Perú

Enrique Valderrama lanza “Poppers Olivera” en debate presidencial y genera dudas: ¿qué son los poppers? y por qué preocupan

El enfrentamiento entre Enrique Valderrama y Fernando Olivera llevó a miles de usuarios a preguntarse qué son los poppers. La polémica frase del debate no solo generó memes, sino también dudas sobre esta sustancia psicoactiva

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Durante el debate presidencial organizado por el JNE, el candidato Enrique Valderrama del Partido Aprista acusó duramente a Fernando Olivera de representar la corrupción y lo vinculó al gobierno de Alejandro Toledo. La discusión escaló rápidamente, obligando a la intervención de los moderadores | Canal N

La reciente polémica generada en el debate presidencial 2026 no solo dejó un fuerte enfrentamiento político, sino que también puso en agenda un tema de salud pública que viene preocupando a las autoridades: el consumo de poppers. Todo ocurrió durante un cruce en vivo entre Enrique Valderrama y Fernando Olivera, en el evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones en el Centro de Convenciones de Lima, donde una frase encendió las alarmas y desató una conversación que trascendió lo político.

Fernado Olivera arremetió contra Enrique Valderrama, candidato del APRA. | Fotocomposición: Infobae Perú
Fernado Olivera arremetió contra Enrique Valderrama, candidato del APRA. | Fotocomposición: Infobae Perú

El cruce que lo cambió todo

Lo que debía ser un intercambio técnico sobre educación e innovación tecnológica se transformó rápidamente en uno de los momentos más tensos del debate. Fue entonces cuando Valderrama lanzó una frase que no tardó en viralizarse: “Señor ‘Popper’ Olivera, perdón, Popi Olivera, usted encarna la corrupción en el país. Polvo de la corrupción, en la cual se regodeó durante el gobierno de su jefe, de su patrón, Alejandro Toledo”. La declaración no solo incluyó una acusación directa, sino también una alusión a una sustancia que generó polémica inmediata.

El candidato continuó con ataques personales: “Usted se puso de rodillas a pesar de saber que era un mal padre, que no reconocía a su hija”, en referencia a hechos vinculados al expresidente Alejandro Toledo. Luego cerró con una frase aún más dura: “Una nueva justicia en el Perú no te va a enviar a prisión, pero sí te va a enviar a un centro de rehabilitación”.

Enrique Valderrama utilizó sus segundos restantes para arremeter contra su contrincante. | JNE
Enrique Valderrama utilizó sus segundos restantes para arremeter contra su contrincante. | JNE

La respuesta de Olivera y la intervención del JNE

La reacción de Olivera no se hizo esperar. Visiblemente afectado, respondió fuera de su tiempo reglamentario gritando: “¡Ladrón, ladrón! Herrera te denunció”, mientras intentaba contrarrestar los señalamientos. También calificó a sus adversarios como “organización criminal”, elevando aún más el tono del enfrentamiento.

Ante la situación, los moderadores intervinieron para retomar el control. “Hemos venido a escuchar propuestas de país, evitemos los agravios”, señalaron durante la transmisión, recordando las reglas del debate. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y el momento se convirtió rápidamente en tendencia en X.

¿Qué son los poppers tras la frase de Valderrama contra Olivera?. Captura: Andina.
¿Qué son los poppers tras la frase de Valderrama contra Olivera?. Captura: Andina.

¿Qué son los poppers?

Más allá del enfrentamiento, el término utilizado abrió una discusión relevante. Los poppers son sustancias químicas pertenecientes a la familia de los nitritos, como el nitrito de amilo, butilo o isobutilo. Se consumen por inhalación y generan efectos casi inmediatos en el organismo.

Se trata de una sustancia psicoactiva que actúa como vasodilatador, provocando una sensación de euforia, ligereza y, en algunos casos, aumento del deseo sexual. Sin embargo, estos efectos suelen durar apenas unos minutos, lo que puede llevar a los consumidores a repetir la dosis.

