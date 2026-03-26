Mario Vizcarra se enfrentó a Keiko, de Fuerza Popular, y Enrique Valderrama, del APRA: “Tendríamos que llamar a la ouija”

Mario Vizcarra se enfrentó a Keiko, de Fuerza Popular, y Enrique Valderrama, del APRA.

Durante el bloque dedicado a la integridad pública y la lucha contra la corrupción en el debate presidencial, Mario Vizcarra, candidato de Perú Primero, confrontó a Enrique Valderrama, del APRA, y a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Las declaraciones de Vizcarra captaron la atención de los espectadores y generaron repercusión en redes sociales.

Mario Vizcarra, de Perú Primero, durante el debate presidencial del miércoles 25 de marzo.

¿Qué ocurrió?

En su intervención, Vizcarra respondió a Valderrama, quien minutos antes había cuestionado su legitimidad política y lo había vinculado con su hermano, el expresidente Martín Vizcarra, al calificarlo de “testaferro”.

“No se puede hablar de seguridad ciudadana desde la impunidad y la corrupción. Señor Martín Vizcarra. Sí, Martín, no Mario, porque usted es el testaferro político de su hermano que está en la cárcel. Su hermano lo dirige desde la prisión”, afirmó el representante aprista durante el debate.

Mario Vizcarra, en respuesta, defendió a su hermano Martín, calificó de corruptos al APRA y a Fuerza Popular, y mencionó a Alan García, quien se quitó la vida el 17 de abril de 2019 antes de ser detenido.

“Mi hermano está preso por enfrentarse a pactos y partidos mafiosos, como el que el señor representa (APRA). Por su juventud, quizá ignora que su partido estuvo vinculado a la corrupción, al igual que el partido naranja (en referencia a Fuerza Popular), y eso está demostrado”, expresó Vizcarra.

“Mi hermano puede seguir hablando y defendiéndose. En cambio, su jefe, solo podría responder a través de una ouija sobre las graves acusaciones que desestimó”, agregó durante su intervención.

La tensión aumenta en el debate presidencial cuando Mario Vizcarra defiende a su hermano y ataca al partido rival. Keiko Fujimori responde cuestionando su integridad y presenta una propuesta sobre telemedicina.

Intervención de Keiko Fujimori

Al ver involucrado su partido, Keiko Fujimori solicitó el uso de la palabra para responder a Vizcarra. En su defensa, mencionó el caso “vacunagate”, escándalo ocurrido en 2021 por la vacunación irregular contra el coronavirus, que involucró al Martín Vizcarra y a familiares cercanos.

“El señor Vizcarra es muy parecido a su hermano Martín. Lo único que hicieron fue vacunarse contra el Covid-19, pero, claro, no se vacunaron contra la mentira y la corrupción”, respondió Fujimori Higuchi.

Keiko Fujimori fue parte del tercer bloque del evento junto a Mesías Guevara y Mario Vizcarra. | JNE

El debate, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reunió a doce postulantes en una jornada que abordó la corrupción y el desencanto social, además de la seguridad.

Participaron en el debate presidencial los siguientes candidatos: Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos), Paul Jaimes (Progresemos), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Mesías Guevara (Partido Morado), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Rafael Belaunde (Libertad Popular) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente).

Las otras tres fechas del debate presidencial se realizarán el lunes 30 y martes 31 de marzo, así como el miércoles 1 de abril, también desde las 8 pm, en las que volverán a participar los 35 candidatos presidenciales.

La organización del JNE ha estipulado que la participación es completamente presencial y exclusiva de los titulares presidenciales. No se permitirá la intervención de delegados ni suplentes. Esta regla pretende garantizar la transparencia y la responsabilidad directa ante la ciudadanía.

Esta semana la moderación estuvo a cargo de Claudia Chiroque y Fernando Carvallo. La segunda etapa del debate será guiada por Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.