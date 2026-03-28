Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

A solo un par de semanas de las Elecciones Generales 2026 —a celebrarse el domingo 12 de abril—, los candidatos al sillón presidencial se encuentran en una competencia feroz ante un alto número de indecisos.
Los candidatos que lideran las encuestas han intensificado sus agendas para consolidar el voto duro y captar a los ciudadanos aún no definidos en diferentes regiones del país.
Entre cierres de campaña regionales, participaciones en debates televisados y un despliegue masivo en redes sociales, los aspirantes centran sus discursos en la seguridad ciudadana, la reactivación económica y la reducción del Estado.
La foto del momento muestra a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) consolidados en la punta con un 11% y 10% de las preferencias, respectivamente, según la última encuesta de Ipsos.
La verdadera batalla electoral se libra en un ajustado tercer lugar, donde Alfonso López Chau (Ahora Nación), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Carlos Álvarez (País para Todos) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) empatan con un 5% de intención de voto.
La candidata presidencial Keiko Fujimori intensificó sus actividades de campaña, apostando por una estrategia que combina alianzas internacionales, acercamiento al electorado joven y un firme discurso en Lima.
A mediados de marzo, Fujimori viajó a Chile con una agenda enfocada en política exterior. Durante su visita, respaldó la propuesta del líder conservador José Antonio Kast para establecer un corredor humanitario ante la crisis migratoria, buscando proyectar una imagen presidenciable.
A nivel nacional, su despliegue en regiones como Cajamarca priorizó formatos más íntimos frente a los tradicionales mítines. Allí, sostuvo encuentros cerrados orientados a la juventud, a quienes instó a involucrarse en la política, estudiar y participar en el debate público.
En Lima, Fujimori enfatizó sus propuestas de seguridad, prometiendo obligar a los reclusos a trabajar por su comida. Recordando el legado de su fallecido padre, la candidata busca consolidar su voto duro y asegurar su pase a la segunda vuelta.
El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, intensificó sus actividades proselitistas en marzo con visitas a distritos limeños y recorridos por regiones del país. El líder de Renovación Popular participó en encuentros ciudadanos en Arequipa, donde presentó propuestas sobre seguridad, justicia y economía.
Durante su gira, López Aliaga sostuvo: “Seguridad, vida, familia y libertad son ejes innegociables”. En visitas previas a la región, el político promovió la expulsión de extranjeros ilegales y una reforma penitenciaria.
En el segundo semestre de 2025, solicitó licencia para participar en actividades políticas en Iquitos y selló alianzas con movimientos regionales. Tras renunciar a la alcaldía limeña en octubre, López Aliaga concentró sus esfuerzos en consolidar su candidatura presidencial, reforzando su presencia en distritos de la capital y viajando a diversas regiones.
Alfonso López Chau reanudó su campaña tras una pausa por salud. El 17 de marzo, retomó actividades públicas en Lima, donde sostuvo reuniones con simpatizantes y equipos de campaña, reafirmando su compromiso político.
Posteriormente, realizó una visita a la región Ica, donde desarrolló recorridos y actividades directas con la ciudadanía, recogiendo demandas sobre empleo, seguridad y desarrollo regional.
En el distrito de Santiago, Cusco, firmó un compromiso de protección a la mujer junto a postulantes de su partido, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Además, su equipo presentó en medios las principales propuestas en seguridad, lucha contra la corrupción, educación y salud, destacando la gestión eficiente y el uso de tecnología. La agenda del candidato continuará con recorridos por distintas regiones y encuentros ciudadanos en Lima.
Roberto Sánchez centró sus actividades de campaña en regiones del sur y en Lima. El 8 de marzo visitó Puno, donde propuso una segunda reforma agraria para tecnificar el campo y condonar deudas a pequeños agricultores. Además, planteó revisar contratos de concesión de recursos naturales y exigir el pago de tributos a las empresas transnacionales.
En Lima, realizó actividades en San Juan de Lurigancho, participando en presentaciones y diálogos con vecinos y simpatizantes. Además, en el reciente debate presidencial expuso propuestas para una nueva Constitución y la creación de un Estado plurinacional, así como la inclusión de comunidades indígenas en la toma de decisiones.
Carlos Álvarez intensificó su campaña durante este mes. Tras visitar algunas regiones del país, realizó actividades en distritos de Lima para dialogar con vecinos, enfatizando la necesidad de fortalecer a la Policía y las Fuerzas Armadas, y de invertir en inteligencia y construcción de nuevos penales.
También presentó su plan para combatir la anemia infantil y mejorar la educación. El candidato mantiene encuentros ciudadanos, difunde sus propuestas en medios y continuará recorriendo el país hasta el 12 de abril.