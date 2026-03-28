Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Alfonso López Chau y Roberto Sánchez.

A solo un par de semanas de las Elecciones Generales 2026 —a celebrarse el domingo 12 de abril—, los candidatos al sillón presidencial se encuentran en una competencia feroz ante un alto número de indecisos.

Los candidatos que lideran las encuestas han intensificado sus agendas para consolidar el voto duro y captar a los ciudadanos aún no definidos en diferentes regiones del país.

Entre cierres de campaña regionales, participaciones en debates televisados y un despliegue masivo en redes sociales, los aspirantes centran sus discursos en la seguridad ciudadana, la reactivación económica y la reducción del Estado.

La foto del momento muestra a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) consolidados en la punta con un 11% y 10% de las preferencias, respectivamente, según la última encuesta de Ipsos.

La verdadera batalla electoral se libra en un ajustado tercer lugar, donde Alfonso López Chau (Ahora Nación), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Carlos Álvarez (País para Todos) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) empatan con un 5% de intención de voto.