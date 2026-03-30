Semana Santa 2026: Pasajes interprovinciales suben de precio por alza de combustible y se espera aumento del 50%

Terminal de Yerbateros | Foto captura: Latina Noticias

Un incremento de S/ 5 en los pasajes de viaje hacia diversas regiones del país se registró en los terminales terrestres de la avenida 28 de julio, en el distrito limeño de La Victoria ha generado molestia entre los pasajeros, que esperan viajar a provincias durante la Semana Santa.

Las empresas de transporte indicaron a RPP que el alza del precio se produjo a raíz de un ajuste hecho por el aumento del precio del combustible a partir de la crisis energética y factores internacionales como el conflicto en Medio Oriente y que impacta en el suministro del mismo.

Por su parte, los pasajeros esperan que la llegada de la Semana Santa podría provocar un aumento adicional de hasta 50% en las tarifas habituales a partir del miércoles, debido a la alta demanda en el feriado largo. En los paneles informativos de las agencias de transporte, se reflejan ya los nuevos valores: el boleto más económico para Arequipa se ubica en S/ 70, frente a los S/ 60 previos; viajar a Trujillo ronda los S/ 45; y los trayectos a Ica y Cusco figuran desde S/ 30 y S/ 90, respectivamente.

La variabilidad de precios afecta principalmente a quienes utilizan estos servicios para visitas familiares o compromisos laborales, más allá del turismo. Muchos pasajeros manifestaron a RPP su preocupación por el impacto que tendrá el alza de pasajes aplicada por las empresas durante los días centrales de la celebración religiosa, advirtiendo complicaciones para afrontar estos costos.

Sutran-MTC despliega el Plan Viaje Seguro Fiestas Patrias 2025.

MTC anuncia fiscalización de viajes

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), desplegó personal permanente en los puntos estratégicos de acceso a Lima como parte del plan “Viaje Seguro Semana Santa 2026”.

La iniciativa contempla vigilancia constante en Ancón, Pucusana y Corcona, zonas que concentran un alto flujo vehicular durante el fin de semana largo.

Inspectores de la Sutran supervisan buses interprovinciales, camiones y vehículos particulares para asegurar el cumplimiento de las normas de tránsito y la prevención de situaciones de riesgo en la Red Vial Nacional.

Dispositivo especial en el Centro de Lima

En paralelo, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) implementó un plan de seguridad en la Plaza de Armas, con la colaboración de la Policía Nacional del Perú. El operativo cuenta con 444 cámaras de videovigilancia, 15 drones de vigilancia aérea, 800 serenos y 300 fiscalizadores para controlar el comercio ambulatorio y reforzar la seguridad durante las actividades previstas.

Fiestas Patrias: más de 1,5 millones de personas viajaron por carretera en todo el país| Andina

La Gerencia de Movilidad Urbana dispuso el cierre vehicular total en el Damero de Pizarro desde el 2 hasta el 5 de abril, entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m. Durante estos días, más de 500 operarios y 100 unidades de maquinaria trabajarán para mantener la limpieza en las 12 procesiones programadas.