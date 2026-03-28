Perú

Manolo Rojas murió a los 63 años: Restos del comediante fueron trasladados a SJL

El féretro con los restos de Manolo Rojas llegó a San Juan de Lurigancho, pero la familia aún no confirma si el velatorio se realizará en ese distrito.

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Manolo Rojas murió a los 63 años el viernes 27 de marzo. La familia no confirma dónde será el velatorio. Exitos Noticias

La comunidad artística peruana atraviesa un momento de duelo tras confirmarse la muerte de Manolo Rojas a los 63 años. El comediante e imitador, figura emblemática del humor nacional, fue hallado sin vida la noche del viernes, 27 de marzo, en las inmediaciones de su vivienda en Santa Catalina, La Victoria. Según informó Latina Noticias, la familia y allegados de Manolo Rojas analizan la posibilidad de velar sus restos en San Juan de Lurigancho.

En las últimas horas, el féretro con los restos del comediante llegó a San Juan de Lurigancho, donde se congregaron familiares, amigos y seguidores. Sin embargo, hasta el momento, la familia no ha confirmado si el velatorio se realizará en ese distrito o si los restos serán trasladados a otro lugar. La incertidumbre permanece mientras los allegados evalúan las alternativas y respetan los deseos del propio artista y de su círculo íntimo.

Estamos exactamente en la calle Las Arcillas. Es una calle paralela a la avenida 13 de Enero en San Juan de Lurigancho. Nuestro equipo de Exitosa de madrugada llegó detrás de la furgoneta que salió de La Victoria, de la urbanización Santa Catalina, y partió por el centro de Lima, por la Vía Expresa, hasta llegar a San Juan de Lurigancho, exactamente a la calle Las Arcillas”, indicó el reportero de Exitosa, aclarando que aún no se confirma dónde serán velados los restos de Manolo Rojas.

“No sabemos si es que va a ser velado aquí. Conversamos hace algunos minutos con uno de los familiares y nos indicó que están haciendo las coordinaciones para ver si es que va a ser velado todo el tiempo acá o en alguna institución del Estado, en este caso, el Ministerio de Cultura podría aperturar alguno de sus espacios para que pueda ser velado Manolo Rojas”, agregó.

Cabe indicar que en un principio, se manejaba la información de que el velorio y entierro podría llevarse a cabo en Huaral, lugar donde nació el comediante.

La noticia de la partida de Manolo Rojas impactó en el ambiente artístico y motivó diversas muestras de pesar. “De acuerdo a la información que tenemos con nuestro compañero Víctor Muro, que sea velado en San Juan de Lurigancho, es la información que se tiene hasta el momento”, señaló Latina Noticias.

Esta versión coincide con el deseo de parte de la familia de realizar el velatorio en un distrito de Lima donde el artista mantenía vínculos personales y profesionales.

Restos de Manolo Rojas fueron llevado a SJL.
Restos de Manolo Rojas fueron llevado a SJL.

Lamentable fallecimiento

El fallecimiento de Manolo Rojas se produjo en circunstancias inesperadas. El cuerpo del artista fue encontrado dentro de su camioneta, estacionada frente a su domicilio. Según reportes de América Noticias, la hipótesis principal apunta a un infarto como la causa del deceso, aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial. La presencia policial y de serenazgo en la zona buscó preservar la intimidad de la familia, que enfrentó la conmoción del momento junto a amigos cercanos y colegas del medio artístico.

Durante la noche, diferentes figuras públicas llegaron hasta el domicilio de Manolo Rojas para acompañar a la familia. Entre ellos, el humorista Fernando Armas, así como Ernesto Pimentel y otros compañeros de los programas cómicos en los que participó el artista. Las muestras de afecto y solidaridad reflejaron el aprecio que el comediante cosechó durante más de tres décadas de carrera.

Manolo Rojas y su inquietante historia de “las ánimas” en su último programa. Captura: Los Chistosos.
Manolo Rojas y su inquietante historia de “las ánimas” en su último programa. Captura: Los Chistosos.

La trayectoria de Manolo Rojas abarcó desde sus inicios como cómico ambulante hasta sus participaciones en programas emblemáticos de la televisión peruana como “Risas y Salsa”, “Risas de América” y “Los Chistosos”. En los últimos años, formó parte del elenco de “El Reventonazo de la Chola” y mantuvo una activa presencia en la radio. El artista era reconocido por su capacidad para imitar personajes populares y por su carisma en los escenarios.

En medio de la incertidumbre sobre el lugar del velatorio, el círculo íntimo de Manolo Rojas reiteró que los detalles finales serán comunicados por los hijos y la esposa en las próximas horas. Las autoridades continúan con las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y garantizar el respeto a la privacidad de la familia.

El legado de Manolo Rojas permanece en la memoria del público peruano, que reconoce en su figura a uno de los referentes de la comedia nacional. Su partida deja un vacío en el mundo del espectáculo, mientras sus seguidores aguardan detalles sobre las ceremonias de despedida y el destino final de sus restos.

Amigos despiden a Manolo Rojas: Hernán Vidaurre llega consternado a su vivienda. Captura: América Televisión.
Amigos despiden a Manolo Rojas: Hernán Vidaurre llega consternado a su vivienda. Captura: América Televisión.

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