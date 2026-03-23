Mark Vito se quiebra al hablar del derrame que sufrió su padre tras su divorcio con Keiko Fujimori

La separación con Keiko Fujimori no solo afectó a la pareja, sino también a su entorno familiar. Panamericana Televisión / La Granja Vip.

La historia personal de Mark Vito Villanella vuelve a colocarse en el centro de la atención pública, pero esta vez no por su vida mediática ni por sus recientes apariciones, sino por un episodio profundamente humano que ha marcado su entorno familiar. En una conversación sincera, el exesposo de Keiko Fujimori decidió abrir su intimidad y compartir uno de los momentos más duros que le ha tocado enfrentar tras su divorcio: el delicado estado de salud de su padre, quien sufrió un derrame cerebral al enterarse de la separación.

Lejos del ruido mediático que rodeó su ruptura, Mark Vito optó por un tono reflexivo, cargado de emociones, en el que no solo abordó el final de su matrimonio, sino también las consecuencias colaterales que esta decisión tuvo en su familia más cercana. En ese contexto, confirmó que su relación con Keiko Fujimori se mantiene en buenos términos, respaldando incluso la versión de ella sobre el respeto mutuo que ambos conservan tras la separación.

Padre de Mark Vito queda afectado tras divorcio y él hace fuerte confesión. Captura: La Granja Vip.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue su revelación sobre las causas del quiebre. Según explicó, la ruptura no respondió a conflictos directos entre ellos, sino a factores externos que terminaron por desgastar la relación. “Hubo situaciones complejas”, dejó entrever, señalando que la intervención de terceros habría influido en el deterioro del vínculo. Incluso, sugirió que estas circunstancias podrían haber estado relacionadas con el entorno político en el que ambos se desenvolvían, un contexto que durante años marcó su vida en común.

El punto de quiebre definitivo, según relató, llegó cuando las investigaciones legales en su contra comenzaron a ocupar el centro de sus vidas. Las conversaciones, el tiempo compartido y la dinámica de pareja quedaron relegados, dando paso a una rutina marcada por la presión mediática y judicial. Fue en ese escenario que ambos decidieron tomar caminos separados, priorizando su bienestar individual.

Padre de Mark Vito queda afectado tras divorcio y él hace fuerte confesión. Captura: La Granja Vip.

No obstante, el impacto de esta decisión trascendió la esfera personal de la pareja y golpeó con fuerza a sus familias. En particular, el padre de Mark Vito fue quien sufrió las consecuencias más graves. El influencer no pudo contener las lágrimas al recordar ese momento, describiendo con crudeza el deterioro que ha enfrentado su progenitor desde entonces.

“Mi papás están en Florida en la parte norte. Tengo muy buena relación con mi padre, hablo con él casi todos los días. Lamentablemente con el tema legal, el divorcio, le dio un derrame y ahora no recuerda las cosas bien, no camina bien, cosas así. Me siento muy responsable”, expresó visiblemente afectado, dejando en evidencia la carga emocional que arrastra desde entonces.

Sus palabras no solo reflejan el dolor por la condición de su padre, sino también un profundo sentimiento de culpa. Para Mark Vito, la asociación entre su divorcio y el deterioro de la salud de su progenitor es inevitable, lo que ha generado en él una sensación de responsabilidad difícil de sobrellevar.

Padre de Mark Vito queda afectado tras divorcio y él hace fuerte confesión. Captura: La Granja Vip.

A pesar de ello, también mostró un lado esperanzador al compartir lo que anhela poder decirle a su padre en el tiempo que les queda juntos. Consciente de la fragilidad de su estado, el empresario expresó un deseo íntimo que resume su proceso personal tras años de exposición pública y conflictos.

Padre de Mark Vito queda afectado tras divorcio y él hace fuerte confesión. Captura: La Granja Vip.

“Antes de que fallezca, tiene 82 años, su salud está deteriorando. Quiero decirle que lo logré, soy libre, estoy feliz”, añadió, dejando ver una mezcla de tristeza, aceptación y necesidad de cierre emocional.

Padre de Mark Vito queda afectado tras divorcio y él hace fuerte confesión. Captura: La Granja Vip.