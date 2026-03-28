Cursos gratis de Excel, Power BI, entre otros: conoce los horarios y el link de la inscripción

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho anunció una nueva convocatoria de cursos virtuales gratuitos para los vecinos del distrito, con el objetivo de fortalecer sus competencias profesionales y ampliar sus oportunidades laborales. Las clases iniciará el lunes 30 de marzo y se desarrollarán en modalidad remota, de lunes a jueves, en el horario de 18 a 20 horas.
En esta edición, la entidad edil trabaja en colaboración con el Instituto Peruano de Negocios y así, asegura una oferta educativa variada y de calidad. Las materías están dirigidas a todo el público, sin requisitos de edad ni experiencia previa, y han sido diseñadas para responder a las demandas actuales del mercado de trabajo.
¿Cuáles son los cursos disponibles?
- Adobe Illustrator Intermedio (LINK)
- Microsoft Excel Avanzado (LINK)
- Administración y Gestión Pública - Actualización (LINK)
- Asistente de Reclutamiento y Selección de Personal (LINK)
- Gestión en Redes Sociales (LINK)
- Power BI - Intermedio (LINK)
Para acceder a cualquiera de los cursos, los interesados deben completar el formulario de inscripción en línea. Cada curso cuenta con un grupo de WhatsApp en el que se compartirán materiales y se brindará soporte a los participantes.
Entre los principales beneficios, la municipalidad destaca los siguientes:
- Clases en vivo mediante la plataforma Zoom y así, facilita la interacción directa entre docentes y participantes.
- Capacitaciones orientadas al desarrollo de habilidades clave para mejorar la empleabilidad.
- Entrega de materiales virtuales de apoyo para reforzar y complementar el aprendizaje.
- Docentes especialistas con amplia experiencia en cada área temática.
- Asistentes preparados para resolver consultas técnicas y académicas para garantizar el acompañamiento durante el proceso formativo.
Esta iniciativa representa una oportunidad para que los vecinos de San Juan de Lurigancho accedan a herramientas y conocimientos que pueden marcar la diferencia en sus trayectorias profesionales para permitir tanto la inserción laboral como el crecimiento en sus actuales empleos.
¿Por qué es importante estudiar Microsoft Excel?
- Ofrece herramientas para el manejo de grandes volúmenes de información, lo que resulta esencial en áreas como administración, finanzas, logística y recursos humanos.
- Facilita la creación de reportes, gráficos y tablas dinámicas que resumen información relevante para empresas y organizaciones.
- Contribuye a optimizar procesos y mejorar la productividad, al automatizar cálculos y tareas repetitivas mediante funciones y fórmulas.
- Ayuda a detectar errores y patrones en los datos, lo que permite anticipar problemas y generar soluciones oportunas.
- Incrementa las oportunidades laborales, ya que el dominio de Excel es uno de los requisitos más demandados en el mercado de trabajo actual.
- Favorece el aprendizaje de habilidades digitales, necesarias para adaptarse a los cambios tecnológicos y responder a los nuevos retos en el entorno profesional.
- Proporciona recursos útiles para la gestión de presupuestos, inventarios y agendas personales, haciendo más eficiente la vida cotidiana y profesional.
- Permite colaborar en equipo, al facilitar la edición y el intercambio de archivos de manera rápida y segura.
- Permite organizar, analizar y presentar datos de manera eficiente.