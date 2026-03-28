Fernando Armas, devastado por la muerte de Manolo Rojas: “Se me fue un hermano”

El comediante fue hallado dentro de un vehículo en La Victoria. Autoridades investigan las causas del fallecimiento del artista.

La noche del viernes 27 de marzo de 2026 dejó una profunda huella en el ambiente artístico peruano tras conocerse el fallecimiento de Manolo Rojas, humorista e imitador con más de tres décadas de trayectoria. La noticia impactó especialmente a Fernando Armas, amigo y compañero de escenarios, quien expresó a medios locales el dolor por la partida de quien consideraba un hermano. Armas compartió que ambos habían trabajado juntos apenas días antes del deceso en la grabación de 'El Reventonazo’.

El cuerpo de Manolo Rojas fue hallado sin vida dentro de su camioneta, estacionada frente a su domicilio en la zona de Santa Catalina, en el distrito de La Victoria. De acuerdo con América Noticias, las primeras informaciones apuntan a un infarto como posible causa del deceso, aunque las autoridades aún no han emitido un informe oficial. El hallazgo se produjo cuando su hijo llegó al lugar y lo encontró ya sin signos vitales, situación que fue confirmada por su hermano, Jaime Rojas.

“Con un gran vacío”

Fernando Armas relató en entrevista para RPP que la última vez que vio a su amigo fue durante una grabación reciente. “Hace unos días grabamos para el Reventonazo, riéndonos y despidiéndonos con un abrazo”, recordó. “Es una noticia fuerte, triste, lamentable... Nos duele mucho, va a dejar un gran vacío, era una luz en el firmamento artístico”, agregó. La reacción del también imitador refleja la consternación de quienes compartieron con Rojas largos años de trabajo y amistad.

El impacto de la pérdida se hizo visible en el entorno familiar y artístico. Al domicilio llegaron agentes policiales para acordonar la zona, mientras familiares y allegados enfrentaban la conmoción. Entre los amigos presentes se encontraban figuras como Hernán Vidaurre, Ernesto Pimentel, Julio Zevallos, Marisol y Marcela Luna. La presencia de colegas y seres queridos confirmó el aprecio y la cercanía que Manolo Rojas mantenía con quienes lo rodeaban.

Fernando Armas lamenta la repentina muerte de Manolo Rojas.

Últimas horas de vida

La familia de Manolo Rojas compartió detalles sobre sus últimas horas. Su hermano Jaime relató que el comediante había cumplido con su rutina habitual ese viernes, asistiendo al gimnasio y a su programa de radio sin mostrar señales de malestar. “Todo el día estuvo bien, se fue a trabajar tranquilo”, explicó Jaime Rojas. El hijo del humorista intentó comunicarse en varias ocasiones antes de encontrarlo sin vida. Una vecina alertó a las autoridades, quienes llegaron junto a personal de serenazgo para iniciar las diligencias correspondientes.

La noticia del fallecimiento de Manolo Rojas generó reacciones inmediatas en la comunidad artística. “Se me fue un hermano”, declaró Fernando Armas a RPP, destacando el vacío que deja la ausencia de Rojas no no solo en el ambiente artístico peruano, sino en su vida personal.

Manolo Rojas nació el 16 de noviembre de 1962 en Huaral. Desde sus inicios como cómico ambulante logró reconocimiento en los principales programas humorísticos de Perú, como “Risas y Salsa”, “Risas de América” y “Los Chistosos”. En los últimos años formó parte del elenco de “El Reventonazo de la Chola”, donde su carisma y talento consolidaron su popularidad. Entre sus personajes más recordados figuran Brother Pablo, Jorge del Castillo, ‘El Huachano’, el Zambo Cavero, El Tigre Tito Navarro y Tongo.

A lo largo de tres décadas, Manolo Rojas se convirtió en una figura emblemática del humor en Perú. Según Wikipedia, en 2016 recibió un reconocimiento en el Congreso de los Estados Unidos por su trayectoria, y hasta el día de su muerte integró el elenco de “El Reventonazo” y participó en el programa radial “Los Chistosos”.

“Estaba bien todo el día”: familia de Manolo Rojas conmociona con detalles de su muerte. Captura: RPP.

Entre los recuerdos más repetidos por familiares y amigos destaca la humildad y generosidad de Rojas. Su hermano Jaime lo describió como “una persona humilde y uno de los buenos artistas que ha tenido el Perú”. El vínculo con su familia fue clave durante su carrera, ya que compartió proyectos y viajes con sus hermanos y mantuvo un estrecho lazo con su entorno más cercano.

En medio de los preparativos para su despedida, la familia de Manolo Rojas evalúa cumplir su deseo de ser sepultado en Huaral, aunque la decisión final recae en sus hijos y esposa. Su legado artístico y humano permanece como referencia en la comedia peruana, y su partida moviliza a colegas y admiradores que hoy lamentan la pérdida de uno de los actores más queridos del país.

Manolo Rojas y su inquietante historia de “las ánimas” en su último programa. Captura: Los Chistosos.