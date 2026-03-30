Semana Santa: Sutran despliega operativos simultáneos en carreteras de 22 regiones

Semana Santa: autoridades ejecutan operativos simultáneos en carreteras a nivel nacional

A menos de tres días del feriado largo por Semana Santa, las autoridades han intensificado los controles en carreteras y puntos de salida de pasajeros. La medida busca responder al aumento de viajes en todo el país, en un contexto donde el transporte informal sigue representando un riesgo para miles de personas.

Este lunes 30 de marzo, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) ejecuta operativos simultáneos en 22 regiones como parte del plan “Viaje Seguro: Semana Santa 2026”. Estas acciones buscan garantizar que los pasajeros lleguen a sus destinos sin poner en riesgo su vida.

El despliegue se da en regiones del norte como Piura, La Libertad y Lambayeque; del centro como Junín, Ica y Ayacucho; y del sur como Arequipa, Cusco y Puno, entre otras. En total, se trata de una intervención a gran escala que cubre buena parte de la Red Vial Nacional.

Operativos simultáneos en 22 regiones por Semana Santa para reforzar viajes seguros

Las autoridades han priorizado terminales terrestres, paraderos y puntos estratégicos donde se concentra la mayor cantidad de pasajeros. La finalidad es detectar fallas, prevenir accidentes y frenar la circulación de vehículos que no cumplen con las normas.

Más de mil operativos y casi mil inspectores en carreteras

El plan contempla la ejecución de 1.511 operativos a nivel nacional entre el 30 de marzo y el 6 de abril. Para ello, se ha desplegado a más de 950 inspectores en distintas vías del país.

Los controles se enfocan en tres puntos principales: verificar que las unidades estén autorizadas, supervisar el servicio en terminales formales y fiscalizar el tránsito en carretera. También se revisa que los vehículos cuenten con condiciones mínimas de seguridad.

Desde el Centro de Gestión y Monitoreo, la Sutran supervisa en tiempo real el desarrollo de estas intervenciones. El objetivo es mantener un control constante y actuar de inmediato ante cualquier irregularidad que ponga en peligro a los pasajeros.

Lluvias y huaicos afectan más de una decena de carreteras y complican el tránsito en varias regiones. (Foto: Agencia Andina)

Transporte informal en la mira antes de los feriados

En paralelo, en Lima y Callao, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha reforzado los operativos contra el transporte informal en coordinación con la Policía, la Sutran y el Ministerio Público.

En las últimas semanas, se han intervenido más de 20 vehículos informales en zonas como el peaje de Villa, San Bartolo y Ancón, puntos clave de salida hacia el sur y el norte.

Como resultado, 21 unidades fueron enviadas al depósito. De estas, siete no contaban con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y nueve eran conducidas por choferes sin licencia.

Sutran intensifica operativos simultáneos en todo el país durante Semana Santa

Además, 13 de estos vehículos acumulaban multas por más de S/940.000 y siete tenían más de 30 años de antigüedad, por lo que podrían ser retirados definitivamente de circulación.

Multas altas y llamado a viajar en unidades formales

Las autoridades han recordado que las sanciones por informalidad son severas. Si un vehículo es intervenido con pasajeros, será enviado al depósito de inmediato.

En estos casos, el conductor puede recibir una multa de S/5.500, mientras que el propietario del vehículo enfrenta una sanción de S/11.000. Estas medidas buscan desincentivar el transporte ilegal, que aumenta en temporadas de alta demanda como Semana Santa.

El llamado a los pasajeros es claro: evitar subir a vehículos informales. Estas unidades no cumplen con condiciones técnicas, no pasan revisiones adecuadas y, en muchos casos, no cuentan con seguros que protejan a los usuarios en caso de accidente.