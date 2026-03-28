Capturan a miembro de La Federación implicado en extorsiones a obras y transporte en Lima: detenido tenía un amplio prontuario criminal

El Comandante General de la Policía Nacional, Óscar Arriola, detalla la captura de un miembro de la banda criminal La Federación en San Martín de Porres. El detenido, con un extenso historial delictivo, se dedicaba a la extorsión mediante el cobro de cupos.

Un operativo realizado por efectivos de la Policía Nacional del Perú resultó en la captura de Luis Anthony Chile Anguamán, identificado como miembro relevante de la organización criminal La Federación, responsable de la extorsión sistemática a obras de construcción y transportistas en el Cercado de Lima y San Martín de Porres. La detención, confirmada por el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, busca frenar una estructura criminal cuyos líderes continúan las actividades ilícitas a pesar de estar internos en el penal de Challapalca.

Durante el operativo, los agentes incautaron: 6 teléfonos celulares —3 reportados como robados—, una pistola calibre 9 mm Parabellum y 3 motocicletas usadas en la comisión de delitos. La intervención condujo también a la detención de 5 personas adicionales, cuya situación se encuentra bajo investigación. Los análisis periciales en curso buscan establecer la correspondencia balística entre el arma incautada y los casquillos hallados en el ataque armado registrado en la avenida Argentina, donde cinco personas resultaron heridas por impactos de bala, de acuerdo al balance proporcionado por Arriola en declaraciones a TVPerú Noticias.

La policía halló en los dispositivos electrónicos de Chile Anguamán mensajes con amenazas extorsivas dirigidas tanto a obras de construcción como a empresas de transporte.

Uno de estos mensajes establece: “Todas las obras y las combis al sector transporte de Cercado de Lima van a pagar cupo al Chato Pirata de la Ribera, identificado por la policía como presunto cabecilla local, si no, mueren. Atentamente, La Federación”.

Imagen ilustrativa de extorsión digital y amenaza armada, reflejando el modus operandi de la organización criminal Los Sanguinarios de Huáscar y la captura de Luis Alejandro Necochea Blas. (Foto: Composición Infobae Perú)

Detenido comenzó a delinquir a los 16 años y suma un amplio prontuario

Luis Anthony Chile Anguamán presenta un extenso historial delictivo según la Policía Nacional. Fue capturado por primera vez en 2018, a los 16 años, por la comisión de robo agravado con armas de fuego. Su condición de menor de edad facilitó su salida del proceso previo, pero nuevamente el 14 de agosto de 2024 fue detenido, esta vez junto a cinco personas bajo la modalidad de asalto a mano armada en banda.

Tras esta nueva captura, se le dictó prisión preventiva, aunque fue liberado en enero de este año por exceso de carcelería, menos de 16 meses después. Recién liberado, volvió a ser implicado en un ataque con arma de fuego que dejó a una mujer herida y culminó en el robo de sus pertenencias.

Óscar Arriola cuestionó la continuidad de Chile Anguamán en libertad y destacó: “Es un prontuariado delincuente que no entiende otra cosa que delinquir. No podemos explicarnos por qué se encuentra en libertad”. El comandante general puntualizó que la detención actual, la sexta registrada contra este individuo, se configura por robo agravado, lesiones y tenencia ilegal de armas, además de la pertenencia a una banda criminal.

La Federación dominaba obras y transporte mediante extorsiones

La organización La Federación, previamente conocida como “los Dinámicos”, mantiene un esquema extorsivo dirigido a los sectores de construcción civil y transporte en el Cercado de Lima y San Martín de Porres. Según los hallazgos policiales, la modalidad consiste en exigir “cupos” a empresarios y trabajadores bajo amenazas explícitas de muerte, respaldadas por el uso de armas de fuego y la violencia directa.

Nuevas bandas de extorsionadores “La Federación” y “La Firma” atacan a transportistas en menos de 12 horas. (Foto: Composición - Infobae/Latina)

Una de las principales pruebas presentadas por la Policía fueron los mensajes detectados durante el operativo, donde se indica que “todas las obras” y el servicio de “combis” deben pagar cupos a un sujeto identificado como el Chato Pirata de la Ribera, bajo amenaza de represalias letales. Las investigaciones preliminares, indicó Arriola, permiten identificar la participación del grupo en hechos delictivos recientes y en ataques armados como el perpetrado en la avenida Argentina, aún bajo análisis criminalístico para precisar las responsabilidades directas.

La intervención también permitió el decomiso de vehículos y equipos presuntamente utilizados en extorsiones, así como la documentación visual y testimonial del proceder violento de la banda en sus exigencias.

Cabecillas de la organización criminal daban órdenes desde Challapalca

La estructura de mando de La Federación presenta vínculos directos con reclusos en el penal de Challapalca, en la región andina. Según el comandante general Óscar Arriola: “La mayoría [de los cabecillas], como el Chato Rivera, se encuentra en Challapalca, purgando condena por extorsión y sicariato”. La organización sostiene su capacidad operativa mediante comunicaciones y mandatos emitidos desde el centro penitenciario, coordinando con miembros en libertad y facilitando la expansión de sus actividades ilícitas en Lima.

La estructura de mando de La Federación presenta vínculos directos con reclusos en el penal de Challapalca, en la región andina. Infobae Perú / Captura: IG

La captura de Chile Anguamán aporta elementos clave para el esclarecimiento de la cadena de mando y la operatoria interna de La Federación, especialmente en la modalidad de extorsión y ataque armado contra objetivos civiles vinculados al sector construcción y transporte. Los investigadores han orientado sus esfuerzos a procesar a los detenidos por cargos de robo agravado, tenencia ilegal de armas y pertenencia a banda criminal, además de los delitos comprobados en las pericias de los dispositivos incautados y registros de actividades de violencia.

Las autoridades confirmaron la vigencia de acciones de inteligencia como actividad central para la prevención e investigación, método a través del cual se identificó y localizó a Chile Anguamán y su entorno inmediato. La investigación sigue en curso para determinar la responsabilidad individual de los intervenidos y los nexos de colaboración con los cabecillas internos de la organización.