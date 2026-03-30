Perú

Semana Santa 2026: Pasajes interprovinciales suben de precio por alza de combustible y se espera aumento del 50%

El conflicto en Medio Oriente y la crisis energética fueron los motivos que indicaron las empresas de transporte para incrementar sus precios, además de la llegada del feriado por Semana Santa

Guardar
Terminal de Yerbateros
Terminal de Yerbateros | Foto captura: Latina Noticias

Un incremento de S/ 5 en los pasajes de viaje hacia diversas regiones del país se registró en los terminales terrestres de la avenida 28 de julio, en el distrito limeño de La Victoria ha generado molestia entre los pasajeros, que esperan viajar a provincias durante la Semana Santa.

Las empresas de transporte indicaron a RPP que el alza del precio se produjo a raíz de un ajuste hecho por el aumento del precio del combustible a partir de la crisis energética y factores internacionales como el conflicto en Medio Oriente y que impacta en el suministro del mismo.

Por su parte, los pasajeros esperan que la llegada de la Semana Santa podría provocar un aumento adicional de hasta 50% en las tarifas habituales a partir del miércoles, debido a la alta demanda en el feriado largo. En los paneles informativos de las agencias de transporte, se reflejan ya los nuevos valores: el boleto más económico para Arequipa se ubica en S/ 70, frente a los S/ 60 previos; viajar a Trujillo ronda los S/ 45; y los trayectos a Ica y Cusco figuran desde S/ 30 y S/ 90, respectivamente.

La variabilidad de precios afecta principalmente a quienes utilizan estos servicios para visitas familiares o compromisos laborales, más allá del turismo. Muchos pasajeros manifestaron a RPP su preocupación por el impacto que tendrá el alza de pasajes aplicada por las empresas durante los días centrales de la celebración religiosa, advirtiendo complicaciones para afrontar estos costos.

Sutran-MTC despliega el Plan Viaje Seguro Fiestas Patrias 2025.
Sutran-MTC despliega el Plan Viaje Seguro Fiestas Patrias 2025.

MTC anuncia fiscalización de viajes

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), desplegó personal permanente en los puntos estratégicos de acceso a Lima como parte del plan “Viaje Seguro Semana Santa 2026”.

La iniciativa contempla vigilancia constante en Ancón, Pucusana y Corcona, zonas que concentran un alto flujo vehicular durante el fin de semana largo.

Inspectores de la Sutran supervisan buses interprovinciales, camiones y vehículos particulares para asegurar el cumplimiento de las normas de tránsito y la prevención de situaciones de riesgo en la Red Vial Nacional.

Dispositivo especial en el Centro de Lima

En paralelo, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) implementó un plan de seguridad en la Plaza de Armas, con la colaboración de la Policía Nacional del Perú. El operativo cuenta con 444 cámaras de videovigilancia, 15 drones de vigilancia aérea, 800 serenos y 300 fiscalizadores para controlar el comercio ambulatorio y reforzar la seguridad durante las actividades previstas.

Fiestas Patrias: más de 1,5 millones de personas viajaron por carretera en todo el país
Fiestas Patrias: más de 1,5 millones de personas viajaron por carretera en todo el país| Andina

La Gerencia de Movilidad Urbana dispuso el cierre vehicular total en el Damero de Pizarro desde el 2 hasta el 5 de abril, entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m. Durante estos días, más de 500 operarios y 100 unidades de maquinaria trabajarán para mantener la limpieza en las 12 procesiones programadas.

Temas Relacionados

Semana Santa 2026MTCperu-noticias

Más Noticias

Mano Menezes confesó charla con Alfonso Barco tras derrota ante Senegal y advirtió a Alianza Lima y Universitario: “Lo más importante es la selección”

El entrenador de la ‘bicolor’ se pronunció por lo que será el duelo con Honduras, además de su conversación con ‘Fonchi’ y del clásico este fin de semana

Mano Menezes confesó charla con Alfonso Barco tras derrota ante Senegal y advirtió a Alianza Lima y Universitario: “Lo más importante es la selección”

Semana Santa: Sutran despliega operativos simultáneos en carreteras de 22 regiones

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a utilizar únicamente servicios de transporte público autorizados y a evitar abordar unidades informales

Semana Santa: Sutran despliega operativos simultáneos en carreteras de 22 regiones

Jesús Alzamora confirma por primera vez infidelidad a su esposa María Paz en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas, como un perro”

El actor rompió su silencio frente a Milagros Leyva luego de 2 años del ampay en el que se le vio besando a una mujer que no era su esposa

Jesús Alzamora confirma por primera vez infidelidad a su esposa María Paz en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas, como un perro”

Elecciones 2026: indecisos definirán el voto y el debate será clave en la última semana

Los resultados de las encuestas variaron tras la primera jornada del debate. Hoy, los candidatos se alistan para una nueva fecha donde esperan llegar a los votantes indecisos

Elecciones 2026: indecisos definirán el voto y el debate será clave en la última semana

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

El Centro de Convenciones de Lima será escenario, desde este lunes 30 de marzo, de la segunda ronda de debates presidenciales, donde los candidatos expondrán sus propuestas ante millones de electores en materias de empleo y educación

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: indecisos definirán el voto y el debate será clave en la última semana

Elecciones 2026: indecisos definirán el voto y el debate será clave en la última semana

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026

Debate presidencial 2026: hoy se desarrolla la segunda jornada tras un inicio con más críticas que propuestas

Más de 120 mil miembros de mesa fueron capacitados por la ONPE en primera jornada nacional presencial

Rondas campesinas castigan a subprefecto en Puno por reunirse con Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Jesús Alzamora confirma por primera vez infidelidad a su esposa María Paz en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas, como un perro”

Jesús Alzamora confirma por primera vez infidelidad a su esposa María Paz en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas, como un perro”

Christian Meier será el telonero de Ed Sheeran en su concierto en el Estadio Nacional

ENHYPEN anuncia su gira Blood Saga e incluye a Perú: concierto será el 8 de julio

Cevichería Las Gaviotas se pronuncia tras muerte de su parqueador en balacera: “No fue ningún tipo de extorsión”

Diego Torres vuelve a Lima: fecha, lugar, entradas y más sobre el concierto del cantante argentino

DEPORTES

Mano Menezes confesó charla con Alfonso Barco tras derrota ante Senegal y advirtió a Alianza Lima y Universitario: “Lo más importante es la selección”

Mano Menezes confesó charla con Alfonso Barco tras derrota ante Senegal y advirtió a Alianza Lima y Universitario: “Lo más importante es la selección”

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?: día, hora y canal TV del amistoso ante Honduras por fecha FIFA

DT de Senegal lanzó llamativo concepto de Perú tras victoria en amistoso: “Es una buena selección, hay cosas por mejorar”

Hernán Barcos reveló su dolor por salida de Alianza Lima y si Sporting Cristal lo quiso fichar: “Conversé con Paulo Autuori”

Franco Torres en Infobae Perú: el extraordinario inicio de Los Chankas en Liga 1 2026, los halagos a Adrián Quiroz y su formación en River Plate