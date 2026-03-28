Murió Manolo Rojas: Presidencia y ministerios de Perú lamentan el deceso del artista

El Perú llora la partida de Manolo Rojas. A los 63 años, el querido cómico se despidió, pero su legado de risas permanecerá. Conoce los detalles de su repentino fallecimiento y el dolor que embarga a quienes lo conocieron | América Noticias

El Gobierno del Perú expresó este sábado sus condolencias por la muerte de Manolo Rojas, comediante peruano que falleció la noche del viernes 27 de marzo en el distrito de La Victoria, en Lima. El artista fue auxiliado y llevado a su auto para ser trasladado a un centro médico, pero se confirmó su deceso en el auto.

“La Presidencia de la República del Perú expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de Manolo Rojas, destacado comediante peruano que, con su talento y carisma, llevó alegría a miles de hogares. Nos solidarizamos con su familia, amigos y seguidores en este difícil momento”, se lee en la misiva.

Manolo Rojas: su hijo lo encontró ya sin signos vitales frente a su casa| Presidencia

De la misma manera, diversas instituciones del Estado han manifestado su pesar tras el fallecimiento del comediante y artista.

“El Ministerio de Cultura expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Víctor Manuel Rojas Ibáñez, conocido popularmente como Manolo Rojas, destacado artista peruano que, a través del humor y la imitación, marcó a diversas generaciones y contribuyó al fortalecimiento de nuestra identidad cultural desde los escenarios, la televisión y la radio”, manifestaron desde la institución.

Además, destacaron su talento, creatividad y cercanía con el público, lo que convirtió su arte en una herramienta de encuentro y reflexión para el país.

Manolo Rojas falleció el 27 de marzo.

¿Qué sucedió con Manolo Rojas?

Manolo Rojas fue hallado sin vida la noche del 27 de marzo en la puerta de su vivienda, ubicada en el distrito de La Victoria. Según relató su hermano Jaime Rojas, fue el propio hijo del comediante quien lo encontró tendido en el suelo, tras sufrir un infarto. El humorista había mantenido una rutina normal ese día: asistió al gimnasio y luego a la radio, sin mostrar señales de malestar ni alertar a su entorno sobre algún problema de salud.

Manolo Rojas fue hallado sin vida la noche del 27 de marzo en la puerta de su vivienda, ubicada en el distrito de La Victoria.| Presidencia

Durante las horas previas a su muerte, la familia intentó contactarlo en repetidas ocasiones, pero no obtuvieron respuesta. Al llegar a la casa, su hijo lo halló ya sin signos vitales. Una vecina alertó a las autoridades y rápidamente el lugar fue acordonado por efectivos policiales y serenazgo, mientras los familiares permanecían en el interior de la vivienda enfrentando el dolor.

Jaime Rojas, quien lo acompañó profesionalmente durante más de 30 años, destacó la humildad y el legado artístico de Manolo. La familia aún evalúa si cumplirán el deseo del comediante de ser sepultado en Huaral, junto a su padre, decisión que quedará en manos de sus hijos y esposa.