¿Qué son los poppers tras la frase de Valderrama contra Olivera?. Captura: Andina.
¿Qué son los poppers tras la frase de Valderrama contra Olivera?. Captura: Andina.

Efectos y riesgos para la salud

Aunque su consumo puede parecer inofensivo para algunos, los poppers conllevan una serie de riesgos. Entre los efectos adversos más comunes se encuentran el enrojecimiento en la cara y el cuello, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, aumento de la frecuencia cardiaca y hipotensión, lo que puede generar mareos o incluso desmayos.

Uno de los mayores peligros radica en la corta duración de sus efectos. Esto provoca que los usuarios busquen prolongar la sensación mediante un consumo repetido, aumentando el riesgo de intoxicación o sobredosis. En casos más graves, el uso indebido puede comprometer seriamente la salud.

¿Qué son los poppers tras la frase de Valderrama contra Olivera?. Captura: Andina.
¿Qué son los poppers tras la frase de Valderrama contra Olivera?. Captura: Andina.

Propuestas opacadas por el conflicto

Antes del enfrentamiento, ambos candidatos habían presentado propuestas para el sector educativo. Valderrama planteó un “shock de institutos tecnológicos” y la entrega de 50,000 becas anuales, mientras que Olivera defendió la descentralización del sistema educativo para que cada región genere “conocimiento útil para su propio desarrollo”.

Sin embargo, estas iniciativas quedaron completamente opacadas por el cruce verbal. En redes sociales, la conversación se centró casi exclusivamente en el enfrentamiento y en la frase que hizo referencia a los poppers, dejando en segundo plano el contenido técnico del debate.

Debate presidencial EN VIVO: lo más viral en redes tras los momentos más polémicos. Captura: X.
Debate presidencial EN VIVO: lo más viral en redes tras los momentos más polémicos. Captura: X.

El impacto en redes sociales

Tras el incidente, el tema se volvió tendencia en X, donde miles de usuarios reaccionaron tanto al enfrentamiento como al término utilizado. El episodio generó debates, memes y discusiones sobre los límites del discurso político y la responsabilidad de los candidatos.

¿Qué son los poppers tras la frase de Valderrama contra Olivera?. Captura: Andina.
¿Qué son los poppers tras la frase de Valderrama contra Olivera?. Captura: Andina.

Beto Ortiz explica qué son los “poppers” tras polémica frase en el debate presidencial

La polémica frase lanzada por Enrique Valderrama contra Fernando Olivera —“Poppers Olivera”— no solo generó reacciones políticas, sino que también desató una ola de dudas en redes sociales sobre el significado del término. En ese contexto, el periodista Beto Ortiz intervino en X para aclarar la referencia y aportar información al debate.

“¿‘Poppers’ Olivera? Cultura general para los que no entendieron la alusión pop de Valderrama”, escribió el comunicador, acompañando su publicación con una imagen explicativa sobre esta sustancia. El gráfico advertía que los poppers, compuestos por nitritos, son inhalantes que pueden generar efectos inmediatos, pero también riesgos como mareos, dolor de cabeza, caída de la presión arterial e incluso complicaciones graves.

La publicación de Ortiz generó múltiples reacciones. Mientras algunos usuarios tomaron el tema con humor, otros expresaron preocupación por la difusión del término en un contexto político. En paralelo, varios internautas comenzaron a compartir información sobre los efectos de esta sustancia, lo que llevó a que el tema trascendiera el cruce en el debate y se convirtiera en una conversación sobre salud pública.

¿Qué son los poppers tras la frase de Valderrama contra Olivera?. Captura: Andina.
¿Qué son los poppers tras la frase de Valderrama contra Olivera?. Captura: Andina.

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Debate presidencial 2026Enrique ValderramaFernando OliveraPartido ApristaPoppersJNEAlejandro Toledoperu-politica

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