Afirmó que su equipo legal nacional pudo identificar la situación y que los agresores escaparon al percatarse de que estaban siendo observados

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, interpuso una querella judicial contra Fernando Olivera, aspirante del Frente de la Esperanza, y exige una indemnización de S/ 20 millones por considerar que fue agraviado durante el debate presidencial.

La acción legal responde a las declaraciones de Olivera, quien vinculó públicamente a Acuña y a su partido con actividades del narcotráfico.

Durante el debate transmitido en cadena nacional, Olivera acusó al líder de APP de encabezar una “organización criminal” y de tener nexos con los Sánchez Paredes, una familia investigada por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

“Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y usar la universidad como lavandería”, afirmó Olivera.

La querella presentada ante el Poder Judicial fue confirmada por el secretario ejecutivo nacional de APP, Luis Valdez Farías, quien explicó que el procedimiento busca reparar el daño causado por una presunta difamación agravada.

Acuña ha interpuesto una querella judicial contra Olivera, a quien le exige una indemnización de S/ 20 millones por considerar que fue agraviado durante el debate presidencial