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Debate presidencial: Estos son los candidatos que participarán, temas y modalidad de la jornada del 30 de marzo

La segunda ronda de debates incluirá nuevos temas como educación, tecnología, empleo y desarrollo. El evento se realizará este lunes a partir de las 8:00 p.m.

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Este lunes empieza la segunda edición del debate presidencial 2026. | Andina
Este lunes empieza la segunda edición del debate presidencial 2026. | Andina

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha confirmado la participación de 13 aspirantes en el inicio de la segunda ronda de debates presidenciales, cuya primera fecha está prevista para realizarse el lunes 30 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima.

El evento incluirá temáticas nuevas que los candidatos deberán abordar previo a las elecciones generales. Aunque la primera fecha se haya programado para el 30 de marzo, debido a la gran cantidad de participantes, el evento se volverá a realizar en tres fechas.

¿Qué candidatos participarán el 30 de marzo?

Durante esta primera jornada, los candidatos que expondrán sus propuestas serán:

  • Carlos Jaico (Perú Moderno)
  • George Forsyth (Somos Perú)
  • Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)
  • Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)
  • Alex González (Demócrata Verde)
  • Carlos Espá (Sí Creo)
  • Yonhy Lescano (Cooperación Popular)
  • Walter Chirinos (PRIN)
  • Ronald Atencio (Venceremos)
  • Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)
  • Carlos Álvarez (País para Todos)
  • Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)
Debate presidencial
Lunes 30 de marzo - JNE

Temas y bloques para el debate del 30 de marzo

De acuerdo con lo detallado por el JNE, la dinámica del debate estará dividida en cuatro bloques temáticos.

El primer segmento abordará empleo, desarrollo y emprendimiento. En este bloque, cada candidato contará con un minuto para presentar su propuesta principal y dos minutos y medio para el intercambio de ideas dentro de su terna.

El segundo bloque consistirá en la respuesta a una pregunta ciudadana, con un minuto y medio para cada uno.

El tercer bloque estará centrado en educación, innovación y tecnología. Cada aspirante dispondrá de un minuto para explicar sus propuestas y dos minutos y medio para debatir en su grupo.

El cuarto segmento permitirá a los postulantes emitir un mensaje final de un minuto al electorado.

La conformación de las ternas para el bloque de empleo y desarrollo es la siguiente:

Terna 1:

  • Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)
  • Walter Chirinos (PRIN)
  • Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)

Terna 2:

  • Carlos Espá (Sí Creo)
  • Yonhy Lescano (Cooperación Popular)
  • Carlos Álvarez (País para Todos)

Terna 3:

  • Ronald Atencio (Venceremos)
  • Carlos Jaico (Perú Moderno)
  • Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Terna 4:

  • George Forsyth (Somos Perú)
  • Alex Gonzales (Demócrata Verde)
  • Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)
De izquierda a derecha, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, Rafael Belaunde, Enrique Valderrama, Jorge Nieto, Mesías Guevara, Herbert Caller, Mario Vizcarra, Paul Jaimes, Antonio Ortiz, Rosario Fernández, Roberto Chiabra y Ronald Atencio saludan a los periodistas al llegar a un debate presidencial antes de las elecciones del 12 de abril en Lima, Perú, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)
De izquierda a derecha, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, Rafael Belaunde, Enrique Valderrama, Jorge Nieto, Mesías Guevara, Herbert Caller, Mario Vizcarra, Paul Jaimes, Antonio Ortiz, Rosario Fernández, Roberto Chiabra y Ronald Atencio saludan a los periodistas al llegar a un debate presidencial antes de las elecciones del 12 de abril en Lima, Perú, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

Para el bloque de educación, innovación y tecnología, las ternas quedan conformadas así:

Terna 1:

  • Alex Gonzales (Demócrata Verde)
  • Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)
  • Carlos Espá (Sí Creo)

Terna 2:

  • George Forsyth (Somos Perú)
  • Yonhy Lescano (Cooperación Popular)
  • Ronald Atencio (Venceremos)

Terna 3:

  • Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)
  • Carlos Álvarez (País para Todos)
  • Walter Chirinos (PRIN)

Terna 4:

  • Carlos Jaico (Perú Moderno)
  • Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)
  • Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)
Vista de la sala donde se realiza el debate presidencial
Candidatos expondrán sus planes y responder{a preguntas ciudadanas en el debate presidencial, bajo un formato de cuatro bloques definidos por el Jurado Nacional de Elecciones. (JNE)

¿Cómo ver el debate presidencial?

El evento será transmitido en señal abierta por TV Perú, JNE TV y a través de las redes sociales y plataformas digitales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube. La transmisión comenzará a las 8:00 p.m. y tendrá una duración aproximada de dos horas y media.

El JNE anunció que los debates continuarán el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril, con la presencia de los siguientes candidatos. El formato busca promover la exposición directa de propuestas y la interacción entre los postulantes, así como responder a preguntas recogidas de la ciudadanía.

La autoridad electoral invitó a la población a seguir las transmisiones oficiales para conocer las plataformas de gobierno de quienes aspiran a la presidencia y participar informadamente en el proceso electoral.

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