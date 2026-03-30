Osinergmin amplía causales para el cierre de grifos y agentes vinculados al transporte de hidrocarburos

La reforma refuerza la fiscalización preoperativa y establece mayor trazabilidad y seguridad jurídica en el sector hidrocarburos peruano, según Osinergmin.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) aprobó un conjunto de modificaciones que redefinen el Reglamento del Registro de Hidrocarburos, ampliando y detallando las causales y procedimientos para suspender, cancelar y rehabilitar la inscripción de grifos, plantas y transportistas en todo el país.

Las nuevas disposiciones, publicadas oficialmente por Osinergmin el 26 de marzo de 2026, buscan un mayor rigor técnico y jurídico en la fiscalización y supervisión de la cadena de hidrocarburos en Perú.

Nuevos motivos para la suspensión de registro

La normativa ahora permite a Osinergmin suspender el registro de agentes por una gama más amplia de motivos técnicos y administrativos.

Entre las causales específicas se encuentran la inactividad comprobada en dos fiscalizaciones consecutivas, la falta de generación de órdenes de pedido en la plataforma SCOP durante 90 días, y la detección de problemas técnicos o manipulaciones en los sistemas GPS de los vehículos de transporte.

La cancelación automática del registro se ejecutará si la suspensión supera seis meses sin subsanar los motivos observados, según Osinergmin.

Además, la suspensión puede proceder por la ausencia de póliza de seguro vigente, incumplimientos en la entrega de declaraciones juradas, falta de registro en plataformas digitales obligatorias y el abastecimiento de combustibles a personas o lugares no autorizados.

También se considera causal la obstrucción o impedimento al trabajo de fiscalización de Osinergmin, así como la ausencia de requisitos técnicos básicos en las instalaciones o medios de transporte.

Osinergmin: cancelación automática y nuevas causales de baja

Uno de los principales cambios es la incorporación de la cancelación de oficio. Si un agente permanece suspendido durante seis meses continuos sin subsanar las observaciones, Osinergmin procederá a cancelar automáticamente su registro.

Otras causales técnicas para la cancelación incluyen la detección de actividades no autorizadas en las instalaciones, la pérdida del certificado de conformidad de la empresa envasadora en locales de GLP, la baja definitiva comunicada por SUNAT y la cancelación ordenada por autoridad judicial.

Este mecanismo permite depurar de manera más eficiente el registro y retirar del sistema a los agentes que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y legalidad.

Los informes técnicos favorables para inscribir o modificar grifos, estaciones y gasocentros solo tendrán validez de tres años bajo la nueva normativa.

Volver a operar será más difícil para los que pierdan el registro

La reincorporación de agentes cuyo registro haya sido cancelado exigirá ahora la obtención de nuevos Informes Técnicos Favorables, actas de verificación y la superación de fiscalizaciones técnicas preoperativas.

No bastará con una solicitud administrativa: será obligatorio demostrar el cumplimiento actualizado de todos los requisitos normativos y de seguridad antes de volver a operar en el sector.

Este procedimiento endurece los filtros de acceso y busca garantizar que solo agentes que cumplen integralmente con la normativa puedan reincorporarse al sistema.

Grifos: los permisos técnicos tendrán una validez de 3 años

Otra modificación relevante es la imposición de un plazo máximo de 3 años para la validez de los informes técnicos favorables requeridos para inscribir o modificar datos en el registro. Esta medida afecta especialmente a grifos, estaciones de servicio y gasocentros de GLP.

Si el informe no se utiliza para concretar la inscripción o modificación dentro de ese plazo, será necesario tramitar uno nuevo y someterse nuevamente a todos los controles y requisitos técnicos establecidos. Así se asegura que las condiciones técnicas y de seguridad estén debidamente actualizadas y verificadas.

La reincorporación de grifos y transportistas requerirá nuevos informes y fiscalizaciones técnicas preoperativas, con requisitos de seguridad reforzados.

Quien quiera reabrir, tendrá que pasar nuevos controles

La nueva regulación faculta a Osinergmin para aprobar guías y lineamientos técnicos aplicables a la fiscalización preoperativa de instalaciones o vehículos que busquen reincorporarse tras una cancelación.

Este instrumento permitirá uniformar los criterios de evaluación, fortalecer los estándares técnicos y garantizar que la reincorporación al registro se realice bajo condiciones óptimas de seguridad y cumplimiento regulatorio.

Las resoluciones completas, junto con sus anexos y detalles, pueden consultarse en el portal de Osinergmin. Con estos cambios, el organismo busca fortalecer la transparencia, la trazabilidad y el rigor técnico en todo el sector de hidrocarburos.