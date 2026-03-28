Hermano de Manolo Rojas revela cómo fueron las últimas horas: “Su hijo lo encontró en la puerta, ya en el suelo”

El comediante fue hallado dentro de un vehículo en La Victoria. Autoridades investigan las causas del fallecimiento del artista.

La repentina muerte de Manolo Rojas ha dejado una profunda conmoción en el país, mientras poco a poco se conocen detalles de sus últimas horas a través del testimonio de su familia. En medio del dolor, su hermano Jaime Rojas decidió hablar y reconstruir lo ocurrido, ofreciendo un relato directo, cargado de emoción y sorpresa por la forma en que se dio el desenlace.

<b>“Lo encontró en la puerta, ya en el suelo”</b>

El momento en que fue hallado el comediante marca el inicio de esta dolorosa historia. Según relató su hermano, fue su propio hijo quien lo encontró sin vida.

“Su hijo vino y lo encontró ahí en la puerta, allá, en el suelo, que le había dado un infarto. Pero él estaba normal, iba todos los días al gimnasio, su dieta, tranquilo. Y ha ido a la radio normal. Si ha venido de las siete de la noche, su hijo ha venido y lo ha encontrado ya en el suelo, que le había dado un infarto”, explicó a RPP.

El testimonio deja en evidencia lo inesperado de la situación. Horas antes, Manolo Rojas había cumplido con su rutina diaria sin presentar signos de alarma, lo que hace aún más difícil asimilar su repentina partida.

“Estaba bien todo el día”: familia de Manolo Rojas conmociona con detalles de su muerte. Captura: RPP.

<b>“Todo el día estuvo bien, se fue a trabajar tranquilo”</b>

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que, según su familia, no hubo ninguna señal previa que alertara sobre un problema de salud. “No, todo bien. Todo, todo el día, todo bien. Tranquilo, todo. Almorzó, todo, y de ahí se ha ido a la radio a trabajar, tranquilo”, afirmó su hermano al ser consultado.

Estas palabras refuerzan la idea de que el comediante mantuvo su rutina con normalidad, incluso asistiendo a su centro de trabajo, donde realizó su programa como de costumbre.

“Estaba bien todo el día”: familia de Manolo Rojas conmociona con detalles de su muerte. Captura: RPP.

<b>“Llame y llame… y no contestaba”</b>

El relato también revela los momentos previos al hallazgo. Su hijo intentó comunicarse con él en repetidas ocasiones, sin obtener respuesta. “No, no, su hijo ha estado promocionando su disco y ha estado ‘llame y llame’, y no le contestaba. Entonces, a la hora que llega, lo encuentra en la puerta, ya, que está tirado y que le había dado un infarto”, contó Jaime Rojas.

La escena se volvió aún más dramática con la intervención de una vecina, quien dio aviso a las autoridades. “Pasó una señora y ha llamado a serenazgo y se llenó de policías”, agregó.

Manolo Rojas y su inquietante historia de “las ánimas” en su último programa. Captura: Los Chistosos.

<b>“Se llenó de policías”</b>

Tras el aviso, las autoridades llegaron rápidamente al lugar. “Nada, porque han llamado a serenazgo, llamó a la policía y ya se llenó de policías”, explicó su hermano, describiendo cómo la zona fue acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Mientras tanto, en el interior de la vivienda, la familia enfrentaba el dolor en privado. “Su hijo, su hija y su señora están todos adentro, con sus hermanos”, señaló, reflejando el momento íntimo que viven sus seres queridos.

Amigos despiden a Manolo Rojas: Hernán Vidaurre llega consternado a su vivienda. Captura: América Televisión.

<b>“Quería ser enterrado en Huaral”</b>

En medio de los preparativos para su despedida, también se conoció uno de los deseos personales del comediante. Aunque aún no se define el lugar del velorio, su hermano reveló una intención que Manolo había compartido en vida. “Mi sobrino dice en Lima, pero él ha querido Huaral, pero depende de la familia, su señora”, indicó.

Incluso recordó una frase que resume ese deseo: “Él dijo: ‘De repente con mi papá me entierro’, pero depende de la familia”. La decisión final, sin embargo, quedará en manos de sus hijos y su esposa.

“Estaba bien todo el día”: familia de Manolo Rojas conmociona con detalles de su muerte. Composición Infobae / Carol Ruiz.

<b>“Más de 30 años a su lado”</b>

El vínculo entre Jaime Rojas y el comediante no solo era familiar, sino también profesional. Durante décadas trabajaron juntos, compartiendo viajes, proyectos y escenarios. “Yo siempre lo he acompañado, tú sabes, manejando para todos lados”, comentó.

Esa relación se extendió por años: “Todos los años trabajando con él. Más de treinta años manejando su carrito de mi hermano”, agregó al medio citado.

“Estaba bien todo el día”: familia de Manolo Rojas conmociona con detalles de su muerte. Captura: RPP.

<b>“Era humilde y uno de los mejores artistas del Perú”</b>

Al hablar de cómo le gustaría que el público recuerde a su hermano, Jaime Rojas fue claro y emotivo. “Como una persona humilde y uno de, para mí, uno de los buenos artistas que ha tenido el Perú”, expresó.

Sus palabras resumen el sentir de una familia que hoy enfrenta la pérdida, pero que también busca mantener vivo el legado de un artista que marcó la historia del humor peruano.

“Estaba bien todo el día”: familia de Manolo Rojas conmociona con detalles de su muerte. Captura: RPP.

<b>Fernando Armas dedica emotiva despedida a Manolo Rojas</b>

La partida de Manolo Rojas también ha generado reacciones en el ámbito artístico. Fernando Armas recordó uno de sus últimos encuentros, destacando la energía con la que se mantenía activo. “Manolo, el día miércoles que hemos grabado con mucha vitalidad, con mucho humor, con mucha alegría… riéndonos y despidiéndonos con un abrazo, como siempre lo hacíamos”, señaló.

Asimismo, se confirmó la presencia de Ernesto Pimentel, quien llegó hasta la vivienda visiblemente afectado, aunque prefirió no dar declaraciones.

Fernando Armas concedió entrevista.